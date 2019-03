Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84b62247-eeba-4533-b56a-c39ee1302015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most felbukkant képeket követően, már nincs nagyon mit megmutatni hivatalosan. ","shortLead":"A most felbukkant képeket követően, már nincs nagyon mit megmutatni hivatalosan. ","id":"20190310_Volkswagen_Golf_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84b62247-eeba-4533-b56a-c39ee1302015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894b5bd9-2832-4540-ae8c-1cb6edb7cb0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_Volkswagen_Golf_8","timestamp":"2019. március. 10. 09:49","title":"Lényegében bemutatták a Volkswagen Golf 8-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család szerint a kislány unokatestvére volt a tettes, a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg.","shortLead":"A család szerint a kislány unokatestvére volt a tettes, a rendőrség ezt egyelőre nem erősítette meg.","id":"20190309_Az_anyja_emelte_ki_a_vizbol_a_kesobb_meghalt_hateves_szekszardi_kislanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc07b06-ae76-45fe-ac59-6bf359c4343a","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Az_anyja_emelte_ki_a_vizbol_a_kesobb_meghalt_hateves_szekszardi_kislanyt","timestamp":"2019. március. 09. 19:05","title":"Az anyja emelte ki a vízből a megölt szekszárdi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat a saját kutyáját sétáltatta, mindketten súlyosan megsérültek. ","shortLead":"Az áldozat a saját kutyáját sétáltatta, mindketten súlyosan megsérültek. ","id":"20190308_Keritesen_atszoko_kutya_tamadt_egy_idos_ferfira_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ac56bf7-5ac5-4187-8708-a8c94a55038a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a08aa0a-f153-4ca0-b0bc-4e5d2eb61526","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Keritesen_atszoko_kutya_tamadt_egy_idos_ferfira_Szombathelyen","timestamp":"2019. március. 08. 21:04","title":"Kerítésen átszökő kutya támadt egy idős férfira Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a048353-007d-4e5d-be1a-c1467d97d67e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatja az északi-sarkvidéki állatok táplálkozását a klímaváltozás: a fókák és a belugák életterüknek a klímaváltozás hatására bekövetkezett változásaihoz igazítják táplálékkeresési szokásaikat.



","shortLead":"Megváltoztatja az északi-sarkvidéki állatok táplálkozását a klímaváltozás: a fókák és a belugák életterüknek...","id":"20190309_eszaki_sarkvideki_allatok_taplalkozasa_klimavaltozas_delfin_foka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a048353-007d-4e5d-be1a-c1467d97d67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b0036e-9bc6-41c8-9bb7-bb7833a61fc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_eszaki_sarkvideki_allatok_taplalkozasa_klimavaltozas_delfin_foka","timestamp":"2019. március. 09. 14:03","title":"Változtatnak a konyhájukon a delfinek és a fókák, mert a klímaváltozás miatt üresedik a spájz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átvette az első Airbus A321neo típusú repülőgépét a Wizz Air. A légitársaság nem aprózta el: az első fecske a 256 repülőgépet tartalmazó rendelésállományának első darabja.","shortLead":"Átvette az első Airbus A321neo típusú repülőgépét a Wizz Air. A légitársaság nem aprózta el: az első fecske a 256...","id":"20190309_wizz_air_airbus_a321neo_a321_ceo_flotta_budapest_jaratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd467ed8-85b8-42b8-bb10-504685dcd283","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_wizz_air_airbus_a321neo_a321_ceo_flotta_budapest_jaratok","timestamp":"2019. március. 09. 11:03","title":"Új korszak kezdődik a Wizz Airnél, jönnek az újfajta repülők – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"177 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás februárban, de a január akkora többletet hozott, hogy éves összesítésben még így is pluszban vagyunk.","shortLead":"177 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás februárban, de a január akkora többletet hozott, hogy éves...","id":"20190308_Az_ev_eleji_sporolas_utan_koltekezni_kezdett_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8de25a-b6c1-4356-983c-847cf4d26296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_ev_eleji_sporolas_utan_koltekezni_kezdett_a_kormany","timestamp":"2019. március. 08. 11:34","title":"Az év eleji spórolás után költekezni kezdett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5eae05-1254-4362-b29c-02e1262f0b1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilap már ott tart, pert fontolgat az áruházlánc ellen, mert nem teszik polcra a lapot. Puzsér is akciót hirdetett, Lukácsi pedig nem vásárolni ment, de elment egy Aldiba. Vitt lapot.","shortLead":"A hetilap már ott tart, pert fontolgat az áruházlánc ellen, mert nem teszik polcra a lapot. Puzsér is akciót hirdetett...","id":"20190309_Az_egykori_KDNPs_Lukacsi_Katalin_Magyar_Hangot_vitt_az_Alidba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de5eae05-1254-4362-b29c-02e1262f0b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b6961f-59a9-495f-a6a2-b300c7802c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Az_egykori_KDNPs_Lukacsi_Katalin_Magyar_Hangot_vitt_az_Alidba","timestamp":"2019. március. 09. 14:20","title":"Az egykori KDNP-s Lukácsi Katalin Magyar Hangot vitt az Aldiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta Industry Kft.-nél, de röviddel azután, hogy Seszták városában, Kisvárdán kitették őket a stadionberuházásból, a szolnoki Atlétikai Centrum szerződését is felmondták.","shortLead":"A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter alá tartozó Nemzeti Sportközpont visszatérő megrendelő volt a Penta...","id":"20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00348cf8-c943-4f9b-9a67-77928299075e","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kiesett_a_pikszisbol_a_NER_egyik_kedvenc_epitoipari_cege","timestamp":"2019. március. 08. 11:27","title":"Kiesett a pikszisből a NER egyik kedvenc építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]