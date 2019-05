Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"December elején debütál a német és svájci mozikban, de a volt Forma 1-es pilóta egészségügyi állapotával nem foglalkozik. ","shortLead":"December elején debütál a német és svájci mozikban, de a volt Forma 1-es pilóta egészségügyi állapotával nem...","id":"20190512_Dokumentumfilm_keszult_Michael_Schumacherrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ab7871-c450-42c7-830f-cd3198f56f5b","keywords":null,"link":"/elet/20190512_Dokumentumfilm_keszult_Michael_Schumacherrol","timestamp":"2019. május. 12. 15:18","title":"Dokumentumfilm készült Michael Schumacherről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","shortLead":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","id":"20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2a226e-630e-4a7b-9aca-c53bdd76a4a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","timestamp":"2019. május. 12. 17:47","title":"\"Vajon lesz e még erőnk egymásra mosolyogni önfeledten?\" - Meghalt Vass Éva színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233fb88b-8406-44d7-9cd2-d0e9fc800fb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csattognak, sziszegnek a pneumobilok, amelyeket olyan mechanika hajt, ami más esetben buszok, metrókocsik ajtónyitó szerkezeteit mozgatja. A Pneumobil Versenyen egy kicsit más a feladatuk.","shortLead":"Csattognak, sziszegnek a pneumobilok, amelyeket olyan mechanika hajt, ami más esetben buszok, metrókocsik ajtónyitó...","id":"20190513_pneumobil_2019_eger_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=233fb88b-8406-44d7-9cd2-d0e9fc800fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f269870-f6d3-429c-a249-ebebfbdca85e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_pneumobil_2019_eger_verseny","timestamp":"2019. május. 13. 10:20","title":"Léghajtásos autókban a magyarok a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít szolgálatot.","shortLead":"A cseh márka megújuló csúcsszedánjában egy várhatóan a Passat GTE-ből érkező plugin hibrid hajtáslánc teljesít...","id":"20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36d1e0b-d156-4929-ab42-0af26468c49f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_uj_skoda_superb_2019_bemutato_szedan_kombi","timestamp":"2019. május. 13. 09:23","title":"Hivatalos: jövő héten jön a hibridként is támadó új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882fc413-fe85-435a-85c7-91d7bd279f08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez lenne az újrahasznosítás újabb előnye.","shortLead":"Ez lenne az újrahasznosítás újabb előnye.","id":"20190512_Nemes_celert_kezdett_mobilokat_gyujteni_az_Allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=882fc413-fe85-435a-85c7-91d7bd279f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cfae00-db88-4ecc-be03-9e26a16da4c6","keywords":null,"link":"/elet/20190512_Nemes_celert_kezdett_mobilokat_gyujteni_az_Allatkert","timestamp":"2019. május. 12. 21:47","title":"Nemes célért kezdett mobilokat gyűjteni az Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falusi csok támogatást az úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, ezekből 2486 van az országban. ","shortLead":"A falusi csok támogatást az úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, ezekből 2486 van az országban. ","id":"20190513_Indulhat_a_falusi_csok_megjelent_a_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a6d7e-ef10-4bf7-b3a9-1657be3d0730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7a7ac1-9294-4995-987f-f06392db939a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Indulhat_a_falusi_csok_megjelent_a_kormanyrendelet","timestamp":"2019. május. 13. 13:43","title":"Indulhat a falusi csok, megjelent a kormányrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, a támadó hat évig bujkált. ","shortLead":"A nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, a támadó hat évig bujkált. ","id":"20190513_Vademeles_eletveszelyes_serules_Fovarosi_Fougyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f048798-8b0d-47d3-bdb8-90f1cbab0149","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Vademeles_eletveszelyes_serules_Fovarosi_Fougyeszseg","timestamp":"2019. május. 13. 11:04","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki ököllel ütötte, majd megrugdosta ismerősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7b4e0d-fe1c-464e-84e0-5a04da4b0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy nap alatt vesztett egymillió feliratkozót, majd azóta még másfél milliót. Egy volt barátja szólt be neki.","shortLead":"Egy nap alatt vesztett egymillió feliratkozót, majd azóta még másfél milliót. Egy volt barátja szólt be neki.","id":"20190513_james_charles_youtube_tati","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7b4e0d-fe1c-464e-84e0-5a04da4b0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfa9303-ed6c-4c35-b36c-7f611cfa61e7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190513_james_charles_youtube_tati","timestamp":"2019. május. 13. 15:35","title":"Az ember, akinél nagyobbat még senki sem bukott a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]