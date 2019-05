Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 30 ezer diák írta alá azt a petíciót, ami a ponthatárok csökkentését követeli a középszintű matematikaérettségi értékelésénél. A diákok túl nehéznek tartották a tesztet, az Oktatási Hivatal (OH) azonban nem így látja, nem lesz változás.","shortLead":"Több mint 30 ezer diák írta alá azt a petíciót, ami a ponthatárok csökkentését követeli a középszintű...","id":"20190509_OH_nem_lesz_valtozas_a_matekerettsegi_pontszamitasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abad2431-b133-419d-bce8-203eddd2383e","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_OH_nem_lesz_valtozas_a_matekerettsegi_pontszamitasaban","timestamp":"2019. május. 09. 10:37","title":"OH: Nem lesz változás a matekérettségi pontszámításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f4b33b-7a6f-4f81-8362-004f95a8586d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új típus a sok helyen már használt Credo busz egy új változata.","shortLead":"Ez az új típus a sok helyen már használt Credo busz egy új változata.","id":"20190508_Kravtex_Kuhne_credo_busz_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f4b33b-7a6f-4f81-8362-004f95a8586d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47daec80-246a-497f-b6a5-d8730e8b4b19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Kravtex_Kuhne_credo_busz_magyar","timestamp":"2019. május. 08. 12:13","title":"Itt a legújabb magyar távolsági busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753e5eda-7664-4824-84a5-7debbec9c9df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre népszerűbb az okostelefon az ötvenesek körében, és a fotót megosztó hetvenévesnél idősebb netezők negyede posztolt már szelfit magáról – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb, 2018-at vizsgáló kutatásából. A felmérés szerint a húszévesnél fiatalabbaknál az internet szinte az egyetlen információforrás, ötödük már egyáltalán nem néz tévét.","shortLead":"Egyre népszerűbb az okostelefon az ötvenesek körében, és a fotót megosztó hetvenévesnél idősebb netezők negyede...","id":"20190508_idosek_okostelefon_mobilozas_szelfizes_informacioforras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=753e5eda-7664-4824-84a5-7debbec9c9df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c98447f-c0ff-43ae-938d-2589925edf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_idosek_okostelefon_mobilozas_szelfizes_informacioforras","timestamp":"2019. május. 08. 17:03","title":"A 70 fölöttieknél is tarol az okostelefon, többen a szelfizésre is rákaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","shortLead":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","id":"20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27635aae-160a-441c-866a-704fd92e053e","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","timestamp":"2019. május. 08. 09:09","title":"Matematikaérettségi: több tízezren tiltakoznak a nehéz feladatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","shortLead":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","id":"20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e9718c-4116-43cb-8618-29cd631dab45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. május. 08. 09:38","title":"Felújítás miatt beáll a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC három afgán családról ír. Az egyik esetében az Emberi Jogok Európai Bírósága avatkozott közbe. ","shortLead":"A BBC három afgán családról ír. Az egyik esetében az Emberi Jogok Európai Bírósága avatkozott közbe. ","id":"20190508_afgan_csaladok_kitoloncolas_magyarorszag_ejeb_bbc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f6a0ac-ef6d-451e-947f-d8a2b9db4e15","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_afgan_csaladok_kitoloncolas_magyarorszag_ejeb_bbc","timestamp":"2019. május. 08. 10:59","title":"Afgán családokat próbált meg hazatoloncolni Magyarország – sikertelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új oprendszert, a Q-t. ","shortLead":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új...","id":"20190508_android_q_funkciok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea3a3a3-0076-4420-854c-831636458959","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_q_funkciok_video","timestamp":"2019. május. 08. 18:33","title":"Videón a következő Android legnagyobb dobásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5659f47c-d025-4496-a297-0c236f3d4156","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia által vezérelt fegyverek és rajokban tevékenykedő robotok vívnak majd a győzelemért a jövő harcterein, de hol lesznek az emberek? A Magyar Honvédség Modernizációs Intézete által szervezett Digital Soldier 2.0 konferencián rangos előadók kerestek választ a kérdésre.

","shortLead":"Mesterséges intelligencia által vezérelt fegyverek és rajokban tevékenykedő robotok vívnak majd a győzelemért a jövő...","id":"20190508_digital_soldier_2_0_konferencia_jovo_katonai_haditechnika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5659f47c-d025-4496-a297-0c236f3d4156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e1f537-3401-42ff-9720-7560d0ea1a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_digital_soldier_2_0_konferencia_jovo_katonai_haditechnika","timestamp":"2019. május. 08. 19:03","title":"Rajok és kentaurok: ilyen futurisztikus katonák vívják majd a (közel)jövő háborúit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]