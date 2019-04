Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"120 lakás épülne az egykori Svábhegyi Szanatórium telkén. ","shortLead":"120 lakás épülne az egykori Svábhegyi Szanatórium telkén. ","id":"20190404_Oriasi_lakopark_epulhet_a_Svabhegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3da9a5-cd2b-4be2-a589-444b8b70f5c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190404_Oriasi_lakopark_epulhet_a_Svabhegyen","timestamp":"2019. április. 04. 05:30","title":"Óriási lakópark épülhet a Svábhegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","shortLead":"Ez lesz elvileg a világ legmélyebb medencéje.","id":"20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f504b14-3c72-421f-9f33-a683cb4e5509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77165fd9-85a5-45dd-8b6d-0b226b73ba89","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190404_45_meter_mely_medence_epul_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. április. 04. 06:47","title":"45 méter mély medence épül Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves grafikáival egyszerűen kellemes pillanatokat szerezhetünk a hozzánk közel állóknak.","shortLead":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves...","id":"20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1893fc-7cf4-43fa-b609-97414841e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","timestamp":"2019. április. 05. 08:03","title":"Ha fent van Viberen, ezt most töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","shortLead":"Egy év alatt 20 milliónál is több palackot adott el az áruházlánc.","id":"20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce993b3a-682b-406b-a9ae-0ee0c104d4a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_A_kulfoldon_eladott_magyar_borok_negyedet_a_Lidl_adta","timestamp":"2019. április. 04. 11:58","title":"A külföldön eladott magyar borok negyedét a Lidl adta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott egy helyet javítva az 51. helyen áll.","shortLead":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott...","id":"20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a137653a-662f-4370-958e-9fb5bf033bb2","keywords":null,"link":"/sport/20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","timestamp":"2019. április. 04. 16:18","title":"Egyetlen helyet ért a világranglistán a horvátok elleni diadal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világviszonylatban a halálozás 20 százaléka a helytelen táplálkozásra vezethető vissza – derül ki egy tanulmányból, amely a The Lancet című tudományos lapban jelent meg.","shortLead":"Világviszonylatban a halálozás 20 százaléka a helytelen táplálkozásra vezethető vissza – derül ki egy tanulmányból...","id":"20190404_magvak_gyumolcsok_helytelen_taplalkozas_teljes_kiorlesu_termekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a4939a-1588-4470-b74d-6ac98dc7fe4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_magvak_gyumolcsok_helytelen_taplalkozas_teljes_kiorlesu_termekek","timestamp":"2019. április. 04. 08:33","title":"Sokkal többen halnak meg a helytelen táplálkozás miatt, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK járatok is terelve járnak.","shortLead":"A BKK járatok is terelve járnak.","id":"20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f11f78-6d48-4ec3-8fd1-2a60095e177a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Szombaton_lezarjak_az_Andrassy_utat","timestamp":"2019. április. 05. 11:30","title":"Szombaton lezárják az Andrássy utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f8ebeb-a7da-4127-b7ae-b521697c94c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz kisfiú alaposan felkészült: banán és enciklopédia is volt nála, amikor a rendőrök megtalálták. ","shortLead":"Az orosz kisfiú alaposan felkészült: banán és enciklopédia is volt nála, amikor a rendőrök megtalálták. ","id":"20190403_A_nyolceves_aki_komolyan_gondolta_hogy_vilagga_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3f8ebeb-a7da-4127-b7ae-b521697c94c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d09c3b-b63b-4308-b1ea-9e9f87f1879e","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_nyolceves_aki_komolyan_gondolta_hogy_vilagga_megy","timestamp":"2019. április. 03. 16:41","title":"A nyolcéves, aki komolyan gondolta, hogy világgá megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]