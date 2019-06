Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b6396-8d89-4aa1-97a1-082563316a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","timestamp":"2019. június. 01. 18:22","title":"Élvezte ma a jó időt? Holnapra elfelejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Ez közel van a csodához.” Az EP-választást értékelte a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, de előtte röviden szólt a dunai hajóbalesetről is.","shortLead":"„Ez közel van a csodához.” Az EP-választást értékelte a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, de...","id":"20190531_Orban_Az_elmult_honapok_kizsigereltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7167cdde-4b24-4d7e-ae34-55f96f1e6a79","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Orban_Az_elmult_honapok_kizsigereltek","timestamp":"2019. május. 31. 07:59","title":"Orbán: Az elmúlt hónapok kizsigereltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Már el is hagyta Budapestet a Viking Sigyn szállodahajó, amely a jelek szerint a Hableány szerdai katasztrófáját okozta. ","shortLead":"Már el is hagyta Budapestet a Viking Sigyn szállodahajó, amely a jelek szerint a Hableány szerdai katasztrófáját...","id":"20190531_viking_sigyl_szallodahajo_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144d5df7-c53d-4ae0-9677-0d587dee798e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_viking_sigyl_szallodahajo_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 10:33","title":"Elhagyta Budapestet a szállodahajó, amelyik elsüllyeszthette a Hableányt - mutatjuk, hol jár most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila szívesen látná a POSZT-ot más városokban.\r

\r

","shortLead":"Vidnyánszky Attila szívesen látná a POSZT-ot más városokban.\r

\r

","id":"20190531_Lehet_hogy_nem_Pecsett_lesz_a_Pecsi_Orszagos_Szinhazi_Talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca4bf96-5d18-4475-b14e-fa59f3ce16fe","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Lehet_hogy_nem_Pecsett_lesz_a_Pecsi_Orszagos_Szinhazi_Talalkozo","timestamp":"2019. május. 31. 08:45","title":"Lehet, hogy nem Pécsett lesz a Pécsi Országos Színházi Találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is dörzsölheti a markát, szépen kaszált a fogadókon.","shortLead":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is...","id":"20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7101c1-99dd-4ad8-9f0d-74c42adbcd00","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","timestamp":"2019. május. 31. 17:44","title":"Majdnem 500 milliárdot toltak a fogadók a Szerencsejáték Zrt.-be, de 330 milliárdot visszanyertek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Viszont több védőt is nélkülöznie kell majd a kapitánynak. ","shortLead":"Viszont több védőt is nélkülöznie kell majd a kapitánynak. ","id":"20190531_Rossi_nem_szamit_meglepetesre_az_azeriektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3faba52-72f8-496a-90c2-e1f3e6f733c4","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Rossi_nem_szamit_meglepetesre_az_azeriektol","timestamp":"2019. május. 31. 16:41","title":"Rossi nem számít meglepetésre az azeriektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d01d68-67c5-4947-a6cc-7db6393a7e4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmilliárd forinttal nőtt a Market Építő Zrt. profitja egy év alatt, a nyereség kétharmadát kifizetik osztalékként.","shortLead":"Félmilliárd forinttal nőtt a Market Építő Zrt. profitja egy év alatt, a nyereség kétharmadát kifizetik osztalékként.","id":"20190601_47_milliard_forintot_vesznek_ki_osztalekkent_a_Market_Zrtbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d01d68-67c5-4947-a6cc-7db6393a7e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13085a9-4157-48e1-ab66-260483a6c18c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_47_milliard_forintot_vesznek_ki_osztalekkent_a_Market_Zrtbol","timestamp":"2019. június. 01. 07:15","title":"4,7 milliárd forintot vesznek ki osztalékként a Market Zrt.-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Nem megy a Veritas Intézetbe dolgozni az ’56-os Intézet igazgatója, mert ott nincs meg a tudományos kutatáshoz szükséges szabadság. Az átszervezés az intézet végét jelenti Rainer M. János szerint. Szinte napra pontosan 30. születésnapjukkor szántják be őket.

","shortLead":"Nem megy a Veritas Intézetbe dolgozni az ’56-os Intézet igazgatója, mert ott nincs meg a tudományos kutatáshoz...","id":"20190531_rainer_m_janos_56_os_intezet_veritas_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d76779-1dd5-4f8b-b462-1c29632bf15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a4af88-e80f-4812-b432-e857a7c49d34","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_rainer_m_janos_56_os_intezet_veritas_intezet","timestamp":"2019. május. 31. 15:40","title":"Rainer M. János: Vége az ’56-os Intézetnek, és én nem fogok a Veritasba átmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]