[{"available":true,"c_guid":"2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalásra a Google jött rá. ","shortLead":"A csalásra a Google jött rá. ","id":"20190324_Bunos_adathalasz_ferfi_litvan_Facebook_Google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0d27f5-7ddb-4965-90a8-628691b0cae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_Bunos_adathalasz_ferfi_litvan_Facebook_Google","timestamp":"2019. március. 24. 15:41","title":"Beismerte bűnösségét a férfi, aki több mint 100 millió dollárt csalt ki a Google-től és a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e949206-df47-45b4-bb31-7dff74a3d696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1500 lóerős négyturbós benzinmotor helyett egyelőre csak egy szerény villanymotor van a kidolgozott utastér nélküli unikumban. Melynek még normális féke sincs.","shortLead":"1500 lóerős négyturbós benzinmotor helyett egyelőre csak egy szerény villanymotor van a kidolgozott utastér nélküli...","id":"20190325_egyelore_egy_nagy_atveres_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_az_5_milliard_forintos_bugatti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e949206-df47-45b4-bb31-7dff74a3d696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112d45ef-3e8e-4163-94ad-b35188911834","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_egyelore_egy_nagy_atveres_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_az_5_milliard_forintos_bugatti","timestamp":"2019. március. 25. 11:21","title":"Egyelőre egy nagy átverés a világ legdrágább új autója, az 5 milliárd forintos Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet elemzése szerint a 2019-es önkormányzati választásokon Budapesten legyőzhető a Fidesz: mind a főpolgármesteri, mind a kerületi polgármesteri versenyeket megnyerheti az ellenzék. De nem mindegy, milyen széles lesz az összefogás. A Republikon kutatását a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Republikon Intézet elemzése szerint a 2019-es önkormányzati választásokon Budapesten legyőzhető a Fidesz: mind...","id":"20190326_budapesten_legyozheto_a_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4baae91f-af77-4620-b639-e86604c90edf","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_budapesten_legyozheto_a_fidesz","timestamp":"2019. március. 26. 06:30","title":"Budapest nagy részén legyőzhető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb531e5-770c-42cd-af6e-7a02eab3ab7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lélegzet-visszafojtva várja az iparág az Apple ma délelőtti (magyar idő szerint ma esti) bejelentéseit, amelyek ezúttal nem hardverekkel kapcsolatosak. Aki szívesen nézné élőben, az az alábbi csatornákon hangolódhat rá.","shortLead":"Lélegzet-visszafojtva várja az iparág az Apple ma délelőtti (magyar idő szerint ma esti) bejelentéseit, amelyek ezúttal...","id":"20190325_apple_streameli_a_marcius_25i_rendezvenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb531e5-770c-42cd-af6e-7a02eab3ab7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4dbf10-e3fb-43df-a6d2-ffc52d3cc049","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_streameli_a_marcius_25i_rendezvenyet","timestamp":"2019. március. 25. 12:33","title":"Így nézheti élőben az Apple mai izgalmas bejelentéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Átlagosan 277 órába telik elkészíteni a céges adóbevallást, ennek a csökkentéséhez még több adónem megszüntetésére volna szükség.","shortLead":"Átlagosan 277 órába telik elkészíteni a céges adóbevallást, ennek a csökkentéséhez még több adónem megszüntetésére...","id":"20190326_Ertelmetlen_adonemek_megszuntetese_utan_is_masfel_het_megy_el_az_adobevallasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d57696-c075-4193-a442-761c8b6ddbf1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Ertelmetlen_adonemek_megszuntetese_utan_is_masfel_het_megy_el_az_adobevallasra","timestamp":"2019. március. 26. 08:18","title":"Értelmetlen adónemek megszüntetése után is másfél hét megy el az adóbevallásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd4d943-be6b-4950-bf90-99c0b5a70c12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő bocsánatot kért.","shortLead":"A színésznő bocsánatot kért.","id":"20190325_Barbra_Streisand_nem_is_ugy_gondolta_hogy_rendben_van_a_gyerekmolesztalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd4d943-be6b-4950-bf90-99c0b5a70c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea1efe5-c65d-4c47-8deb-6de686f9c0cd","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Barbra_Streisand_nem_is_ugy_gondolta_hogy_rendben_van_a_gyerekmolesztalas","timestamp":"2019. március. 25. 10:21","title":"Barbra Streisand nem is úgy gondolta, hogy rendben van a gyerekmolesztálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9579515-02ea-41e4-9394-5a960c29a705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jóval kisebb, diszkrétebb egy kameralyuk, mint egy szenzorsziget, sokan nem teljesen elégedettek azzal, hogy mégiscsak zavarja picit a Galaxy S10-ek Infinity kijelzőjét. Az alábbi app a redditről gyűjti össze azokat a háttérképeket, amelyek elrejtik a kijelző „csúfságát”.","shortLead":"Hiába jóval kisebb, diszkrétebb egy kameralyuk, mint egy szenzorsziget, sokan nem teljesen elégedettek azzal...","id":"20190325_hidey_hole_kameralyuk_takaro_hatterkepeket_gyujto_app_samsung_galaxy_s10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9579515-02ea-41e4-9394-5a960c29a705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871439e9-4c60-484e-aee1-6b46160da346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_hidey_hole_kameralyuk_takaro_hatterkepeket_gyujto_app_samsung_galaxy_s10","timestamp":"2019. március. 25. 10:03","title":"Kameralyuk-takarás a Galaxy S10-en? Meglódult a felhasználók fantáziája, app is született már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt érdekében is szerencsésebbnek tartanák, ha lemondana. A kormánypárti frakció vezetése egyelőre az óvatos helytelenítésnél tart, Orbán Viktornak pedig az állásfoglalását várjuk, vajon belefér-e szerinte, hogy egy politikus a holokausztot idéző módszerekkel vicceljen.","shortLead":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt...","id":"20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc97bec2-c785-4c94-9eb4-ae5627d3d15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","timestamp":"2019. március. 26. 11:00","title":"Pócs János nem kér bocsánatot, de párttársai ki vannak rá akadva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]