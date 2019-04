Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy az adok-kapok.","shortLead":"Megy az adok-kapok.","id":"20190330_A_kormany_visszauzent_Webernek_Verig_sertette_a_magyarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1412c8c1-969d-43b8-bab1-1407b3f1ae23","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_A_kormany_visszauzent_Webernek_Verig_sertette_a_magyarokat","timestamp":"2019. március. 30. 11:33","title":"A kormány visszaüzent Webernek: \"Vérig sértette a magyarokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-ről, a vadonatúj P30 és P30 Pro készülékekről, valamint a cég jövőbeli terveiről is beszélt a GSMArenának adott interjújában Richard Yu, aki szerint az Apple ma már híján van az igazi újdonságoknak.","shortLead":"Az 5G-ről, a vadonatúj P30 és P30 Pro készülékekről, valamint a cég jövőbeli terveiről is beszélt a GSMArenának adott...","id":"20190401_huawei_5g_halozat_p30_pro_richard_yu_vezerigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c9ae5b-9d5b-4945-93bd-a45246853bc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_huawei_5g_halozat_p30_pro_richard_yu_vezerigazgato","timestamp":"2019. április. 01. 09:03","title":"A Huawei-főnök keményen beszólt az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Marokkó kicsiny keresztény közösségének nem szomszédjaik hittérítése a feladata, hanem testvériségben élés minden máshitűvel - hangsúlyozta Ferenc pápa vasárnap Rabatban, ahol a marokkói főváros székesegyházában a többségében muzulmán észak-afrikai ország katolikus közösségének vezetőivel találkozott.","shortLead":"Marokkó kicsiny keresztény közösségének nem szomszédjaik hittérítése a feladata, hanem testvériségben élés minden...","id":"20190331_Ferenc_papa_szerint_a_marokkoi_keresztenyeknek_nem_a_hitterites_a_feladatuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e66aff8-a344-4c6b-af67-8e5c9f32e7bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Ferenc_papa_szerint_a_marokkoi_keresztenyeknek_nem_a_hitterites_a_feladatuk","timestamp":"2019. március. 31. 17:39","title":"Ferenc pápa szerint a marokkói keresztényeknek nem a hittérítés a feladatuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mick Jagger betegsége miatt elhalasztja észak-amerikai turnéját a Rolling Stones. A hírt a legendás együttes szombaton tette közzé honlapján és a Facebookon.","shortLead":"Mick Jagger betegsége miatt elhalasztja észak-amerikai turnéját a Rolling Stones. A hírt a legendás együttes szombaton...","id":"20190330_Mick_Jagger_beteg_el_kell_halasztani_a_Rolling_Stones_turnejat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bc6c1b-7855-435a-ace6-2edcaf721fc9","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Mick_Jagger_beteg_el_kell_halasztani_a_Rolling_Stones_turnejat","timestamp":"2019. március. 30. 20:40","title":"Mick Jagger beteg, el kell halasztani a Rolling Stones turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","shortLead":"Rock and roll versekkel és színházzal - teltház előtt adott életműkoncertet Földes László az Arénában.



","id":"20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2cea26d-cae4-4747-9431-a84ad7aad399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67fd12-41d8-41da-b466-e807837ef1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Ady_es_Deak_Bill__nem_nosztalgiazott_egy_cseppet_sem_Hobo","timestamp":"2019. március. 31. 20:15","title":"Ady és Deák Bill – nem nosztalgiázott egy cseppet sem Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd475fe-4afc-42ae-9f74-fbddba40d0de","c_author":"Farkas Zoltán","category":"vilag","description":"Miközben pénteken Theresa May harmadszor is elbukott Brexit-alkujával a törvényhozásban, a HVG munkatársa a parlament épülete előtt a britek azonnali EU-kilépését akarók, és most erősen felháborodottak között várakozott.","shortLead":"Miközben pénteken Theresa May harmadszor is elbukott Brexit-alkujával a törvényhozásban, a HVG munkatársa a parlament...","id":"20190330_Akik_ugy_erzik_elloptak_toluk_a_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd475fe-4afc-42ae-9f74-fbddba40d0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3fdaed-8c7f-4e34-ba3b-bfd34ce2cf96","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Akik_ugy_erzik_elloptak_toluk_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 30. 19:56","title":"Akik úgy érzik, ellopták tőlük a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kontinens öngyilkosságáról beszélt az államtitkár.","shortLead":"A kontinens öngyilkosságáról beszélt az államtitkár.","id":"20190330_Novak_Katalin_Europa_a_mi_Europank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d649d-ea96-458c-bf40-ee9d20d619cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Novak_Katalin_Europa_a_mi_Europank","timestamp":"2019. március. 30. 21:31","title":"Novák Katalin: Európa a mi Európánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9e3a79-5d21-4ed1-a5b3-ed0d403e391f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Etruszk sírt tártak fel francia régészek Korzikán egy nagy római kori temető alatt.","shortLead":"Etruszk sírt tártak fel francia régészek Korzikán egy nagy római kori temető alatt.","id":"20190401_korzika_etruszk_sir_romai_kori_temeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b9e3a79-5d21-4ed1-a5b3-ed0d403e391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a46907-b0ca-4e7c-b043-f60e77b9ab01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_korzika_etruszk_sir_romai_kori_temeto","timestamp":"2019. április. 01. 00:03","title":"Temetőt találtak egy temető alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]