Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit megszaladt. ","shortLead":"Egy kicsit megszaladt. ","id":"20190423_meszaros_lorinc_arapaszto_beruhazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b4594c-c791-4e9a-8a05-5e3613d9af71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_meszaros_lorinc_arapaszto_beruhazas","timestamp":"2019. április. 23. 18:19","title":"Mészárosék a tervezettnél 7 milliárddal drágábban építenek árapasztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","shortLead":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","id":"20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd66a105-9afa-4381-9464-b7625822c382","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","timestamp":"2019. április. 23. 09:58","title":"Megszűnik Bokros Lajos pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint azonnali fuvardíjemelés szükséges a magyar fuvarozók túléléséhez. ","shortLead":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint azonnali fuvardíjemelés szükséges a magyar fuvarozók túléléséhez. ","id":"20190423_Osszeomlas_fenyegeti_a_fuvarozokat_az_alacsony_fuvardijak_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d426f7-6792-4b0c-aca1-394919ac07f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Osszeomlas_fenyegeti_a_fuvarozokat_az_alacsony_fuvardijak_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Összeomlás fenyegeti a fuvarozókat az alacsony fuvardíjak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A bejelentést a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítették.","shortLead":"A bejelentést a zenész halálának harmadik évfordulójára időzítették.","id":"20190423_Prince_memoar_Random_House_kiado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ade6678-0430-4810-a1e5-37538c988a69","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Prince_memoar_Random_House_kiado","timestamp":"2019. április. 23. 11:18","title":"Eddig nem látott fotókkal jön Prince memoárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt állítja az Európai Bizottság sajtóosztálya az Indexnek, amely észrevette, hogy az Európai Bizottság elnökének nyilatkozatából eltűnt a harcias félmondat.\r

\r

","shortLead":"Ezt állítja az Európai Bizottság sajtóosztálya az Indexnek, amely észrevette, hogy az Európai Bizottság elnökének...","id":"20190424_Juncker_nem_beszelt_arrol_hogy_szerda_utan_visszalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079ba7f1-5478-4ec5-bf66-8e6f8411f05b","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Juncker_nem_beszelt_arrol_hogy_szerda_utan_visszalo","timestamp":"2019. április. 24. 12:05","title":"Juncker nem beszélt arról, hogy szerda után visszalő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","shortLead":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","id":"20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69376075-b650-493e-bbf8-6814ede20d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","timestamp":"2019. április. 23. 18:11","title":"Nem beszélhettek vitájukon az ellenzéki pártok EP-listavezetői Orbán Viktorról, de megtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","shortLead":"A londoni bringás videóra vette a lámpánál játszódó jelenetet, és jelentette is a rendőrségnek.","id":"20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62ec9603-1d8c-40fd-b39a-9f71939c0bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44b85e4-9eb3-4dfd-8096-8514d8f5e3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Raszolt_az_autos_a_bringasra_hogy_huzodjon_le_nem_tette_meg_ezert_elutotte","timestamp":"2019. április. 24. 14:22","title":"Elütötte az autós a bringást, mert nem volt hajlandó lehúzódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da643571-f15d-437f-af51-6b254bedc854","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korgó gyomor igazi vészhelyzet!","shortLead":"A korgó gyomor igazi vészhelyzet!","id":"20190424_Hamburger_oteves_911_segelyhivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da643571-f15d-437f-af51-6b254bedc854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98179af1-bd8e-47e8-889c-2dca6cf85b68","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Hamburger_oteves_911_segelyhivo","timestamp":"2019. április. 24. 11:51","title":"Hamburgert akart egy ötéves kisfiú, felhívta a 911-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]