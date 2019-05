Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc008b60-161b-4087-8896-b167d78f0c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Romániában is az egyedi rendszámú pápamobilokkal közlekedhet jövő hét végére tervezett látogatásán Ferenc pápa: ennek érdekében sürgősségi rendelettel módosította a bukaresti kormány csütörtökön a közlekedési törvényt.","shortLead":"Romániában is az egyedi rendszámú pápamobilokkal közlekedhet jövő hét végére tervezett látogatásán Ferenc pápa: ennek...","id":"20190523_papamobil_rendszam_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc008b60-161b-4087-8896-b167d78f0c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f804c067-06d1-408e-8bbf-c38cc60b82d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_papamobil_rendszam_romania","timestamp":"2019. május. 23. 18:36","title":"Soron kívül kellett rendszámot szerezni a pápa Daciájára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosban a szociális intézmények maguk kell, hogy ellenőrizzék a csótánymentesítés hatékonyságát, eddig ezt a közegészségügyi szakhatóság tette meg. További kockázatok merülnek fel így kártevőfronton.","shortLead":"A fővárosban a szociális intézmények maguk kell, hogy ellenőrizzék a csótánymentesítés hatékonyságát, eddig ezt...","id":"20190523_A_patkanyok_utan_erkezhetnek_a_fovarosba_a_csotanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf36632-4edc-4857-a66c-6a1c6bb41bd1","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_A_patkanyok_utan_erkezhetnek_a_fovarosba_a_csotanyok","timestamp":"2019. május. 23. 11:55","title":"A patkányok után csótányból is több bukkanhat fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának előrendelési programját.","shortLead":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának...","id":"20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d5e39c-5c24-4a83-abb1-5dd4f78be944","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","timestamp":"2019. május. 22. 18:33","title":"Levette az étlapról a Huawei telefonját a brit Vodafone és az EE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-től és a Qualcommtól elcsábított, chipkészleteken dolgozó mérnökök távoznak a Google-től. Van, aki már megkongatná a vészharangot, azonban még nem ilyen rossz a helyzet.","shortLead":"Az Apple-től és a Qualcommtól elcsábított, chipkészleteken dolgozó mérnökök távoznak a Google-től. Van, aki már...","id":"20190523_google_chipek_qualcomm_mernokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c4b0a-426f-41d7-8568-8cb35ba85452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_google_chipek_qualcomm_mernokok","timestamp":"2019. május. 23. 11:33","title":"Sorra távoznak a mérnökök a Google-től, de még nincs ok a pánikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97559b6a-7ff6-443a-a244-cd1b4f7198d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédők hiába próbálták megmenteni a virginiai nő kutyáját a végrendelettől.","shortLead":"Az állatvédők hiába próbálták megmenteni a virginiai nő kutyáját a végrendelettől.","id":"20190523_Az_volt_az_utolso_kivansaga_hogy_az_egeszseges_kutyajat_temessek_melle_igy_elaltattak_az_allatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97559b6a-7ff6-443a-a244-cd1b4f7198d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e71402-c681-42a1-9283-a934e9869ded","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Az_volt_az_utolso_kivansaga_hogy_az_egeszseges_kutyajat_temessek_melle_igy_elaltattak_az_allatot","timestamp":"2019. május. 23. 10:31","title":"Az volt az utolsó kívánsága, hogy az egészséges kutyáját temessék mellé, így elaltatták az állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is bővíti a számítógépeket. ","shortLead":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is...","id":"20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb1d3b-0b7b-4c95-b185-8d9abe2c3044","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","timestamp":"2019. május. 24. 08:03","title":"Frissítse a gépén a Windowst – remek új funkciók jöttek bele, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s készülék közötti videóhívással, valamint egy 5G kapcsolaton keresztül távvezérelt autóval mutatta be. A videóhívás volt az ország első élő, saját frekvencián létrehozott 5G-s mobilkapcsolata.","shortLead":"Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s...","id":"20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f71e8834-561b-4e5b-92ae-27a1ea644936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff0ff5-134b-40da-af33-a04b7d38e1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_Autot_vezettek_es_videohivast_inditottak_a_Vodafone_5Gs_halozataval_Budapesten","timestamp":"2019. május. 23. 14:33","title":"Autót vezettek és videóhívást indítottak a Vodafone 5G-s hálózatával Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő lenni.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő...","id":"20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047ba1c0-8bf1-4374-b3f2-583a4667d4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","timestamp":"2019. május. 22. 17:04","title":"Dobrev Klára pert nyert Deutsch Tamással szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]