Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyész súlyosítást, a védő felmentést, illetve enyhítést kért a Teréz körúti, két rendőrt életveszélyesen megsebesítő robbantás másodfokú eljárásában a Fővárosi Ítélőtáblán kedden. ","shortLead":"Az ügyész súlyosítást, a védő felmentést, illetve enyhítést kért a Teréz körúti, két rendőrt életveszélyesen...","id":"20190305_Az_ugyesz_sulyosbitast_a_vedelem_felmentest_kert_a_Terez_koruti_robbanto_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2c99a-e2bf-4564-ba55-1aad1c054ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40461d4f-2a5c-4b47-8fba-b489db642b92","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Az_ugyesz_sulyosbitast_a_vedelem_felmentest_kert_a_Terez_koruti_robbanto_ugyeben","timestamp":"2019. március. 05. 14:10","title":"Az ügyész súlyosbítást, a védelem felmentést kért a Teréz körúti robbantó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul korábban is csak az adózók kb. fele vette a fáradtságot, hogy felajánlja az szja 1 százalékát, a többi az államnál landolt. A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására, vagy állatmenhelyeknek tettek felajánlást, idén május 20-ig lehet erről rendelkezni.","shortLead":"Ráadásul korábban is csak az adózók kb. fele vette a fáradtságot, hogy felajánlja az szja 1 százalékát, a többi...","id":"20190305_Sokan_elfeledkezhetnek_az_1_szazalek_felajanlasarol_ha_a_NAV_tolti_ki_az_adobevallasukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1baa0a6-4f6c-4057-8d26-f5bf3a5bbb5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Sokan_elfeledkezhetnek_az_1_szazalek_felajanlasarol_ha_a_NAV_tolti_ki_az_adobevallasukat","timestamp":"2019. március. 05. 10:18","title":"Sokan elfeledkezhetnek az 1 százalék felajánlásáról, ha a NAV tölti ki az adóbevallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c039ec01-97a2-4185-9f69-d3ccdf83cc12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazság pillanata – Valótlanságokkal szemben a tények címmel indul a műsor, a közbeszédben előkerülő hazugságokra reagál a csatorna tervei szerint.","shortLead":"Az igazság pillanata – Valótlanságokkal szemben a tények címmel indul a műsor, a közbeszédben előkerülő hazugságokra...","id":"20190306_Uj_musort_kap_Bolgar_Gyorgy_a_Klubradion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c039ec01-97a2-4185-9f69-d3ccdf83cc12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d1c4b4-3544-498b-a3de-bdc9b3f4f2a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Uj_musort_kap_Bolgar_Gyorgy_a_Klubradion","timestamp":"2019. március. 06. 14:31","title":"Új műsort kap Bolgár György a Klubrádión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e0ea56-9ffb-4c72-ae24-330178c2e423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az I. világháborúban, nagyjából három négyzetkilométeres területen tengerbe dobott, közel 35 ezer tonna lőszerből TNT (Trinitrotoluol) szivárog a belgiumi Knokke-Heist üdülőváros partjainak közelében – közölte a Belga Királyi Természettudományi Intézet (RBINS) jelentésére hivatkozva a belga sajtó kedden.","shortLead":"Az I. világháborúban, nagyjából három négyzetkilométeres területen tengerbe dobott, közel 35 ezer tonna lőszerből TNT...","id":"20190305_tnt_szivargas_I_vilaghaboru_belgium_eszaki_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e0ea56-9ffb-4c72-ae24-330178c2e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca40565-3390-46c2-9f65-4e0d3a85b57c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_tnt_szivargas_I_vilaghaboru_belgium_eszaki_tenger","timestamp":"2019. március. 05. 21:22","title":"TNT szivárog a tengerbe Belgium északi partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitóeseménye egy kétórás szentmise lesz, ahová tömegével várják az elsőáldozókat. A gyerekeknek nem lesz egyszerű a történet: a kezdés előtt egy órával már el kell foglalni a helyeket, tehát összesen három órát fognak a stadionban tölteni. A résztvevőket ingyenes vonat- és buszjáratokkal szállítják a stadionba.\r

\r

","shortLead":"A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitóeseménye egy kétórás szentmise lesz, ahová tömegével várják...","id":"20190306_Tomeges_elsoaldozas_lesz_a_uj_Puskas_Stadionban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c70124e-08c0-4038-802b-74d8cd904956","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Tomeges_elsoaldozas_lesz_a_uj_Puskas_Stadionban","timestamp":"2019. március. 06. 15:16","title":"Tömeges elsőáldozás lesz a új Puskás Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027cbd76-dcd0-4b30-965d-b50ae2832502","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Raskó György agrárközgazdász szerint előbb munkahelyeket kell teremteni vidéken, aztán jöhet a bölcsőde meg a csok. Pont fordítva, mint ahogyan azt a kormány gondolja. Vajtán lenne igény a programjára, csak pénz nincs rá. ","shortLead":"Raskó György agrárközgazdász szerint előbb munkahelyeket kell teremteni vidéken, aztán jöhet a bölcsőde meg a csok...","id":"20190306_Rasko_Gyorgy_a_faluprogramrol_Forditva_ul_a_lovon_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027cbd76-dcd0-4b30-965d-b50ae2832502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a4f3b3-47fa-425f-881d-c59ee953beb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Rasko_Gyorgy_a_faluprogramrol_Forditva_ul_a_lovon_a_kormany","timestamp":"2019. március. 06. 14:00","title":" \"Igény volna rá\" - a falusi csok esete a fordítva megült lóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják a leendő bírókat – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják...","id":"20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a08fe45-a6be-4523-b48d-8edf417896d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","timestamp":"2019. március. 06. 12:29","title":"Koppanhat Patyi, más befutó lehet a közigazgatási bíróság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet meg. Igaz, a legjobb esetben is csak öt év múlva adják át.","shortLead":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből...","id":"20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0d517-761c-4b91-bca6-e95c3ff67fde","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","timestamp":"2019. március. 06. 10:56","title":"Látott már alulról vonatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]