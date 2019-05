Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A harmadik John Wick-film vetett véget a Bosszúállók: Végjáték egyeduralmának az észak-amerikai mozik jegypénztáránál - írta a Variety.com iparági becslésekre hivatkozva.","shortLead":"A harmadik John Wick-film vetett véget a Bosszúállók: Végjáték egyeduralmának az észak-amerikai mozik jegypénztáránál...","id":"20190520_John_Wick_legyozte_a_Bosszuallokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2a919b-d22f-4f12-98a5-ae555000419e","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_John_Wick_legyozte_a_Bosszuallokat","timestamp":"2019. május. 20. 10:06","title":"John Wick legyőzte a Bosszúállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","shortLead":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","id":"20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697ee2c-36e8-4405-9ab9-cef9de79ce90","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","timestamp":"2019. május. 19. 19:44","title":"Vezetés közben telefonozott egy betegszállító sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a51fcd0-f9eb-4a09-ba07-c1ef70a0662c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A volt kisgazda politikus 96 éves volt. ","shortLead":"A volt kisgazda politikus 96 éves volt. ","id":"20190520_Meghalt_Nagy_Ferenc_Jozsef_az_Antallkormany_volt_minisztere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a51fcd0-f9eb-4a09-ba07-c1ef70a0662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dd88d8-ad78-4d21-b654-93b592e9c8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Meghalt_Nagy_Ferenc_Jozsef_az_Antallkormany_volt_minisztere","timestamp":"2019. május. 20. 05:31","title":"Meghalt Nagy Ferenc József, az Antall-kormány volt minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","shortLead":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","id":"20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f2a1f2-a58f-48c6-8289-530938e7a17d","keywords":null,"link":"/sport/20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","timestamp":"2019. május. 20. 13:06","title":"A finn első osztályba szerződött egy magyar hokis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68963c50-f42e-4bb7-ad81-840bbe34af0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyugatról kelet felé áramló, minden lehetséges árut megmozgató, olcsósított szerelvényeken egyre elképesztőbb megoldásokat lehet látni. ","shortLead":"A nyugatról kelet felé áramló, minden lehetséges árut megmozgató, olcsósított szerelvényeken egyre elképesztőbb...","id":"20190519_Ujabb_autos_csodakaravant_fotoztak_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68963c50-f42e-4bb7-ad81-840bbe34af0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc79592-feae-45b9-947e-aa3264878db3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190519_Ujabb_autos_csodakaravant_fotoztak_az_M1esen","timestamp":"2019. május. 19. 08:22","title":"Újabb autós csodakaravánt fotóztak az M1-es egyik parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","shortLead":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","id":"20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef3871e-49d5-4bf0-80b6-ad14adeb7c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","timestamp":"2019. május. 19. 14:18","title":"A KDNP is beindult a kampány végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik a hétköznapok szerves részévé váltak.","shortLead":"Rengeteg olyan, Google által fejlesztett alkalmazást bukhatnak a Huawei (és Honor) mobilok tulajdonosai, amik...","id":"20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7777eb76-0566-4de9-b6e8-e4e5ff6e502f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_alkalmazas_bojkott_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 12:33","title":"Ezeket a Google-alkalmazásokat bukhatják a Huawei-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy társasházban riasztott a szén-monoxid-érzékelő, négyen kerültek kórházba.","shortLead":"Egy társasházban riasztott a szén-monoxid-érzékelő, négyen kerültek kórházba.","id":"20190518_Negy_embert_vittek_korhazba_Kobanyan_szenmonoxidszivargas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d0e905-4c74-4947-a9d1-aabe5a4c2563","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Negy_embert_vittek_korhazba_Kobanyan_szenmonoxidszivargas_miatt","timestamp":"2019. május. 18. 21:22","title":"Négy embert vittek kórházba Kőbányán szén-monoxid-szivárgás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]