[{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június elejére már megerősödhet annyira, hogy képes legyen az önálló mozgásra. ","shortLead":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június...","id":"20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d67eed4-28aa-4133-b37c-1179fb00ac34","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","timestamp":"2019. április. 09. 10:49","title":"Sas József már verseket szaval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","shortLead":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","id":"20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389d2d45-fbd0-4b67-9c0b-83ee4c398ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 07. 13:26","title":"Fotók: Csodás oldtimerek népesítették be a Vasúttörténeti Parkot a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mezőkövesd melletti baleset miatt a forgalom lelassult, dugó egyelőre nincs.","shortLead":"A Mezőkövesd melletti baleset miatt a forgalom lelassult, dugó egyelőre nincs.","id":"20190409_Auto_es_kamion_utkozott_az_M3ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac47479-c747-4cf1-b7be-b88f130111ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Auto_es_kamion_utkozott_az_M3ason","timestamp":"2019. április. 09. 06:44","title":"Autó és kamion ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kellett volna megfürödnie a Dunában, hiszen az tilos a folyó fővárosi szakaszán. ","shortLead":"Nem kellett volna megfürödnie a Dunában, hiszen az tilos a folyó fővárosi szakaszán. ","id":"20190409_Penzbuntetesre_szamithat_a_ferfi_aki_viccbol_a_Dunaba_ugrott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea8d5ae-6828-43ad-838f-656e044c8be0","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Penzbuntetesre_szamithat_a_ferfi_aki_viccbol_a_Dunaba_ugrott","timestamp":"2019. április. 09. 11:11","title":"Pénzbüntetésre számíthat a férfi, aki viccből a Dunába ugrott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi elemzés szerint az Apple még az idei évben piacra dobja az új, hatalmas MacBook Prót és a kisebb, bivalyerős változatot, de a jelek szerint ez nem jön össze.","shortLead":"Egy korábbi elemzés szerint az Apple még az idei évben piacra dobja az új, hatalmas MacBook Prót és a kisebb...","id":"20190409_apple_macbook_pro_elorejelzes_ming_chi_kuo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99f3e0-8fa9-456c-b496-f9861b64df3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_apple_macbook_pro_elorejelzes_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. április. 09. 08:33","title":"Gond van az Apple-nél: csak a jövő évtizedben jön az új MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem számít a tagság felfüggesztése és Weber kritikája, EPP-s dzsekikben és sapkákban nyomulnak a fideszesek.","shortLead":"Nem számít a tagság felfüggesztése és Weber kritikája, EPP-s dzsekikben és sapkákban nyomulnak a fideszesek.","id":"20190408_A_Fidesz_szerint_nincs_vele_gond_hogy_neppartos_holmikkal_kampanyolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f922d4aa-3d7e-45aa-8a47-c554116eaa01","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_Fidesz_szerint_nincs_vele_gond_hogy_neppartos_holmikkal_kampanyolnak","timestamp":"2019. április. 08. 17:27","title":"A Fidesz szerint nincs vele gond, hogy néppártos holmikkal kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df9ac6e-3a67-4e3e-9759-84dc562087ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190408_Hatalmas_korus_enekli_a_Nirvanadalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8df9ac6e-3a67-4e3e-9759-84dc562087ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e588431-076a-4e47-87ff-cb03449be8cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Hatalmas_korus_enekli_a_Nirvanadalt","timestamp":"2019. április. 08. 15:15","title":"Megható feldolgozást kapott a Nirvana-dal: óriási kórus énekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta, mindenképp megtartják az előválasztást. ","shortLead":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta...","id":"20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0032c0-b78b-4170-b620-75c16908b7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","timestamp":"2019. április. 08. 09:42","title":"Puzsér asztalt borított: nem tárgyal tovább az előválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]