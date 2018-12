Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas a hangzavar a Parlamentben, egy képviselőt kizárt Kövér. Többeknek büntetést ígért.","shortLead":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas...","id":"20181210_parlament_napirend_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61b9433-efb8-47cd-906e-fddbfc668377","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_parlament_napirend_ellenzek","timestamp":"2018. december. 10. 14:52","title":"Folyamatos füttyögés és bekiabálás volt a parlamentben, az ellenzék kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei \"kistestvére\" szintén a full view kijelző mellett tette le a voksát, de kamerában is erős mobilt ígérnek.","shortLead":"A Huawei \"kistestvére\" szintén a full view kijelző mellett tette le a voksát, de kamerában is erős mobilt ígérnek.","id":"20181210_honor_view_20_honor_v20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7400b291-8859-458d-a41b-1c205823aed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28874066-014d-4c2a-8923-57369e9194e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_honor_view_20_honor_v20","timestamp":"2018. december. 10. 15:33","title":"Teljes kijelzős, 48 megapixeles mobilt villantott a Honor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18d4b7-4bc0-4560-84f1-9a2eadff988b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban a télapó hozza a karácsonyi ajándékokat, és bár nálunk a Jézuska, azért érdemes megnézni Google immár 15 éve működő, nemrég frissített télapókövető szolgáltatását, mert a szórakozás mellett akár programozni is tanulhatunk vele.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a télapó hozza a karácsonyi ajándékokat, és bár nálunk a Jézuska, azért érdemes megnézni Google...","id":"20181211_google_santa_tracker_frissites_karacsonyi_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d18d4b7-4bc0-4560-84f1-9a2eadff988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a668c365-9d5e-4df3-887f-8ce91802c7b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_google_santa_tracker_frissites_karacsonyi_jatek","timestamp":"2018. december. 11. 15:03","title":"Frissített a Google, hogy ön szórakozva tanulhasson programozni is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c028a8bf-b454-465c-9054-fb2b7fe3a11b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan állás nélkül maradnak.","shortLead":"Sokan állás nélkül maradnak.","id":"20181211_Magyarorszagrol_is_kivonul_a_dan_oriasvallalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c028a8bf-b454-465c-9054-fb2b7fe3a11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d39db88-9b84-45c0-a05a-7b4a6c379b2c","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Magyarorszagrol_is_kivonul_a_dan_oriasvallalat","timestamp":"2018. december. 11. 15:06","title":"Magyarországról is kivonul a dán óriásvállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61987ca2-a1d0-41cc-80cb-253c5a072fb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája hónapokkal azután jelent meg a magyar piacon, hogy leszerződött több NB I.-es csapattal.","shortLead":"Mészáros Lőrinc sportszermárkája hónapokkal azután jelent meg a magyar piacon, hogy leszerződött több NB I.-es...","id":"20181211_Mar_kaphato_Meszaros_Lorinc_meze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61987ca2-a1d0-41cc-80cb-253c5a072fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c46fa3-9f74-430d-bc90-e99052f580c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Mar_kaphato_Meszaros_Lorinc_meze","timestamp":"2018. december. 11. 15:26","title":"Már kapható a 2Rule mez, és nem olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b072a82b-4cfa-48a2-889c-a665b274c30d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Jó adag önbizalom és merészség szükséges manapság egy Balthus-kiállítás megrendezéséhez. A teljesen jogos #metoo-mozgalom elindította cunami ma már az eredeti céltól távol eső területeket is érint. A művész esetében súlyosbító körülmény a pedofília vádja.","shortLead":"Jó adag önbizalom és merészség szükséges manapság egy Balthus-kiállítás megrendezéséhez. A teljesen jogos...","id":"20181210_Farol_leesett_gyumolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b072a82b-4cfa-48a2-889c-a665b274c30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d8dd41-b086-49ff-a67c-ac6993892daa","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_Farol_leesett_gyumolcs","timestamp":"2018. december. 10. 17:42","title":"Fáról leesett gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár több ellenzéki politikus sípolt és kiabált a Parlament ülésén a \"rabszolgatörvény\" miatt, Kövér László házelnök csak Varga László szocialista politikust tiltotta ki. A hvg.hu-nak elmondta, mit kiabált Kövérnek.","shortLead":"Bár több ellenzéki politikus sípolt és kiabált a Parlament ülésén a \"rabszolgatörvény\" miatt, Kövér László házelnök...","id":"20181210_Megkerdeztuk_a_kitiltott_ellenzekit_mivel_vivta_ki_Kover_haragjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759d3a2a-a8bc-43b2-b89e-3ab11db7ffd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fb9fc2-c60a-44a0-bade-6c47f6914c80","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Megkerdeztuk_a_kitiltott_ellenzekit_mivel_vivta_ki_Kover_haragjat","timestamp":"2018. december. 10. 17:23","title":"Megkérdeztük a kitiltott ellenzékit, mivel vívta ki Kövér haragját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kérdéses az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka szereplése a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","shortLead":"Kérdéses az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka szereplése a hangcsoui rövidpályás úszó-világbajnokság keddi nyitónapján.","id":"20181210_kapas_boglarka_uszas_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594bbaf9-4102-4299-b8b4-bcef9b837b28","keywords":null,"link":"/sport/20181210_kapas_boglarka_uszas_betegseg","timestamp":"2018. december. 10. 15:25","title":"Lebetegedett Kapás Boglárka az úszó-vb előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]