[{"available":true,"c_guid":"30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A XV. kerületi az első olyan önkormányzat Magyarországon, ahol a képviselők határidőre nem tudták megszavazni a költségvetést. Ez azt jelenti, hogy a kormányhivatal lép helyettük, így fejlesztések maradhatnak el, és előfordulhat, hogy nem jut pénz közmunkára vagy betegellátásra. Az, hogy Újpalota nem megy csődbe, annak köszönhető, hogy korábbról maradtak tartalékai. De nem minden önkormányzat ilyen szerencsés, Balmazújváros például a pengeélen táncol.","shortLead":"A XV. kerületi az első olyan önkormányzat Magyarországon, ahol a képviselők határidőre nem tudták megszavazni...","id":"20190323_koltsegvetes_nelkul_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841b2deb-48a6-455e-b5d2-4a82a16a4a8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_koltsegvetes_nelkul_onkormanyzat","timestamp":"2019. március. 23. 07:00","title":"A tűzzel játszik a neki nem tetsző településvezetőket csuklóztató Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd69af7-26b8-4361-875c-caa675f81e07","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Katona József Színház színésze azt mondja, alkatánál fogva nem megy tribünökre, de a közéletről megvan a véleménye.","shortLead":"A Katona József Színház színésze azt mondja, alkatánál fogva nem megy tribünökre, de a közéletről megvan a véleménye.","id":"20190321_Kocsis_Gergely_Kiborit_hogy_a_hatalom_hulyere_vesz_minket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fd69af7-26b8-4361-875c-caa675f81e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8b0abd-c7d8-4b58-b041-40e07f640c8a","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Kocsis_Gergely_Kiborit_hogy_a_hatalom_hulyere_vesz_minket","timestamp":"2019. március. 21. 14:01","title":"Kocsis Gergely: Kiborít, hogy a hatalom hülyére vesz minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet egy nappal a bejegyzése után talált meg az MSZP egy 35 milliós megbízással. Annyira mondjuk nem kellett keresnie: az ügyvezetője régi MSZP-s háttérember, a tulajdonosa pedig a szocialisták egyik alapítványa. ","shortLead":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet...","id":"20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79b696-1a16-4293-b1ce-46424a99378f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","timestamp":"2019. március. 21. 15:54","title":"Egy napja bejegyzett, MSZP-s tulajdonú kft.-től rendelt 35 millióért elemzéseket az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és az élethelyzetünk is.","shortLead":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és...","id":"20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b532c8-8d20-42db-8034-494d26dc69e3","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","timestamp":"2019. március. 21. 14:22","title":"Biztos, hogy ezt akarom érezni magamon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15752171-0da9-4c4a-a88b-75d804832be7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bonsaiok gyönyörűek, de gondozásuk nagyon nehéz. A TDK most egy olyan megoldással állt elő, amivel gyerekjáték ez a feladat. ","shortLead":"A bonsaiok gyönyörűek, de gondozásuk nagyon nehéz. A TDK most egy olyan megoldással állt elő, amivel gyerekjáték...","id":"20190322_tdk_bonsai_fa_gondozasa_okoscserep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15752171-0da9-4c4a-a88b-75d804832be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26376c8a-adee-4045-b248-cdb3bec87099","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_tdk_bonsai_fa_gondozasa_okoscserep","timestamp":"2019. március. 22. 17:33","title":"A TDK kitalálta, hogyan lehet nagyon könnyen életben tartani az otthoni bonsai fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Twitteren közölte a várható elismerést.","shortLead":"Twitteren közölte a várható elismerést.","id":"20190321_Donald_Trump_az_USA_elismeri_Izrael_fennhatosagat_a_Golanfennsik_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5788acb-c1b9-4301-a989-ca5fc664fcd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Donald_Trump_az_USA_elismeri_Izrael_fennhatosagat_a_Golanfennsik_felett","timestamp":"2019. március. 21. 19:07","title":"Donald Trump: Az USA elismeri Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc135d92-f0b7-4ea4-b868-1fbd1c7acf07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkcióval ruházzák fel a Bluetooth-t: az ilyen eszközök a jövőben már azt is pontosan tudják majd, hogy milyen irányból kapják a jelet. Centiméteres pontossággal határozhatják meg az objektumok, illetve a felhasználók helyét.","shortLead":"Új funkcióval ruházzák fel a Bluetooth-t: az ilyen eszközök a jövőben már azt is pontosan tudják majd, hogy milyen...","id":"20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc135d92-f0b7-4ea4-b868-1fbd1c7acf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cdf5e9-67c6-41a2-9dbf-1251ee95579a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_bluetooth_51_centimeteres_pontossag_iranyfelismeres","timestamp":"2019. március. 21. 09:33","title":"Ebből még bármi lehet: centiméteres pontossággal követheti majd a Bluetooth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","shortLead":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","id":"20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251afeb4-f58e-4bb4-8591-a1b952fdf423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","timestamp":"2019. március. 22. 18:29","title":"14,5 milliárd forinttól eshet el Magyarország Donald Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]