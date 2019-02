Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"493c686e-b2cf-490e-ae6a-90d04adbf59c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nemcsak attól kell tartani, hogy a diákok egymásról másolják le a házi feladatot. Kínában egy olyan robotot találtak egy 15 éves lánynál, aki helyette másolta le a karaktereket a könyvből a füzetébe.","shortLead":"A jelek szerint már nemcsak attól kell tartani, hogy a diákok egymásról másolják le a házi feladatot. Kínában egy olyan...","id":"20190222_Uj_kihivas_a_tanaroknak_ha_a_robot_csinalja_meg_a_lecket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=493c686e-b2cf-490e-ae6a-90d04adbf59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c16b35d-6c14-44a5-bbae-9c034ead5ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_Uj_kihivas_a_tanaroknak_ha_a_robot_csinalja_meg_a_lecket","timestamp":"2019. február. 22. 18:33","title":"Robottal csináltatta meg a házi feladatát egy 15 éves kínai lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25903f3d-0913-4b56-a576-0e072c72a6d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az Apple volt az első vállalat, amely vezeték nélküli fülhallgatót adott ki, sőt még a 2016-os AirPods formavilágát sem neveznénk előzmény nélkülinek. De tény: a fülhallgató és tartója jellegzetes kivitelét a cupertinói vállalat hozta divatba. A Samsung – a Huawei FreeBudsával ellentétben – nem kezdte el lemásolni az Apple receptjét, inkább saját korábbi formavilágát viszi tovább a Galaxy Buds néven szerda este bejelentett új termékében.","shortLead":"Nem az Apple volt az első vállalat, amely vezeték nélküli fülhallgatót adott ki, sőt még a 2016-os AirPods formavilágát...","id":"20190220_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25903f3d-0913-4b56-a576-0e072c72a6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690f1940-889c-4045-80f0-af41fdde3e24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. február. 20. 21:38","title":"A Samsung ellenállt a kísértésnek, és nem az Apple fülhallgatóját mutatta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy embert sebesített meg.","shortLead":"Tizenegy embert sebesített meg.","id":"20190221_Kessel_tamadt_az_emberekre_egy_elmehaborodott_ferfi_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f4ea46-9b3b-4c59-939c-717869cb2691","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Kessel_tamadt_az_emberekre_egy_elmehaborodott_ferfi_Kinaban","timestamp":"2019. február. 21. 08:32","title":"Késsel támadt az emberekre egy elmeháborodott férfi Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1598b8d6-4d4e-4bc4-ba9f-7923720ac41f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dóka Ferenc szerint az üzenet egyértelmű: plakátjával a közelgő EP-választásra akarta felhívni a figyelmet.","shortLead":"Dóka Ferenc szerint az üzenet egyértelmű: plakátjával a közelgő EP-választásra akarta felhívni a figyelmet.","id":"20190222_A_hegyfalui_plebanos_is_beszallt_az_EPkampanyba_riogato_plakatot_rakott_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1598b8d6-4d4e-4bc4-ba9f-7923720ac41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd382cb2-7a38-4f2d-97cd-c247da1f4038","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_A_hegyfalui_plebanos_is_beszallt_az_EPkampanyba_riogato_plakatot_rakott_ki","timestamp":"2019. február. 22. 05:49","title":"A hegyfalui plébános is beszállt az EP-kampányba: riogató plakátot rakott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük érdemben. Most ő az egyik szervezője annak a konferenciának, amit a szexuálisan zaklatott gyerekek védelméért szerveznek.","shortLead":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük...","id":"20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ba9e5f-878a-40a6-bd41-8e5c4f531e63","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","timestamp":"2019. február. 21. 11:32","title":"Cserbenhagyott egy megerőszakolt gyereket a bíboros, akiből még pápa is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ed1fb7-4f0c-4399-944a-7426565b42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Menedékjogot kapott, és vállalkozást indított Szerbiában egy afgán menekült. Hét nyelven beszél a negyvenéves férfi.","shortLead":"Menedékjogot kapott, és vállalkozást indított Szerbiában egy afgán menekült. Hét nyelven beszél a negyvenéves férfi.","id":"20190221_Afgan_menekult_nyitott_fordito_irodat_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ed1fb7-4f0c-4399-944a-7426565b42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb78d70-017e-4721-a49f-d5427a08ef7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190221_Afgan_menekult_nyitott_fordito_irodat_Szerbiaban","timestamp":"2019. február. 21. 08:00","title":"Afgán menekült nyitott fordítóirodát Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974240dd-66ea-4fc1-ac70-0be6adad14c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A sűrű ködben láncreakciószerűen csapódtak egymásba az autók a Verona melletti A22-es autópályán. ","shortLead":"A sűrű ködben láncreakciószerűen csapódtak egymásba az autók a Verona melletti A22-es autópályán. ","id":"20190221_tomegkarambol_olaszorszag_a22_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974240dd-66ea-4fc1-ac70-0be6adad14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083cc12f-fd47-4dee-84e0-0e62f34b42fb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190221_tomegkarambol_olaszorszag_a22_video","timestamp":"2019. február. 21. 14:02","title":"Videó: több mint 100 autó karambolozott egy olasz autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött együttműködést a Samsung.","shortLead":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött...","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee3a8e-e918-470a-bfef-976a66c18cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","timestamp":"2019. február. 21. 14:03","title":"Másmilyen az Instagram a Samsung új telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]