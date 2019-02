Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"634f7ecf-74ac-4be1-92af-227130d124a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hóemberszerű szikla tőlünk majdnem hétmilliárd kilométerre van.","shortLead":"A hóemberszerű szikla tőlünk majdnem hétmilliárd kilométerre van.","id":"20190223_Eleg_furcsa_krumpli_kering_a_Naprendszer_tanyavilagaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=634f7ecf-74ac-4be1-92af-227130d124a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fda34a6-016d-444a-8ee2-2c3e62848314","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Eleg_furcsa_krumpli_kering_a_Naprendszer_tanyavilagaban","timestamp":"2019. február. 23. 13:49","title":"Elég furcsa krumpli kering a Naprendszer tanyavilágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemcsak az emberekhez, hanem a robotokhoz fűződő viszonyt is tárgyalják a tudós szerzők.","shortLead":"Nemcsak az emberekhez, hanem a robotokhoz fűződő viszonyt is tárgyalják a tudós szerzők.","id":"20190223_Uj_konyv_jelent_meg_a_kutyak_torteneterol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10376041-a7b2-44aa-bc33-31cc15a90eac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Uj_konyv_jelent_meg_a_kutyak_torteneterol","timestamp":"2019. február. 23. 13:09","title":"Új könyv jelent meg a kutyák történetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45795a6-4b44-4500-b001-60e18c0fc35e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Menesztette a francia Claude Puel vezetőedzőt az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Leicester City.","shortLead":"Menesztette a francia Claude Puel vezetőedzőt az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Leicester City.","id":"20190224_Kirugtak_a_Leicester_City_edzojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45795a6-4b44-4500-b001-60e18c0fc35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0563ee-6761-4bf0-8b17-f70ee62a55c9","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Kirugtak_a_Leicester_City_edzojet","timestamp":"2019. február. 24. 12:25","title":"Kirúgták a Leicester City edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy megnyílik az út a segélyek előtt, az elnök akarata ellenére.","shortLead":"Lehet, hogy megnyílik az út a segélyek előtt, az elnök akarata ellenére.","id":"20190223_Dezertalnak_a_venezuelai_katonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bec52d-3f88-4c05-b25a-ca8e7c2139a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Dezertalnak_a_venezuelai_katonak","timestamp":"2019. február. 23. 15:10","title":"Dezertálnak a határt őrző venezuelai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","shortLead":"Martin Skrtel úgy érezte, 34 évesen jött el az idő, hogy elköszönjön.","id":"20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1113e6f3-bb6d-4218-b099-9e969937ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c103ce3c-695e-484a-b55c-fe6a0ae5ebc9","keywords":null,"link":"/sport/20190223_Mielott_Dzsudzsakekkal_talalkozott_volna_lemondta_a_valogatottsagot_a_szlovak_csapatkapitany","timestamp":"2019. február. 23. 17:13","title":"Mielőtt Dzsudzsákékkal találkozott volna, lemondta a válogatottságot a szlovák csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42c6f7d-b27e-42c0-97c4-c85a552654b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látni nálunk is hajmeresztő dolgokat, de ez tényleg erős.","shortLead":"Látni nálunk is hajmeresztő dolgokat, de ez tényleg erős.","id":"20190223_autos_video_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42c6f7d-b27e-42c0-97c4-c85a552654b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55093a4-5073-455f-bd5e-aa66fedc98bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_autos_video_busz","timestamp":"2019. február. 23. 19:23","title":"Gyerekek közt, a járdán, a sulibusz mellett tört utat magának egy autós - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c19681-4ea4-47c6-91ca-0833360972ca","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Saint Tropez-i időjárás jobban passzolt volna a nyitott tetős kocsihoz, mint a budapesti, de így is komoly élmény volt kipróbálni a Méharit. ","shortLead":"A Saint Tropez-i időjárás jobban passzolt volna a nyitott tetős kocsihoz, mint a budapesti, de így is komoly élmény...","id":"20190223_havazasban_kabrioztunk_lutyo_ormester_ikonikus_citroenjevel_mehari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c19681-4ea4-47c6-91ca-0833360972ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad0ba2-c5c9-4a8b-a905-3b62562284a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_havazasban_kabrioztunk_lutyo_ormester_ikonikus_citroenjevel_mehari","timestamp":"2019. február. 23. 06:41","title":"Havazásban kabrióztunk Lütyő őrmester ikonikus Citroënjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12fdb40-8551-45a0-b9dc-1405c0926109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt szerencséje annak a Peugeot-nak, amelyik az út mellett parkolt péntek délután a cseh fővárosban. ","shortLead":"Nem volt szerencséje annak a Peugeot-nak, amelyik az út mellett parkolt péntek délután a cseh fővárosban. ","id":"20190224_Csunyan_felkente_a_hazfalra_a_Peugeott_a_pragai_menetrendszerinti_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c12fdb40-8551-45a0-b9dc-1405c0926109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90314a16-e34d-462b-890c-1cecc18317d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Csunyan_felkente_a_hazfalra_a_Peugeott_a_pragai_menetrendszerinti_busz","timestamp":"2019. február. 24. 13:21","title":"Csúnyán felkente a házfalra a Peugeot-t a prágai menetrend szerinti busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]