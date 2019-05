Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel kiszállt, a Qualcomm beszállt – mármint ami az 5G-modemek szállítását illeti az Apple-nek. Azonban egy másik nagy név is felbukkant a lehetséges beszállítók között.","shortLead":"Az Intel kiszállt, a Qualcomm beszállt – mármint ami az 5G-modemek szállítását illeti az Apple-nek. Azonban egy másik...","id":"20190430_qualcomm_apple_5g_modemek_iphone_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996e79d4-ba4a-41f9-bbed-ee5ac6320f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_qualcomm_apple_5g_modemek_iphone_5g","timestamp":"2019. április. 30. 10:03","title":"Túl a konkurencián: ezek a cégek segíthetnek, hogy legyen 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ellenzék azt szeretné, hogy törvényben tiltsák meg, hogy elhelyezés nélkül utcára kerülhessenek a gyerekesek. ","shortLead":"Az ellenzék azt szeretné, hogy törvényben tiltsák meg, hogy elhelyezés nélkül utcára kerülhessenek a gyerekesek. ","id":"20190430_Lejar_a_kilakoltatasi_moratorium_ujra_csaladok_kerulhetnek_az_utcara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44f62b8-ff0a-44de-96b1-b511e2767584","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Lejar_a_kilakoltatasi_moratorium_ujra_csaladok_kerulhetnek_az_utcara","timestamp":"2019. április. 30. 19:51","title":"Lejár a kilakoltatási moratórium, újra családok kerülhetnek az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c66dc2-ff92-42c4-966d-06529b282443","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Miskolc külterületén, a Bükk-hegység lábánál, egy alapítvány újabb és újabb telkeket vásárol, hogy szociális szolgáltatást és lakhatást nyújtson több tucat fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű és autista felnőttnek. Megnéztük, milyen az, amikor mindenkinek helye és dolga van.","shortLead":"Miskolc külterületén, a Bükk-hegység lábánál, egy alapítvány újabb és újabb telkeket vásárol, hogy szociális...","id":"20190430_Szimbiozis_Alapitvany_Miskolc_Barathegyi_Majorsag_fogyatekkal_elok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26c66dc2-ff92-42c4-966d-06529b282443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8422c8-6e11-4444-a146-5200e39dd8a4","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Szimbiozis_Alapitvany_Miskolc_Barathegyi_Majorsag_fogyatekkal_elok","timestamp":"2019. április. 30. 11:25","title":"Ahol a fogyatékossággal élők nem csak a falat nézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f2b4a2-1222-4892-927a-dcdef1032f3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai fővárosban szerdán meghallgatásra talált Juan Guaidó ellenzéki vezető felhívása, hogy az emberek vonuljanak az utcákra, kikényszerítve Nicolás Maduro elnök távozását a hatalomból. A számos sebesülést és egy halálos áldozatot követelő összecsapások ellenére azonban semmi sem utal arra, hogy fordulat következett volna be az egyre inkább politikai patthelyzetnek tűnő válságban.","shortLead":"A venezuelai fővárosban szerdán meghallgatásra talált Juan Guaidó ellenzéki vezető felhívása, hogy az emberek...","id":"20190502_venezuela_ellenzek_juan_guaido_nicolas_maduro_osszecsapasok_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f2b4a2-1222-4892-927a-dcdef1032f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a91d3-7d50-49b6-bc36-82832fbdbd64","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_venezuela_ellenzek_juan_guaido_nicolas_maduro_osszecsapasok_tuntetesek","timestamp":"2019. május. 02. 06:15","title":"Kifulladni látszanak a venezuelai ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a fiú csak kitalálta a dolgokat, de a szakértők szerint a fiú szavahihető. ","shortLead":"Az apa szerint a fiú csak kitalálta a dolgokat, de a szakértők szerint a fiú szavahihető. ","id":"20190430_Szijjal_bottal_ostorral_verte_fiat_egy_maglodi_ferfi_soretes_puskaval_lovoldozott_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec6f304-a5ec-4c7d-88cd-ba4e465cd37c","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Szijjal_bottal_ostorral_verte_fiat_egy_maglodi_ferfi_soretes_puskaval_lovoldozott_ra","timestamp":"2019. április. 30. 18:49","title":"Szíjjal, bottal, ostorral verte fiát egy maglódi férfi, sörétes puskával lövöldözött rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál...","id":"20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6511ab5a-71c0-4411-bd22-c1347be53ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","timestamp":"2019. április. 30. 11:22","title":"A legfontosabb ponton veszti el közpénz jellegét a tao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német sajtóban felmerült, hogy az EP-választás után Merkel esetleg bejelentésre készül, de a kancellár cáfolta ezt. ","shortLead":"A német sajtóban felmerült, hogy az EP-választás után Merkel esetleg bejelentésre készül, de a kancellár cáfolta ezt. ","id":"20190430_Merkel_egyelore_nem_akar_lemondani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a81cd8-af85-4328-b480-90d72c50ee53","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Merkel_egyelore_nem_akar_lemondani","timestamp":"2019. április. 30. 17:21","title":"Merkel egyelőre nem akar lemondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy éven belül kezdik a sejtkísérletet. ","shortLead":"Egy éven belül kezdik a sejtkísérletet. ","id":"20190430_tokioi_egyetem_kutatas_sertes_hasnyalmirigy_orvoslas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d759d4-163a-4520-b529-f47bef7751e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_tokioi_egyetem_kutatas_sertes_hasnyalmirigy_orvoslas","timestamp":"2019. április. 30. 19:03","title":"Sertésekben akarnak emberi hasnyálmirigyet növeszteni japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]