Meghalt Kalmár Tibor

„Csak 93 éves volt. Csak, mert cselekvési kedve, szelleme, humora nem volt korhoz köthető. Kalmár a Valahol Európában című filmben ’csak’ epizódszereplő volt. Ott azt kérdezte tőle a gyerekfőszereplő Kuksi, hogy ’Még mindig verik őket?’. Mire ő azt válaszolta, hogy ’tudja a rosseb’. Ezen aztán mindenki nevetett. Mi most nem nevetünk” – kezdődik a hírt bejelentő Rádió Bézs-poszt.

Mint írják, Kalmár Tibor több mint száznyolcvan egész estés tévéműsort rendezett, a legnagyobbakkal dolgozott. Egyik könyvének a címe: Mulattattam és mulattam.

A Színházi Adattárban regisztrált bemutatóinak száma szerzőként 17, színészként 10, rendezőként 109.

„Reméljük Kalmár Tibor jól szórakozott. A közönsége egészen biztosan” – írják.

Kalmár 1950–1954 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola színházrendező szakán tanult. 1954–1960 között az Állami Déryné Színház színésze és rendezője volt. 1960-tól a Vidám Színpad rendezője. 1995–1999 között a Pesti Vicc főszerkesztője volt.