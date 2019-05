Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","shortLead":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","id":"20190526_opel_zafira_life_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf3d632-3ad9-46b6-8ae1-00fba9d869f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_opel_zafira_life_tuning","timestamp":"2019. május. 26. 14:44","title":"Milyen lenne, ha inkább ilyen kisbusszal járnának a villanyszerelők? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516dc280-6d02-49b6-a42a-524d7b0dc65a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 100 évvel ezelőtt használt repülőgép és a most debütált luxusautó közös vonása a Rolls-Royce-erőforrás.","shortLead":"A 100 évvel ezelőtt használt repülőgép és a most debütált luxusautó közös vonása a Rolls-Royce-erőforrás.","id":"20190527_legendas_oceanatrepulesnek_allit_emleket_ez_az_uj_rollsroyce","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516dc280-6d02-49b6-a42a-524d7b0dc65a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df01183-8c60-4837-8e9d-d52c656143e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_legendas_oceanatrepulesnek_allit_emleket_ez_az_uj_rollsroyce","timestamp":"2019. május. 27. 13:21","title":"Legendás óceánátrepülésnek állít emléket ez az új Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc pártjának diadala csak látszólag nem fáj a Fidesznek, a hvg.hu által megkérdezett kormánypárti képviselők többségét azért sokkolta a DK eredménye. Volt, aki este tízkor már pezsgőt bontott az aktivistáival az akkori feldolgozottságnál mért 60 százalékos eredmény miatt, aztán lefagytak, mikor elkezdett feljönni a DK és a Momentum, és ment egyre lejjebb a Fidesz. A Momentum eredménye ráadásul nem szimplán egy rivális erősödését jelzi előre, hanem azt is, hogy ha így megy tovább, a Fiatal Demokraták Szövetsége lassan lemondhat a fiatalokról. Bár a vasárnapi 13 mandátumot összességében igyekszik sikerként láttatni a párt, a képviselők körében egy nappal a választás után azért tapintható volt a csalódottság.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc pártjának diadala csak látszólag nem fáj a Fidesznek, a hvg.hu által megkérdezett kormánypárti...","id":"20190528_Csak_neztunk_butan_hogy_ez_hogy_lehet__ledobbentek_a_fideszesek_a_DK_eloretoresen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e893bbcb-59e4-42b8-863c-8b31032386c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Csak_neztunk_butan_hogy_ez_hogy_lehet__ledobbentek_a_fideszesek_a_DK_eloretoresen","timestamp":"2019. május. 28. 11:10","title":"\"Csak néztünk bután, hogy ez hogy lehet\" – ledöbbentek a fideszesek a DK előretörésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jason Momoa nem bujkál, sok helyen látták már Budapesten.","shortLead":"Jason Momoa nem bujkál, sok helyen látták már Budapesten.","id":"20190526_Budapesten_csinaltatott_uj_tetovalast_Jason_Momoa_es_imadja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c380f74-136e-4c3d-95ad-abe7191a5b99","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Budapesten_csinaltatott_uj_tetovalast_Jason_Momoa_es_imadja","timestamp":"2019. május. 26. 18:26","title":"Budapesten csináltatott új tetoválást Jason Momoa, és imádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban. Egy kislány meghalt, sok a sérült. A támadó magát is leszúrta.","shortLead":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban...","id":"20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1458761-dd84-4eca-a8b1-3ac4d489863c","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","timestamp":"2019. május. 28. 05:22","title":"Megkéseltek több kislányt Tokió mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cfadec-e7f7-4255-a949-db0fea9133be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megsérült az edzésen, ezért bizonytalanná vált N'Golo Kanté játéka az Arsenal elleni szerdai fináléban. ","shortLead":"Megsérült az edzésen, ezért bizonytalanná vált N'Golo Kanté játéka az Arsenal elleni szerdai fináléban. ","id":"20190527_ngolo_kante_europa_liga_donto_chelsea_arsenal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2cfadec-e7f7-4255-a949-db0fea9133be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d123eaf6-bd7d-48bc-805c-02b285c58050","keywords":null,"link":"/sport/20190527_ngolo_kante_europa_liga_donto_chelsea_arsenal","timestamp":"2019. május. 27. 14:17","title":"Lemaradhat az EL-döntőről a Chelsea világbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei már használ – jelentette ki a Bloombergnek adott interjújában a kínai óriás alapítója, Zsen Cseng-fej. Arról is beszélt, hogyan próbálnak egérutat nyerni. ","shortLead":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei...","id":"20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f767e21-519e-4a8c-a6ff-97146a41fcec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","timestamp":"2019. május. 27. 08:33","title":"Huawei-alapító: Trump nem támadna minket, ha nem tartanánk ott, ahol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1827cb6d-7301-485b-b6c9-ddec83acf6c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia ráküldte a Quake II-re a ray tracing nevű technológiáját, hogy szebben nézzen ki a 22 éves játék. A végeredmény lenyűgöző.","shortLead":"Az Nvidia ráküldte a Quake II-re a ray tracing nevű technológiáját, hogy szebben nézzen ki a 22 éves játék...","id":"20190527_quake_II_rtx_nvidia_ray_tracing_computex_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1827cb6d-7301-485b-b6c9-ddec83acf6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d28620-ba82-4f04-882f-515c650f714c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_quake_II_rtx_nvidia_ray_tracing_computex_2019","timestamp":"2019. május. 27. 16:03","title":"Jön a Quake II felújított változata, és leesik tőle az ember álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]