Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz pénz. ","shortLead":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz...","id":"20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26622106-bbb1-462a-9c12-7fbb391d20a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 18. 18:01","title":"Nem szavazták meg a költségvetést, áprilistól nem kap állami pénzt a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","shortLead":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","id":"20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0efbdd-aae5-43a6-8ae4-d9669aa6b91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","timestamp":"2019. március. 18. 18:33","title":"Videó: Elon Musk megpörkölte a Csillaghajó hőpajzsát, 1300+ fokot is kibír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc1efc9-6609-419d-baaf-17e9a4b248f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Helyenként több mint 15 fokkal van hidegebb, mint előző nap délután – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

","shortLead":"Helyenként több mint 15 fokkal van hidegebb, mint előző nap délután – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190318_hirtelen_nagyot_zuhant_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc1efc9-6609-419d-baaf-17e9a4b248f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eb78e3-eeff-4fed-af6c-e29ab735bfc5","keywords":null,"link":"/elet/20190318_hirtelen_nagyot_zuhant_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 18. 17:48","title":"Hirtelen nagyot zuhant a hőmérséklet, jönnek a mínuszok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár az Orbán-kormány családtámogatási reformjait. Volt ott a házasság kérdésében últrakonzervatív, simán szélsőséges és egyszerűen homofób \"fontos ember\". Összeszedtük, kik is azok, akik állítólag tapsviharban törtek ki az Emmi kampányvideói láttán.","shortLead":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár...","id":"20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee52a59-4cfa-43a3-aa75-0f5936ee80c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","timestamp":"2019. március. 19. 14:20","title":"Homofób és fogamzásgátló-ellenes fejeseknek reklámozta Novák Orbán családpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak jöhet jól, akik hajlamosak megfeledkezni a tabletta bevételéről. ","shortLead":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak...","id":"20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ef99e-b93c-4cf2-af37-637241388f7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","timestamp":"2019. március. 19. 16:33","title":"Jön az újfajta fogamzásgátló, bár kissé őrülten hangzik, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Duna House után most az Otthon Centrum kft.-je sértette meg a banki és fogyasztói érdekeket.","shortLead":"A Duna House után most az Otthon Centrum kft.-je sértette meg a banki és fogyasztói érdekeket.","id":"20190319_Ujabb_nagy_ingatlankozvetitos_hitelceget_birsagolt_meg_a_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28edef48-0505-41a5-81e1-15ad351fce2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Ujabb_nagy_ingatlankozvetitos_hitelceget_birsagolt_meg_a_jegybank","timestamp":"2019. március. 19. 10:35","title":"Újabb nagy ingatlanközvetítős hitelcéget bírságolt meg a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen üzemeltethető szolgáltatásokat.","shortLead":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen...","id":"20190320_NERport_tenyleg_vinnek_a_budapesti_repuloteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382560bc-9a31-4dc8-82cb-5f06d4681aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_NERport_tenyleg_vinnek_a_budapesti_repuloteret","timestamp":"2019. március. 20. 11:40","title":"NERport: tényleg vinnék a budapesti repülőteret?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az időtartam és a válasz egyelőre kétséges.","shortLead":"Az időtartam és a válasz egyelőre kétséges.","id":"20190319_Kerni_fogjak_a_britek_a_Brexit_elhalasztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08be3f50-cf83-4aa9-ad8b-42487cdb1394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b2a7f-3dee-4278-a4ab-b4652cafb854","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Kerni_fogjak_a_britek_a_Brexit_elhalasztasat","timestamp":"2019. március. 19. 14:25","title":"Kérni fogják a britek a Brexit elhalasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]