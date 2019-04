Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két évben folyamatosan támadják a hackerek a tartománynévrendszert, ami nélkül nem működik az internet. A legutóbbi próbálkozásuk egyike volt az eddigi legdurvábbaknak.","shortLead":"Az elmúlt két évben folyamatosan támadják a hackerek a tartománynévrendszert, ami nélkül nem működik az internet...","id":"20190418_internet_hacker_kibertamadas_dns_domain_name_system_tartomanynevrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d8dab6-c765-48af-8855-b37d7438840a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_internet_hacker_kibertamadas_dns_domain_name_system_tartomanynevrendszer","timestamp":"2019. április. 18. 11:33","title":"Folyamatosan támadják a hackerek az internet gerincét, és egyre nagyobb a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA-ban élő kubai családok limitált mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak, de korlátozzák a Kubába irányuló utazásokat is.","shortLead":"Az USA-ban élő kubai családok limitált mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak, de korlátozzák...","id":"20190418_Washington_ujabb_korlatozasokat_es_szankciokat_vezet_be_Kuba_Nicaragua_es_Venezuela_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabf5421-6106-47d7-8696-da55249b6b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Washington_ujabb_korlatozasokat_es_szankciokat_vezet_be_Kuba_Nicaragua_es_Venezuela_ellen","timestamp":"2019. április. 18. 06:15","title":"Amerika komoly szankciókat vezetett be Kuba, Nicaragua és Venezuela ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","shortLead":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","id":"20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adc9669-ed0a-4a82-99e2-157d74c3e8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","timestamp":"2019. április. 16. 20:55","title":"Kormányhivatalok: van, ahol már mindenki felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis időre most ön is a NASA \"munkatársa\" lehet, az űrügynökség egyik projektéhez ugyanis olyan adatokra van szükségük, amiket az állampolgárokkal együtt tudnak a legkönnyebben begyűjteni. ","shortLead":"Kis időre most ön is a NASA \"munkatársa\" lehet, az űrügynökség egyik projektéhez ugyanis olyan adatokra van szükségük...","id":"20190417_nasa_icesat_2_muhold_fak_magassaga_meres_globe_observer_fotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa559e86-e9c5-448f-b3c6-527f4c67d762","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_nasa_icesat_2_muhold_fak_magassaga_meres_globe_observer_fotozas","timestamp":"2019. április. 17. 19:03","title":"Megint segítséget kér a NASA, önnek is üzentek: mérjen már meg pár fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"","category":"vilag","description":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","shortLead":"Az elnök azt mondta, szebb lesz, mint volt. ","id":"20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1869d34-57ae-4e78-b3d6-a498ddaef65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Macron_megigerte_ot_even_belul_ujjaepitenek_a_NotreDameot","timestamp":"2019. április. 16. 20:39","title":"Macron megígérte: öt éven belül újjáépítenék a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korábban az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.","shortLead":"Korábban az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.","id":"20190417_A_koztarsasagi_elnok_kinevezte_Patai_Mihalyt_a_jegybank_alelnokeve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6a5569-9c11-43a5-b5c8-6765786ad936","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_A_koztarsasagi_elnok_kinevezte_Patai_Mihalyt_a_jegybank_alelnokeve","timestamp":"2019. április. 17. 12:53","title":"A köztársasági elnök kinevezte Patai Mihályt a jegybank alelnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szigony utcai épületre a Szaffiból festettek fel részleteket. A városrész 100 millió forintot szánna arra, hogy még több ház falára kerüljenek hasonló alkotások.","shortLead":"A Szigony utcai épületre a Szaffiból festettek fel részleteket. A városrész 100 millió forintot szánna arra, hogy még...","id":"20190418_Hatalmas_mesereszleteket_abrazolo_festmeny_kerult_egy_jozsefvarosi_panelhazra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94149608-8162-4a64-81f0-7fb6d860a8f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Hatalmas_mesereszleteket_abrazolo_festmeny_kerult_egy_jozsefvarosi_panelhazra","timestamp":"2019. április. 18. 13:04","title":"Hatalmas, meserészleteket ábrázoló festmény került egy józsefvárosi panelházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben verseny is. Nem műtermi alkotásokat várnak, szinte bármivel lehet nevezni. ","shortLead":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben...","id":"20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b235a4-ccd7-4b34-83ee-125da02e22e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","timestamp":"2019. április. 17. 13:33","title":"Itt a Fajbook, egy új magyar oldal, állatfotókkal lehet versenyezni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]