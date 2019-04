Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"638bda7b-37b2-441d-bec1-12145e5b1f65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Coachella fesztiválon Ariana Grande meglepetésvendége az NSYNC volt. ","shortLead":"A Coachella fesztiválon Ariana Grande meglepetésvendége az NSYNC volt. ","id":"20190415_Ariana_Grande_felelesztette_a_90es_evek_legmenobb_fiubandajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=638bda7b-37b2-441d-bec1-12145e5b1f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f9f4f8-6d86-412c-8b1c-134d57b76322","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Ariana_Grande_felelesztette_a_90es_evek_legmenobb_fiubandajat","timestamp":"2019. április. 15. 10:21","title":"Ariana Grande felélesztette a 90-es évek legmenőbb fiúbandáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömeggyilkosok összeesküvés-elméletei köszönnek vissza a Spiegel szerint Orbán Viktor és a Fidesz programjában.\r

