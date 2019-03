Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra kiderült, nem egészen ez a helyzet.","shortLead":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra...","id":"20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39639a7-7f7b-4cdb-80d1-cba62c8d8979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","timestamp":"2019. március. 21. 08:03","title":"Lélegzetelállító fotót készített a NASA arról, hogy összeütközik két galaxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf975351-9e39-487a-ba15-ec4774db53a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rasszizmus miatt feljelentették Brigitte Bardot-t, miután sértő kijelentésekkel illette a Franciaországhoz tartozó indiai-óceáni sziget, Réunion lakosságát az állatok állítólagos ottani bántalmazása miatt. ","shortLead":"Rasszizmus miatt feljelentették Brigitte Bardot-t, miután sértő kijelentésekkel illette a Franciaországhoz tartozó...","id":"20190320_Rasszista_kijelentesei_miatt_feljelentettek_Brigitte_Bardott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf975351-9e39-487a-ba15-ec4774db53a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b21a28-c15d-4616-a1c6-bf43f942fd62","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Rasszista_kijelentesei_miatt_feljelentettek_Brigitte_Bardott","timestamp":"2019. március. 20. 20:20","title":"Rasszista kijelentései miatt feljelentették Brigitte Bardot-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vöröslámpás negyedben betiltanák a városnéző túrákat.","shortLead":"A vöröslámpás negyedben betiltanák a városnéző túrákat.","id":"20190321_Amszterdam_megvedi_a_szexmunkasait_a_turistaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b990753-7fbd-47a4-ab90-9441cc630f7a","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Amszterdam_megvedi_a_szexmunkasait_a_turistaktol","timestamp":"2019. március. 21. 12:58","title":"Amszterdam megvédi a szexmunkásait a turistáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"BI","category":"elet","description":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez a szakemberek szerint leginkább a fejekben kellene rendet tenni, de ez nálunk nemigen sikerül, kerüljük a fogorvost, így aztán a magyarok mindössze ötödének van meg minden természetes foga.","shortLead":"A fogszuvasodás és a fogágybetegség gyakorlatilag megszüntethető lenne rendszeres és hatékony fogápolással. Ehhez...","id":"20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3e6567-1f41-4f6f-a981-ad1f92c71f9d","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Fogaszat_szajapolas_fogapolas_korkep_EU_Magyarorszag","timestamp":"2019. március. 20. 11:30","title":"Ebben élen járunk az unióban: hullanak a magyarok fogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04762487-7680-49d1-91d6-45b7807e4c9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sofőr úgy döntött, hogy a Mustang GT-jével nagyjából 40 másodpercig pörög egy helyben. Sajnos egy idő után nem csak a gumi füstölt el.","shortLead":"Ez a sofőr úgy döntött, hogy a Mustang GT-jével nagyjából 40 másodpercig pörög egy helyben. Sajnos egy idő után nem...","id":"20190319_gumifustoles_ford_mustang_tuz_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04762487-7680-49d1-91d6-45b7807e4c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b82fa1-81ca-4f2d-b4a0-d5dcaef7ea1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_gumifustoles_ford_mustang_tuz_autos_video","timestamp":"2019. március. 20. 04:06","title":"Addig erőltették a Ford Mustanggal a gumifüstölést, hogy az egész autó felgyulladt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Sok órányi repülés volt az Ethiopian Airlines pilótája mögött, amelyik az új Boeing-típust vezette, de így sem tudta a levegőben tartani a repülőt. ","shortLead":"Sok órányi repülés volt az Ethiopian Airlines pilótája mögött, amelyik az új Boeing-típust vezette, de így sem tudta...","id":"20190321_boeing_737_max_8_ethiopian_airlines_szimulator_kikepzes_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f502645-757d-4645-9c99-2b2bff25f2d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_boeing_737_max_8_ethiopian_airlines_szimulator_kikepzes_pilota","timestamp":"2019. március. 21. 11:03","title":"Kiképzés nélkül repült a pilóta az új Boeinggel, amelyik később aztán lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333fbe61-d7d3-465b-b564-8fb5500b1fdf","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utolsó rohamban még 1850 bedőlt hiteles ingatlan került be az adósmentő programba, ezek felvásárlására és tehermentesítésére a kormány 6,3 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésben. Az utolsó körben mentett hitelesek kapásból vissza is vásárolhatják az ingatlanjaikat nagyon kedvező feltételekkel az eszközkezelőtől. A programba összesen több mint 36 ezer ingatlan került be, bérlőik választhatnak, hogy egy összegben vagy részletre vásárolják-e vissza az ingatlanjaikat, esetleg maradnak az állam bérlői.","shortLead":"Az utolsó rohamban még 1850 bedőlt hiteles ingatlan került be az adósmentő programba, ezek felvásárlására és...","id":"20190321_A_kuszkodo_lakashitelesek_lerohantak_a_mentoprogramot_kapuzaraskor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333fbe61-d7d3-465b-b564-8fb5500b1fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5954e77-47df-45bd-9358-270ba88a27dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190321_A_kuszkodo_lakashitelesek_lerohantak_a_mentoprogramot_kapuzaraskor","timestamp":"2019. március. 21. 14:00","title":"A küszködő lakáshitelesek lerohanták a mentőprogramot kapuzáráskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Háromszázmilliárd forintból mezőgazdasági komplexumot építenek a befuccsolt Eurovegas helyén. Az agrárminiszter a napokban jelentette be, hogy választókörzetében, a 330 hektáros területen agrárlogisztikai központot épít egy külföldi cég. ","shortLead":"Háromszázmilliárd forintból mezőgazdasági komplexumot építenek a befuccsolt Eurovegas helyén. Az agrárminiszter...","id":"20190321_A_kaszino_almokat_uveghazra_cserelte_Bezenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f5c2c6-067f-45fe-a42b-0ad5ef484430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_A_kaszino_almokat_uveghazra_cserelte_Bezenye","timestamp":"2019. március. 21. 11:58","title":"Eurovegasi kaszinóálmok után üvegházakra és paradicsomföldre vált Bezenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]