[{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légitársaság Bécs–Keflavik járata szombaton reggel landolt Ferihegyen.","shortLead":"A légitársaság Bécs–Keflavik járata szombaton reggel landolt Ferihegyen.","id":"20190309_Muszaki_hiba_miatt_Budapesten_szakitotta_meg_az_utjat_a_Wizz_Air_egyik_gepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5898594-7908-4b8d-b1d3-4fd0f86d52a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_Muszaki_hiba_miatt_Budapesten_szakitotta_meg_az_utjat_a_Wizz_Air_egyik_gepe","timestamp":"2019. március. 09. 13:04","title":"Műszaki hiba miatt Budapesten szakította meg az útját a Wizz Air egyik gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb97cf00-1205-4870-8fb6-571caf8c2d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190309_Olly_a_terrier_teljesen_alkalmatlan_a_versenyzesre_megis_mindenki_imadja_ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb97cf00-1205-4870-8fb6-571caf8c2d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1fef92-66f5-412f-8b35-088103c38cf8","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Olly_a_terrier_teljesen_alkalmatlan_a_versenyzesre_megis_mindenki_imadja_ot","timestamp":"2019. március. 09. 13:54","title":"Olly, a terrier teljesen alkalmatlan a versenyzésre, mégis mindenki imádja őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüzérségi eszközöket találtak Budapesten, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda szomszédságában szombat délelőtt - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-vel.","shortLead":"Tüzérségi eszközöket találtak Budapesten, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda szomszédságában szombat délelőtt - közölte...","id":"20190309_Tuzersegi_eszkozoket_talaltak_a_Szechenyi_furdonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a0067a-ed8e-4f32-a2c9-f012afef639c","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Tuzersegi_eszkozoket_talaltak_a_Szechenyi_furdonel","timestamp":"2019. március. 09. 15:17","title":"Tüzérségi eszközöket találtak a Széchenyi fürdőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nébih egy kiadvánnyal segíti az állatok és az emberek egymásra találását.","shortLead":"A Nébih egy kiadvánnyal segíti az állatok és az emberek egymásra találását.","id":"20190309_Ha_kutyat_fogadna_orokbe_itt_egy_kis_segitseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7e9fd-56d8-4bb9-9e84-5c29f092909b","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Ha_kutyat_fogadna_orokbe_itt_egy_kis_segitseg","timestamp":"2019. március. 09. 14:45","title":"Ha kutyát fogadna örökbe, itt egy kis segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","shortLead":"1,039 milliárd forintot kapott a klub a napokban is, nem tudni, hogy egy cégtől-e, és ha igen, melyiktől.","id":"20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf4d25c-f90e-41ef-9a6c-42b06fff47fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_elmult_napokban_is_ismeretlen_milliardok_erkeztek_a_Felcsut_alapitvanyaihoz","timestamp":"2019. március. 08. 14:52","title":"Az elmúlt napokban is megdobta egymilliárddal valaki a Felcsút alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","shortLead":"Péntek este tűnt el, már csak a holttestét találták meg.","id":"20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e8230a-377f-4b88-b652-42d39ef5ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Megoltek_egy_oteves_kislanyt_Szekszardon","timestamp":"2019. március. 09. 13:24","title":"Megöltek egy ötéves kislányt Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GPS navigációhoz használt műholdak életében ismét eltelt 19,7 év, ami számukra egy új időszámítás kezdetét jelenti. Itt a Földön viszont gond lehet belőle.","shortLead":"A GPS navigációhoz használt műholdak életében ismét eltelt 19,7 év, ami számukra egy új időszámítás kezdetét jelenti...","id":"20190308_gps_navigacio_idoszamitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaf7f5c-7cb0-4e75-954b-3681e2aadf1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_gps_navigacio_idoszamitas","timestamp":"2019. március. 08. 15:33","title":"Április 6-án inkább ne használja a GPS-ét – elmondjuk, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","shortLead":"Ügyvédje szerint pedig nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. ","id":"20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03438b7c-dd9b-499f-8302-eabf853f9e0c","keywords":null,"link":"/sport/20190308_Maradonanak_Kubaban_is_van_harom_gyereke","timestamp":"2019. március. 08. 21:37","title":"Maradonának Kubában is van három gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]