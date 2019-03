Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédia egy autópályán történt szerda éjjel. ","shortLead":"A tragédia egy autópályán történt szerda éjjel. ","id":"20190328_30_embert_gazolt_halalra_egy_guatemalai_kamionos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb76b2b3-cc84-4497-ae34-d0d9fca1ec85","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_30_embert_gazolt_halalra_egy_guatemalai_kamionos","timestamp":"2019. március. 28. 07:10","title":"30 embert gázolt halálra egy guatemalai kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2d1527-e05c-4bc7-8dd8-de163d78e183","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sőt, szeretnék műsoron tartani a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást is. ","shortLead":"Sőt, szeretnék műsoron tartani a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást is. ","id":"20190327_A_NOB_is_javasolja_hogy_szerepeljen_a_breaktanc_a_2024es_parizsi_olimpian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f2d1527-e05c-4bc7-8dd8-de163d78e183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb2893a-4ab5-4676-846f-70256f612735","keywords":null,"link":"/sport/20190327_A_NOB_is_javasolja_hogy_szerepeljen_a_breaktanc_a_2024es_parizsi_olimpian","timestamp":"2019. március. 27. 22:09","title":"A NOB is javasolja, hogy szerepeljen a breaktánc a 2024-es párizsi olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62c1910-c812-4667-afb5-359b4bd14a2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Füstbombákat dobáltak a tüntetők a rendőrökre, többen megsérültek az összecsapásokban.","shortLead":"Füstbombákat dobáltak a tüntetők a rendőrökre, többen megsérültek az összecsapásokban.","id":"20190328_Ellenzeki_tuntetok_probaltak_meg_betorni_a_parlamentbe_Albaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62c1910-c812-4667-afb5-359b4bd14a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb77539-d976-4af9-b8e7-06127dc027d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Ellenzeki_tuntetok_probaltak_meg_betorni_a_parlamentbe_Albaniaban","timestamp":"2019. március. 28. 18:13","title":"Ellenzéki tüntetők próbáltak meg betörni a parlamentbe Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62dac88-417b-4a34-ba70-a22c265b1957","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Omaha az már nyugat?","shortLead":"Omaha az már nyugat?","id":"20190328_Szidjuk_katyus_utajainkat_aztan_az_USAban_meg_ilyenek_az_utak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62dac88-417b-4a34-ba70-a22c265b1957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a410990-d308-4818-a870-4008bb165bc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_Szidjuk_katyus_utajainkat_aztan_az_USAban_meg_ilyenek_az_utak__video","timestamp":"2019. március. 29. 04:04","title":"Szidjuk a kátyús útjainkat, aztán az USA-ban meg milyenek az utak? – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kizárták az első helyen végző doppingoló oroszokat két számban is, most kapták meg az aranyérmet az igazi győztesek.","shortLead":"Kizárták az első helyen végző doppingoló oroszokat két számban is, most kapták meg az aranyérmet az igazi győztesek.","id":"20190328_Most_lett_uj_gyoztese_a_2014es_teli_olimpia_ket_bobversenyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cf9f4-c261-4b86-b9b8-d6ff37ae6d65","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Most_lett_uj_gyoztese_a_2014es_teli_olimpia_ket_bobversenyenek","timestamp":"2019. március. 28. 18:24","title":"Most lett új győztese a 2014-es téli olimpia két bobversenyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Európai Parlament hatalmas többséggel elfogadott döntése nemcsak a személyautókra, hanem a kisteherautókra is vonatkozik. ","shortLead":"Az Európai Parlament hatalmas többséggel elfogadott döntése nemcsak a személyautókra, hanem a kisteherautókra is...","id":"20190328_jovahagytak_2030ig_sokkal_tisztabb_mukodesuve_kell_valniuk_az_autoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d248a7da-98eb-4e9e-bee8-65927cce7f50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_jovahagytak_2030ig_sokkal_tisztabb_mukodesuve_kell_valniuk_az_autoknak","timestamp":"2019. március. 28. 08:21","title":"Jóváhagyták: 2030-ig sokkal tisztább működésűvé kell válniuk az autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09716132-35b2-4429-9fd4-da13f0069ac2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elérkezettnek látta az időt arra, hogy egy kis kedvcsináló fotó- és információcsomagot adjon ki a hamarosan érkező új kompakt modellről. ","shortLead":"A bajor gyártó elérkezettnek látta az időt arra, hogy egy kis kedvcsináló fotó- és információcsomagot adjon ki...","id":"20190327_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_1es_bmw_ami_mar_nem_hatul_hajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09716132-35b2-4429-9fd4-da13f0069ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1437fb-343b-4ef6-a7fa-ac5e8b86a1b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_1es_bmw_ami_mar_nem_hatul_hajt","timestamp":"2019. március. 27. 11:21","title":"Gyári fotókon a teljesen új 1-es BMW, ami már nem hátul hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ba0eb8-5952-477f-a3bc-92906c242d83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy országos csúcsot és öt olimpiai szintidőt hozott a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság csütörtöki napja.\r

","shortLead":"Egy országos csúcsot és öt olimpiai szintidőt hozott a Debrecenben zajló 121. úszó országos bajnokság csütörtöki...","id":"20190328_uszo_ob_debrecen_hosszu_katinka_kesely_ajna_kapas_boglarka_milak_kristof_cseh_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58ba0eb8-5952-477f-a3bc-92906c242d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1690b77-af52-4f30-9fd9-c4ddbe0074cd","keywords":null,"link":"/sport/20190328_uszo_ob_debrecen_hosszu_katinka_kesely_ajna_kapas_boglarka_milak_kristof_cseh_laszlo","timestamp":"2019. március. 28. 22:36","title":"Hosszú Katinka felemás napot zárt, Cseh László visszatért régi szerelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]