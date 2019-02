Tizenharmadik magyarországi koncertjére készül a Morcheeba.

A Skye Edwards énekesnőre és a multiinstrumentalista Ross Godfrey-ra épülő brit Morcheeba Band a nagy slágerek mellett tavaly megjelent Blaze Away című lemeze anyagát mutatja be a magyar közönségnek - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A csapatot Skye és a Godfrey fivérek, Paul és Ross 1995-ben alapították. A Morcheeba második stúdióalbumával, az 1998-ban kiadott Big Calm című anyaggal robbant be a nemzetközi popzene sztárjai közé, és évekig a legfontosabb formációk közé tartozott. Olyan slágerek fűződtek a Morcheebához, mint a Rome Wasn't Built In a Day, a The Sea vagy az Otherwise.

Aztán az énekesnő, Skye Edwards és a Godfrey fivérek útjai 2003-ban elváltak, utána énekelt a Morcheebában Daisy Martey és Jody Sternberg is, de a sikerek elmaradtak. A 2008-ban megjelent Dive Deep című albumot öten énekelték fel, Skye közben szólóban próbálkozott, ő adta elő Csupó Gábor rendező 2009-es fantasy filmje, a Holdhercegnő végefőcímdalát is.

Skye és a Godfrey-k kibékülése 2010 elején következett be, ennek eredménye két közös album, a Blood Like Lemonade és a Head Up High lett. Ezt követően Paul elhagyta a formációt, a tavaly megjelent kilencedik stúdiólemez, a Blaze Away már nélküle készült. A csapat egy ideig Skye and Ross from Morcheeba néven lépett fel, például 2016-ban a Művészetek Völgyében is.

A Blaze Away a Morcheeba korai, eklektikus stílusához nyúlik vissza, merítettek az ötvenes évek bluesából, a hatvanas évek pszichedelikus rockjából, a hetvenes évek dub reggae-jéből, a nyolcvanas évek elektronikus zenéjéből és a kilencvenes évek hiphopjából is. Az anyagon közreműködött Roots Manuva rapper, aki a címadó dal szövegét írta, Benjamin Biolay francia zenész a Paris sur Merben énekel duettet Skye-jal. Ross felesége, Amanda Zamolo szintén franciául hallható a lemezt záró Mezcal Dreamben.

Bár Ross már nem tagja a Morcheebának, a csapat még sohasem volt ennyire családi vállalkozás: a dobok mögött Skye 21 éves fia, Jaega McKenna Gordon ül, az énekesnő férje, Steve Gordon basszusgitározik, míg lányuk, Kiki McKenna Gordon a Sweet L.A. című dalban háttérvokálozik.

A Morcheeba eddigi lemezeiből világszerte több mint ötmillió példány fogyott. Első magyarországi koncertjük 1998-ban volt a Sziget fesztiválon (ide még háromszor visszatértek), legutóbb tavaly játszottak nálunk a nagykanizsai Ohmydeer Fesztiválon.