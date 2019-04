Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf438ae7-9483-4ed5-9582-a05acefd5888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente átlagosan nyolc gyermek veszíti életét közúti balesetben Ausztriában, és több mint 300 gyermek sérül meg.","shortLead":"Évente átlagosan nyolc gyermek veszíti életét közúti balesetben Ausztriában, és több mint 300 gyermek sérül meg.","id":"20190405_baleset_gazolas_gyermek_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf438ae7-9483-4ed5-9582-a05acefd5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa705e8b-380f-4883-ba7a-52202120f15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_baleset_gazolas_gyermek_autos","timestamp":"2019. április. 05. 12:12","title":"Dupla büntetést kaphat, aki gyereket üt el Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte vagy lelőtték – írta a 24.hu. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint meglehet, párja már meg is alapította új családját a régi otthonban.","shortLead":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte...","id":"20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365d0a1-5bc2-4322-8fe3-e8875b2dd5de","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","timestamp":"2019. április. 06. 16:01","title":"Biztosnak tűnik, hogy elpusztult az ország kedvenc gólyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves grafikáival egyszerűen kellemes pillanatokat szerezhetünk a hozzánk közel állóknak.","shortLead":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves...","id":"20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1893fc-7cf4-43fa-b609-97414841e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","timestamp":"2019. április. 05. 08:03","title":"Ha fent van Viberen, ezt most töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok tavaly képtelenek voltak megoldani az elemi matekpéldát. Egy év alatt nyilván rájöttek, hol hibáztak, és másképp indulnak neki az EP-választásnak.\r

Hát nem. Ezek a vadászok szopni járnak ide. Vélemény.\r

","shortLead":"Az ellenzéki pártok tavaly képtelenek voltak megoldani az elemi matekpéldát. Egy év alatt nyilván rájöttek, hol...","id":"201914_europa_visszavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1f780a-26cd-402e-bf92-9afb5885c5e8","keywords":null,"link":"/itthon/201914_europa_visszavar","timestamp":"2019. április. 06. 09:00","title":"Tóta W. Árpád: Európa visszavár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Április utolsó hétvégéjén tucatnál is több autómárka 7 személyes modelljeit lehet majd összehasonlítani egymással egy budapesti rendezvényen.","shortLead":"Április utolsó hétvégéjén tucatnál is több autómárka 7 személyes modelljeit lehet majd összehasonlítani egymással...","id":"20190405_7_uleses_hetvege_13_autogyarto_nagycsalados_kinalata_egy_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27859e5a-0288-449f-81ec-7b822af91fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_7_uleses_hetvege_13_autogyarto_nagycsalados_kinalata_egy_helyen","timestamp":"2019. április. 05. 06:41","title":"7 üléses hétvége: 13 autógyártó nagycsaládos kínálata egy helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e135a-eaef-4a36-a5f6-24ddd2e7ce72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A baleset okát még nem tudni, az autó vezetőjét kórházba szállították.","shortLead":"A baleset okát még nem tudni, az autó vezetőjét kórházba szállították.","id":"20190405_Fotok_erkeztek_az_50es_villamos_sinjen_landolt_autorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66e135a-eaef-4a36-a5f6-24ddd2e7ce72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a1e131-29ce-4e85-b39e-4c21cc72eee4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Fotok_erkeztek_az_50es_villamos_sinjen_landolt_autorol","timestamp":"2019. április. 05. 19:49","title":"Fotók érkeztek az 50-es villamos sínjén landolt autóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen a csütörtök kora délután óta égő nádast Fonyód déli külterületén.","shortLead":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen...","id":"20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee5f4dd-0a34-42ad-bd22-b79cf381d707","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","timestamp":"2019. április. 05. 15:36","title":"Egy nap alatt sikerült csak eloltani a fonyódi nádastüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A körből senki nem akar kimaradni: a fekete az új fehér az interneten. A sötét felület egyre gyakoribb alkalmazása az eszköznek és a használójának is jót tehet.","shortLead":"A körből senki nem akar kimaradni: a fekete az új fehér az interneten. A sötét felület egyre gyakoribb alkalmazása...","id":"201914__elsotetulo_kepernyok__fekete_hatter__fenytelen_pontok__eljott_asotetseg_kora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf442b79-f0e2-46d6-be19-37c4e4a2c0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d095168e-d50a-4001-9ea2-aedb40c05c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/201914__elsotetulo_kepernyok__fekete_hatter__fenytelen_pontok__eljott_asotetseg_kora","timestamp":"2019. április. 06. 15:00","title":"Látta már? Jól jár vele: a fekete az új fehér az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]