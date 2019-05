Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a4ed9ba-8bd5-43ea-9991-7ca62381069b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy eladósorba került hazai kisautót, amely az elmúlt egy évben igen komoly igénybevételnek volt kitéve.","shortLead":"Mutatunk egy eladósorba került hazai kisautót, amely az elmúlt egy évben igen komoly igénybevételnek volt kitéve.","id":"20190509_a_nap_hirdetese_ez_a_magyar_suzuki_swift_abszolut_nem_zsakbamacska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ed9ba-8bd5-43ea-9991-7ca62381069b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a09443-e4f6-44df-8d66-0d785eb275d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_a_nap_hirdetese_ez_a_magyar_suzuki_swift_abszolut_nem_zsakbamacska","timestamp":"2019. május. 09. 06:41","title":"A nap hirdetése: Ez a magyar Suzuki Swift abszolút nem zsákbamacska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az idei évben is kiosztotta a legjobb androidos alkalmazásoknak és játékoknak szánt elismeréseket.","shortLead":"A Google az idei évben is kiosztotta a legjobb androidos alkalmazásoknak és játékoknak szánt elismeréseket.","id":"20190508_google_play_awards_alkalmazasok_applikacio_io_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fdbd44-5dcc-4800-ac99-865309c07afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_play_awards_alkalmazasok_applikacio_io_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 08. 15:03","title":"Fent van valamelyik a mobilján? Ezek most a legjobb androidos alkalmazások és játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","shortLead":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","id":"20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100c7c50-766d-44d2-8220-302afb5ba9ab","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","timestamp":"2019. május. 09. 07:17","title":"Beiskolázták a birkákat egy francia faluban, mert nem volt elég diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol miatt ügyintézni.","shortLead":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol...","id":"20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5634ec1-5b71-4b9d-b917-f8adca3ba461","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","timestamp":"2019. május. 08. 09:20","title":"A külföldi rendszámos balesetekre is felkészítik az e-kárbejelentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d43cf6a-26c7-44f7-a27f-a658a0f5291a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csapásra rend lehet a tárgyalóban a Nissan régóta fejlesztett székeivel, amelyek képesek visszagurulni a helyükre.","shortLead":"Egy csapásra rend lehet a tárgyalóban a Nissan régóta fejlesztett székeivel, amelyek képesek visszagurulni a helyükre.","id":"20190509_nissan_irodai_szek_tapsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d43cf6a-26c7-44f7-a27f-a658a0f5291a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec3f5ff-51a6-495b-983e-e0b74737dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_nissan_irodai_szek_tapsolas","timestamp":"2019. május. 09. 19:03","title":"Le fog esni az álla, ha meglátja, mire képesek a Nissan irodai székei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eszközkezelő programban részt vevők kétharmada kaphatja vissza a lakását.","shortLead":"Az eszközkezelő programban részt vevők kétharmada kaphatja vissza a lakását.","id":"20190509_Huszezer_csalad_vasarolja_vissza_a_lakasat_az_eszkozkezelotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1fdd3-ac2a-4e48-bafb-7738ddf8cefa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Huszezer_csalad_vasarolja_vissza_a_lakasat_az_eszkozkezelotol","timestamp":"2019. május. 09. 18:37","title":"Húszezer család vásárolja vissza a lakását az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","shortLead":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","id":"20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9575bf-16ee-4f38-b8e8-880ceb85291e","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","timestamp":"2019. május. 09. 15:04","title":"Országos elektromosautó-töltő hálózatot épít ki az Aldi és az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]