[{"available":true,"c_guid":"2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valamennyi piacon növekedni tudott.","shortLead":"Valamennyi piacon növekedni tudott.","id":"20190407_Nagy_az_orom_a_Volvonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2c9cf8-8dbb-43c0-86dc-34c142071e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Nagy_az_orom_a_Volvonal","timestamp":"2019. április. 07. 09:57","title":"Nagy az öröm a Volvónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","shortLead":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","id":"20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7dc87-02c6-4a8d-a35a-44847ece1c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2019. április. 05. 12:33","title":"Ősi négylábú bálna maradványaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1c1b78-cce7-4e2d-b429-be850f664fc8","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Budapest FotóFesztivál szervezői olyan műveket gyűjtöttek egybe, amelyek a tájkép műfaját értelmezik, újítják meg vagy épp a tradíciókat folytatják mai kontextusban. A Kiscelli Múzeum kiállításából kiderült, mennyire merész, izgalmas és elgondolkodtató tud lenni ez a műfaj. ","shortLead":"A Budapest FotóFesztivál szervezői olyan műveket gyűjtöttek egybe, amelyek a tájkép műfaját értelmezik, újítják meg...","id":"20190404_Kortars_magyar_tajkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1c1b78-cce7-4e2d-b429-be850f664fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3f2f7e-f960-4b94-9678-984902e09750","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190404_Kortars_magyar_tajkep","timestamp":"2019. április. 05. 16:46","title":"Mitől lesz 21. századi a táj? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz az a korábbi elmélet, hogy a napi egy-két pohár szeszesital véd a szélütés ellen – közölték brit és kínai kutatók nagyszabású genetikai kutatásuk eredményei alapján.","shortLead":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz...","id":"20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912b0f89-a881-4285-a615-a8fe711a7a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","timestamp":"2019. április. 05. 20:03","title":"Szokott alkoholt inni? Akkor ezt feltétlenül olvassa el, a tudósok kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.","shortLead":"Továbbra is a világ tíz legjobbja között szerepel a digitális írástudást igazoló magyarországi ECDL-képzés – közölte...","id":"20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=444fd781-1dc9-4165-ab52-0728bef15279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295bed2e-028b-4a15-adc6-231cf62743b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ecdl_vizsga_kepzes_digitalis_irastudas","timestamp":"2019. április. 05. 17:33","title":"A világ tíz legjobbja között van a magyarországi ECDL-képzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189d58e7-b27d-4e07-80f3-94d2961c16f6","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Még csak most kezdték a forgalmazását, de máris nagy jövőt jósolnak a fitoplanktonnal infuzionált extraszűz olívaolajnak.","shortLead":"Még csak most kezdték a forgalmazását, de máris nagy jövőt jósolnak a fitoplanktonnal infuzionált extraszűz...","id":"20190405_Plankton_olaj_a_tenger_szakacsatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=189d58e7-b27d-4e07-80f3-94d2961c16f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982875af-4b71-4f9d-893e-76a3db4216be","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Plankton_olaj_a_tenger_szakacsatol","timestamp":"2019. április. 05. 19:19","title":"Planktonolaj a tenger szakácsától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss kutatás szerint kétmillió ember, köztük 400 ezer gyerek él a város olyan területein, ahol a levegő szennyezettsége meghaladja a törvényes határértéket.","shortLead":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss...","id":"20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971ff06-9719-4a17-bcba-454149b81523","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","timestamp":"2019. április. 05. 18:33","title":"Különleges zónát vezetnek be jövő héten Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolnoki férfit két év fegyházbüntetésre ítélték.","shortLead":"A szolnoki férfit két év fegyházbüntetésre ítélték.","id":"20190405_Nem_akarta_hogy_targyaljak_ugyet_bombariadot_fujt_meg_tobb_bortont_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4690443b-8353-4be5-a90f-931f6ea44cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Nem_akarta_hogy_targyaljak_ugyet_bombariadot_fujt_meg_tobb_bortont_kapott","timestamp":"2019. április. 05. 15:23","title":"Nem akarta, hogy tárgyalják ügyét, bombariadót fújt, még több börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]