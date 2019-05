Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két játékos szóváltásba keveredett, az edző is kiborult. ","shortLead":"Két játékos szóváltásba keveredett, az edző is kiborult. ","id":"20190529_Feszult_volt_a_Chelsea_edzese_Bakuban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ae8b68-eb51-4a90-a212-c6f8468b27b7","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Feszult_volt_a_Chelsea_edzese_Bakuban","timestamp":"2019. május. 29. 09:23","title":"Feszült volt a Chelsea edzése Bakuban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a","c_author":"Demeter Péter - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok tényező együttjátszása okozhatta a szerda éjjeli hajóbalesetet, melynek következtében felborult és másodpercek alatt elsüllyedt egy kirándulóhajó a Margit híd egyik pillérénél, 35 utassal a fedélzetén. Szerda este hét túlélőt sikerült kimenteni a vízből. Szakértőkkel beszéltük át a történteket.","shortLead":"Nagyon sok tényező együttjátszása okozhatta a szerda éjjeli hajóbalesetet, melynek következtében felborult és...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_kapitany_hajozasi_szakember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac17f-d457-4cad-8c1d-6700f11f228a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5d339f-95ec-44f8-be54-0e81d7480f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_kapitany_hajozasi_szakember","timestamp":"2019. május. 30. 16:55","title":"Hajókatasztrófa: \"Egy ekkora test egy hegyen is átmegy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"itthon","description":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","shortLead":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","id":"20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f029e7d-cc5f-4d27-bfd3-d459d81e514c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","timestamp":"2019. május. 30. 10:55","title":"Lendvai Ildikó: Mi legyen veled, MSZP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlanul ragaszkodnak hozzá, hogy a kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál","shortLead":"Változatlanul ragaszkodnak hozzá, hogy a kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál","id":"20190530_Atadta_jegyzeket_az_MTA_a_miniszteriumnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fa6d8-576b-455a-b220-db06ee4fe027","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Atadta_jegyzeket_az_MTA_a_miniszteriumnak","timestamp":"2019. május. 30. 20:10","title":"\"Elfogadhatatlan\": átadták jegyzéküket a kutatók a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","shortLead":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","id":"20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d15e4b8-9f59-4a0d-a0a6-4361c5531921","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","timestamp":"2019. május. 29. 10:32","title":"Még egy autótípust betiltanak a budapesti szmogriadókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3755555a-852f-404d-ac17-beca5af55c0d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bodor Ádám író pihenni jár haza a szülőföldjére, a könyvei azonban Budapesten készülnek.\r

","shortLead":"Bodor Ádám író pihenni jár haza a szülőföldjére, a könyvei azonban Budapesten készülnek.\r

","id":"20190530_Erdelyt_foleg_azok_kepesek_ma_is_idealizalni_akik_nem_ismerik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3755555a-852f-404d-ac17-beca5af55c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd1216-8141-4a7a-a96c-32f56eea466a","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Erdelyt_foleg_azok_kepesek_ma_is_idealizalni_akik_nem_ismerik","timestamp":"2019. május. 30. 15:35","title":"„Erdélyt főleg azok képesek ma is idealizálni, akik nem ismerik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna pesti rakpartjáról.","shortLead":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna...","id":"20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd29fd7-32e6-4e29-8e5a-1bf18df127c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","timestamp":"2019. május. 29. 23:59","title":"Videós bejelentkezésünk a dunai hajóbaleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc45d4-b026-472c-bb2f-a81776c8b22b","c_author":"Kovács Gábor","category":"enesacegem","description":"Vagy már korábban bejelentette, vagy elhanyagolható hatású, vagy homályos intézkedéseket tartalmaz a kormány gazdaságvédelmi akcióterve. Pedig bőven lenne tennivaló, a magyar adórendszer komoly gátja a versenyképességnek.","shortLead":"Vagy már korábban bejelentette, vagy elhanyagolható hatású, vagy homályos intézkedéseket tartalmaz a kormány...","id":"20190530_Kemeny_adoszakertoi_kriktika_Csak_az_erdemi_lepeseket_sporolta_ki_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11bc45d4-b026-472c-bb2f-a81776c8b22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d1ef74-95ef-4447-8a8e-72a4f7455bc6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Kemeny_adoszakertoi_kriktika_Csak_az_erdemi_lepeseket_sporolta_ki_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervbol","timestamp":"2019. május. 30. 13:06","title":"Szétkapta az adószakértő a kormány gazdaságvédelmi akciótervét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]