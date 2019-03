Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól igazi interaktív tartalomként kezelhetjük majd a leveleinket.","shortLead":"A Google fejlesztésének köszönhetően mostantól igazi interaktív tartalomként kezelhetjük majd a leveleinket.","id":"20190327_google_gmail_amp_mobilweb_internet_mobilbart_tartalom_dinamikus_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfd0d7e-4d4d-4f94-901b-639ffd278ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_google_gmail_amp_mobilweb_internet_mobilbart_tartalom_dinamikus_email","timestamp":"2019. március. 27. 08:03","title":"Megváltozik a Gmail működése, már nemcsak levelezésre lehet használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook új szabályzata kifejezetten tiltja, hogy a fehér felsőbbrendűség vagy más nacionalista eszmék terjedjenek az oldalon.","shortLead":"A Facebook új szabályzata kifejezetten tiltja, hogy a fehér felsőbbrendűség vagy más nacionalista eszmék terjedjenek...","id":"20190328_facebook_instagram_gyuloletbeszed_feher_felsobbrenduseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0a147a-bf34-42e5-aa30-fdcadbbb079e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_facebook_instagram_gyuloletbeszed_feher_felsobbrenduseg","timestamp":"2019. március. 28. 09:33","title":"Bekeményít a Facebook és az Instagram, csírájában fojtják el a gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkább zenei karrierjét építgeti tovább.","shortLead":"Inkább zenei karrierjét építgeti tovább.","id":"20190328_Radics_Gigi_kiszall_az_XFaktorbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd2516-8466-4f86-88d1-7ff1c913f7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce99ea82-67e4-4444-8dab-7310292b2f02","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Radics_Gigi_kiszall_az_XFaktorbol","timestamp":"2019. március. 28. 07:44","title":"Radics Gigi kiszáll az X-Faktorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd727d05-5e89-4a8c-84d8-cad4e9e02c94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész nevét viselő díjra minden magyarországi színház állíthat jelöltet.","shortLead":"A nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész nevét viselő díjra minden...","id":"20190327_Fur_Aniko_Psota_Irendij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd727d05-5e89-4a8c-84d8-cad4e9e02c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd4fcce-c964-4c06-9a6d-8ea5b902f8d7","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Fur_Aniko_Psota_Irendij","timestamp":"2019. március. 27. 15:50","title":"Für Anikó kapta a Psota Irén-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f5188f-5505-4e9e-af6e-ce2a73c96956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizonytalan Brexit olyan hatásmechanizmusokkal járhat, amit vélhetően nem tud átvészelni az egyébként is gondokkal küzdő brit autógyártás. ","shortLead":"A bizonytalan Brexit olyan hatásmechanizmusokkal járhat, amit vélhetően nem tud átvészelni az egyébként is gondokkal...","id":"20190328_autoipar_brit_brexit_wto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f5188f-5505-4e9e-af6e-ce2a73c96956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3675799e-b3db-4928-9693-b153cdbe87e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_autoipar_brit_brexit_wto","timestamp":"2019. március. 28. 12:22","title":"Közel van, hogy összeomoljon a brit autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab82d6a-3aac-4982-b235-758d287e7f32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A volt keleti blokk kulturális ellenállásáról folyt nemzetközi kutatás a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével. Szamizdatok, beatmisés dokumentumok vagy éppen a Fekete Lyuk koncertfelvételeinek lelőhelyeit gyűjtötték össze. Miben különbözött a magyar disszidens kultúra a romántól vagy a csehszlováktól, és milyen tanulságokkal szolgál a 80-as évek undergroundja? Apor Péter történésszel beszélgettünk.","shortLead":"A volt keleti blokk kulturális ellenállásáról folyt nemzetközi kutatás a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével...","id":"20190328_Kulturalis_fuggetlenseg_nelkul_nincs_rendszervaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fab82d6a-3aac-4982-b235-758d287e7f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1b7958-7512-4b0f-b22e-c7eecd9c7ff1","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Kulturalis_fuggetlenseg_nelkul_nincs_rendszervaltas","timestamp":"2019. március. 28. 11:22","title":"Ravasz trükkel játszották ki a magyar művészek a titkosszolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","shortLead":"Büntetnék, ha az orvos nem a legkorábbi időpontot ajánlja fel a betegnek.\r

\r

","id":"20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a899614-87ed-4761-9765-47dce148f03e","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Varolistak_ujabbat_lepne_az_allam_a_halapenz_ellen","timestamp":"2019. március. 27. 11:54","title":"Várólisták: újabbat lépne az állam a hálapénz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó hitelből vette, és még több részlettel is tartozik. Ez elkerülhető, ha fizetés előtt betekintünk a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.","shortLead":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó...","id":"mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af48ccbf-dce3-42a2-8f2b-c359be409644","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Lefoglalhatják a frissen vett autóját, ha ezt nem teszi meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"}]