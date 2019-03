Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3483dfb4-ce90-4eb9-a484-a6881f0f4564","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Csak ketten férnek el benne és annyiba kerül, mint egy Rolls-Royce, cserébe viszont nem kell a dugóban araszolni vele. ","shortLead":"Csak ketten férnek el benne és annyiba kerül, mint egy Rolls-Royce, cserébe viszont nem kell a dugóban araszolni vele. ","id":"20190315_mar_rendszama_is_van_a_repulo_autonak_megneztuk_a_dugok_lehetseges_ellenszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3483dfb4-ce90-4eb9-a484-a6881f0f4564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f01de54-1c94-4e5c-a175-1c9e6ddd7e04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_mar_rendszama_is_van_a_repulo_autonak_megneztuk_a_dugok_lehetseges_ellenszeret","timestamp":"2019. március. 15. 06:41","title":"Már rendszáma is van a repülő autónak, megnéztük a dugók lehetséges ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6ac390-6583-4c9a-bd1e-e205ff42db71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz weboldalán minap megjelent közlemény szerzője a március 15-e alkalmából kiosztott állami kitüntetések, elismerések kapcsán arra hívja a kulturális kormányzat figyelmét, hogy vannak nagyszerű és nem rasszista magyar irodalmárok, akár közülük is lehetne válogatni.","shortLead":"A Mazsihisz weboldalán minap megjelent közlemény szerzője a március 15-e alkalmából kiosztott állami kitüntetések...","id":"20190316_Mazihisz_Egy_nemzeti_unnepen_eleg_egy_rasszista_antiszemita_irodalmart_kituntetni_a_ketto_mar_tulzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6ac390-6583-4c9a-bd1e-e205ff42db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e642ba-65ee-45bb-9f97-ffd886a4d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Mazihisz_Egy_nemzeti_unnepen_eleg_egy_rasszista_antiszemita_irodalmart_kituntetni_a_ketto_mar_tulzas","timestamp":"2019. március. 16. 13:10","title":"Mazsihisz: \"Egy nemzeti ünnepen elég egy rasszista, antiszemita irodalmárt kitüntetni, a kettő már túlzás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190315_Ekkora_kokardat_latott_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa500134-8969-43e1-9f98-ab3e528ad0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be6bfd7-90d0-460f-b0de-5b9b3a96479a","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Ekkora_kokardat_latott_mar","timestamp":"2019. március. 15. 10:06","title":"Ekkora kokárdát látott már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6","c_author":"Dobos Emese","category":"elet","description":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított, ma már szinte csak egyetlen mester készíti a tavaly újragondolt szegedi papucsot.","shortLead":"Néhány évtizeddel ezelőtt az ország összes cipőgyárában gyártották ezt a „szegedikumot” és exportcikknek is számított...","id":"20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d5399d-532d-493c-970b-a2ebdffddeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caafbbb0-e31c-4014-820e-9171612f4039","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Egyre_tobben_hordanak_de_ki_fogja_elkesziteni_a_szegedi_papucsot","timestamp":"2019. március. 16. 14:00","title":"Egyre többen hordanák, de ki fogja elkészíteni a szegedi papucsot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190315_Buszok_tomkelege_a_Nemzeti_Muzeum_kornyeken__ismeros_logokat_is_lattunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed49d10b-7c26-4688-8285-7a92a01c0318","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Buszok_tomkelege_a_Nemzeti_Muzeum_kornyeken__ismeros_logokat_is_lattunk","timestamp":"2019. március. 15. 12:35","title":"Buszok tömkelege a Nemzeti Múzeum környékén - ismerős logókat is láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjának szívét kedden műtötték.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjának szívét kedden műtötték.","id":"20190315_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_szivmutet_operacio_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cad209-d6ee-48ea-92ee-d172ea3e5971","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_szivmutet_operacio_intenziv_osztaly","timestamp":"2019. március. 15. 22:06","title":"Az intenzíven kezelik M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f581b8-b4c9-4ea5-b9b1-d457abf113da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190315_Marcius_15_kepekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f581b8-b4c9-4ea5-b9b1-d457abf113da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222b3fff-eac5-44f0-9cf4-ab948cca9d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Marcius_15_kepekben","timestamp":"2019. március. 15. 20:25","title":"A Múzeumkerttől a Kunigundáig - így ülte meg a politika március 15-öt (galéria)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6611483b-9b5b-42f0-bfdc-45ed2caedfed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap viszont 20 fok is lehet.","shortLead":"Vasárnap viszont 20 fok is lehet.","id":"20190315_Most_unnepelje_ki_magat_kesobb_tobbfele_is_eshet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6611483b-9b5b-42f0-bfdc-45ed2caedfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9071541f-8ece-4c2f-9591-16ee818e86e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Most_unnepelje_ki_magat_kesobb_tobbfele_is_eshet","timestamp":"2019. március. 15. 14:18","title":"Most ünnepelje ki magát, később többfelé is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]