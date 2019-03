James Newell Osterberg Jr., azaz Iggy Pop dobosként kezdte karrierjét különféle gimis bandákban, majd hamar felfedezte magában a féktelen, nyers erőt – többek közt ő volt az egyik első előadó, aki kipróbálta a stage-dive-ot.

1968-ban tehát megalakult a punk egyik alappilléreként számontartott The Stooges, ami a ’60-as évek végén és a ’70-es évek elején három kultikus lemezt (The Stooges, Fun House, Raw Power) jelentetett meg. Majd nem sokkal később Iggy szólókarrierjére kezdett koncentrálni, amelyben jóbarátja, David Bowie volt segítségére.

Lust For Life, The Idiot, New Values, Zombie Birdhouse, Blah Blah Blah vagy Brick by Brick - hogy csak néhányat említsünk Iggy Pop ikonikus lemezei közül. Egy igazi zenei innovátor, aki számos generáció számára képes definiálni a punk műfaját. Legutóbbi, 2016-ban megjelent albuma a bizonyíték, hogy Iggy Pop zsenialitása nem múlandó, és képes újra és újra definiálni magát a jelenben. A Post Pop Depression a Queens of the Stone Age frontembere, Josh Homme produceri segítségével készült és a Legjobb Alternatív Zenei Album kategóriában Grammy-jelölést is kapott.

Minden idők egyik legdinamikusabb, legszuggesztívebb színpadi jelenlétéről ismert Iggy Pop ugyanúgy formálta a ’70-es évek punkzenéjét, ahogy a ’90-es évek grunge-szcénáját, miközben karrierjét folyamatosan szakmai elismerések és fanatikus rajongás övezi.

Iggy Pop (akiről a 70 éves szülinapján itt írtunk bővebben) többször játszott a Szigeten, de önálló koncertet 25 éve adott utoljára a magyar fővárosban, a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán. (Ez volt az első magyarországi fellépése is.)