[{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat lemondott az elővásárlási jogáról, Tiborcz állítólag magánszemélyként venné meg a házat. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott az elővásárlási jogáról, Tiborcz állítólag magánszemélyként venné meg a házat. ","id":"20190429_370_millios_muemlekhazat_venne_Tiborcz_a_budai_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95e810d-872b-42c5-89d5-3f19fe614d7d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190429_370_millios_muemlekhazat_venne_Tiborcz_a_budai_Varban","timestamp":"2019. április. 29. 07:07","title":"370 milliós műemlékházat venne Tiborcz a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98fa53f-fe63-4a9d-ab68-bfecc8d92cfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő szerint szülőként az a dolga, hogy szeresse és megvédje őt. ","shortLead":"A színésznő szerint szülőként az a dolga, hogy szeresse és megvédje őt. ","id":"20190428_Transznemu_Charlize_Theron_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98fa53f-fe63-4a9d-ab68-bfecc8d92cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c716b52-50ac-4664-b4a2-1aed22a301df","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Transznemu_Charlize_Theron_gyereke","timestamp":"2019. április. 28. 11:08","title":"Charlize Theron hétéves gyermeke transznemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","shortLead":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","id":"20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d319ff5-730b-4a0c-90c2-50cd01830b69","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 15:15","title":"Adatigényléssel fordul a Fidesz az Európai Bizottsághoz a migránskártyák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendőrségi vizsgálat zajlik a Humán Reprodukciós Intézet Kft., más néven Versys Klinika ellen – tudta meg az Index.","shortLead":"Rendőrségi vizsgálat zajlik a Humán Reprodukciós Intézet Kft., más néven Versys Klinika ellen – tudta meg az Index.","id":"20190428_lombik_rendorseg_human_reprodukcios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401d1d72-102b-4023-afde-ea07639c594e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_lombik_rendorseg_human_reprodukcios","timestamp":"2019. április. 28. 10:38","title":"Megszállták a rendőrök az egyik ismert budapesti lombikklinikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","shortLead":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","id":"20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0203f8-5956-4848-95fc-8e1998a5143d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","timestamp":"2019. április. 29. 11:21","title":"Magyar virtus: 7 üléses luxus divatterepjáró fapados kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59bd453-e29d-450b-902f-52eb4edd2716","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több diák dönt úgy, hogy arra kéri a családját és ismerőseit, hogy a virágra szánt pénzt adják jótékony célra. ","shortLead":"Egyre több diák dönt úgy, hogy arra kéri a családját és ismerőseit, hogy a virágra szánt pénzt adják jótékony célra. ","id":"20190429_Mar_27_iskola_gimisei_jotekonykodnak_inkabb_ballagasi_ajandek_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d59bd453-e29d-450b-902f-52eb4edd2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ec83f9-2b49-4131-b243-09e4efeed391","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Mar_27_iskola_gimisei_jotekonykodnak_inkabb_ballagasi_ajandek_helyett","timestamp":"2019. április. 29. 08:58","title":"Már 27 iskola gimisei jótékonykodnak inkább ballagási ajándék helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nemcsak bátorság, hanem időnként leleményesség is kellett a szökéshez az NDK határán, ahol 30 éve dördültek el az utolsó lövések. ","shortLead":"Nemcsak bátorság, hanem időnként leleményesség is kellett a szökéshez az NDK határán, ahol 30 éve dördültek el...","id":"201917__ndk_latvanyos_szokesek__holegballon__kotelpalya__hatartalan_elszantsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1c68e-acdf-4f02-940f-ee3eba6820c2","keywords":null,"link":"/vilag/201917__ndk_latvanyos_szokesek__holegballon__kotelpalya__hatartalan_elszantsag","timestamp":"2019. április. 27. 12:30","title":"Film lett egy kalandos berlini szökésből, de voltak még kalandosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773a5152-5297-4fc9-a2b9-c9b48f3e1271","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetpolitikai államtitkár Horvátországban megtekintett egy médiaközpontot, el is érzékenyült a látványtól.","shortLead":"A nemzetpolitikai államtitkár Horvátországban megtekintett egy médiaközpontot, el is érzékenyült a látványtól.","id":"20190427_Eros_onallo_mediat_szeretne_Potapi_allamtitkar__de_nem_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773a5152-5297-4fc9-a2b9-c9b48f3e1271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526fc7f5-7285-4193-a1cd-082d141d07c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Eros_onallo_mediat_szeretne_Potapi_allamtitkar__de_nem_itthon","timestamp":"2019. április. 27. 16:05","title":"Erős, önálló médiát szeretne Potápi államtitkár - csak nem nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]