Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu a jelek szerint maximálisan elégedett nemrégiben átvett olasz sportkocsijával. És felkészül a következő új autójának érkezésére. ","shortLead":"Josh Cartu a jelek szerint maximálisan elégedett nemrégiben átvett olasz sportkocsijával. És felkészül a következő új...","id":"20190321_a_budapesti_milliardos_buszken_pozol_szuperritka_uj_ferrarija_mellett_pista_piloti_f8_tributo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdc414c-77f1-45e1-823b-03a76c9caf33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_a_budapesti_milliardos_buszken_pozol_szuperritka_uj_ferrarija_mellett_pista_piloti_f8_tributo","timestamp":"2019. március. 22. 04:04","title":"A budapesti milliárdos büszkén pózol szuperritka új Ferrarija mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nyilatkozott a Brexit néhány hónapos halasztásának és a kilépési megállapodás néhány módosításának lehetőségéről az Európai Tanács elnöke. ","shortLead":"Nyilatkozott a Brexit néhány hónapos halasztásának és a kilépési megállapodás néhány módosításának lehetőségéről...","id":"20190320_donald_tusk_brexit_halasztas_theresa_may","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25680f14-aab9-4c55-aeae-eb3ecba14347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748098-1d3b-4940-8be2-7a655439b679","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_donald_tusk_brexit_halasztas_theresa_may","timestamp":"2019. március. 20. 17:29","title":"Tusk: El lehet halasztani a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt a műtétje után kórházban lábadozó műsorvezető.","shortLead":"Megszólalt a műtétje után kórházban lábadozó műsorvezető.","id":"20190321_Ha_kell_olben_viszik_fel_a_studioba_Marsi_Anikot_a_balesete_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a143cd58-3314-449b-b07e-7964e577600a","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Ha_kell_olben_viszik_fel_a_studioba_Marsi_Anikot_a_balesete_utan","timestamp":"2019. március. 21. 08:10","title":"Ha kell, ölben viszik fel a stúdióba Marsi Anikót a balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit először embercsempészés miatt ítélték felfüggesztett börtönre, és kiutasították Magyarországról, majd kiderült, hogy az Iszlám Állam tagja, és lefejezésekben is részt vehetett. ","shortLead":"A férfit először embercsempészés miatt ítélték felfüggesztett börtönre, és kiutasították Magyarországról, majd...","id":"20190322_Az_Iszlam_Allam_egy_tagjat_fogtak_el_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e3287f-c890-49b3-993b-5154747a61cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Az_Iszlam_Allam_egy_tagjat_fogtak_el_Budapesten","timestamp":"2019. március. 22. 13:36","title":"Az Iszlám Állam egy tagját fogták el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hányadik helyet kapja Jávor Benedek? Ez a kérdés.","shortLead":"Hányadik helyet kapja Jávor Benedek? Ez a kérdés.","id":"20190321_Akadozik_az_egyezseg_ketseges_a_kozos_MSZPP_EPlista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a919c97-7f08-45af-8a1d-0eca9a8fdf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Akadozik_az_egyezseg_ketseges_a_kozos_MSZPP_EPlista","timestamp":"2019. március. 21. 08:46","title":"Akadozik az egyezség, kétséges a közös MSZP–P EP-lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vitatható szituáció az M1-esen, mert egy lezárt lehajtó miatt könnyen bajba kerülhetnek az autósok.","shortLead":"Vitatható szituáció az M1-esen, mert egy lezárt lehajtó miatt könnyen bajba kerülhetnek az autósok.","id":"20190322_A_lezart_lehajto_miatt_sem_kegyelmeznek_ha_tovabb_megyunk_az_autopalyan_jon_a_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d212307-a16d-495f-8e71-bfe0c833aba1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_A_lezart_lehajto_miatt_sem_kegyelmeznek_ha_tovabb_megyunk_az_autopalyan_jon_a_birsag","timestamp":"2019. március. 22. 10:35","title":"A lezárt lehajtó miatt sem kegyelmeznek, ha továbbmegyünk az autópályán, jön a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291cc6ed-5713-452e-85d8-835baaf7f5df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutott most át a schengeni, uniós határon. ","shortLead":"Nem jutott most át a schengeni, uniós határon. ","id":"20190321_lopott_auto_5_os_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=291cc6ed-5713-452e-85d8-835baaf7f5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dec2197-2841-4b24-9929-fc03f3ebb72f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_lopott_auto_5_os_BMW","timestamp":"2019. március. 21. 10:39","title":"Koszovóba tartott ez a majdnem vadonatúj, de lopott 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra kiderült, nem egészen ez a helyzet.","shortLead":"A Hercules csillagképben található NGC 6052-ről korábban azt hitték, egyetlen szabálytalan alakú galaxis. Mostanra...","id":"20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cac2722-0fe9-4b37-91fe-4edbff214fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39639a7-7f7b-4cdb-80d1-cba62c8d8979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_nasa_hubble_urteleszkop_ngc_6052_galaxis_utkozese","timestamp":"2019. március. 21. 08:03","title":"Lélegzetelállító fotót készített a NASA arról, hogy összeütközik két galaxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]