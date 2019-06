A Tom Barman vezette zenekar – melyre egyszerre hatott a 80-as évek évek amerikai alternatív-, noise- és artrockja, valamint olyan kategóriákon felül álló hősök, mint Tom Waits vagy Frank Zappa – 1991-ben alakult Antwerpenben. Az együttes a Suds and Soda című MTV-s slágerrel és Worst Case Scanario című bemutatkozó nagylemezzel robbant be 1994-ben. A menet közben tagcseréken átesett zenekar nem maradt egylemezes csoda, mert az 1994-es In a Bar Under The Sea, majd idei turnéjuk tárgya, az 1999-es The Ideal Crash ugyancsak nagy szakmai- és közönségsikert aratott, és kultstátuszba emelték a belga formációt.

A kilencvenes évek végén többéves szünetre vonultak el, ám azóta újabb négy lemezt jelentettek meg (a legutóbbi a 2012-es Following Sea). Most, újabb hosszú hiátus után új albumon dolgoznak, mely 2020-ban jelenik meg. Az új lemez dalainak megírásában a dEUS 2018-én elején bemutatkozott új gitárosa, Bruno de Groote is aktívan közreműködik. Ezek közül talán már élőben is hallhatunk egyet-kettőt.

Ami pedig az idei évet illeti: a The Ideal Crasht felidéző, Budapestet is érintő tavaszi és kora nyári körút mellé a ma már klasszikusként kezelt 1999-es lemez remasterelt újrakiadása is érkezik, amely egy deluxe díszdobozos kiadványban lát majd napvilágot, CD és bakelit formátumban.

A dEUS stílusformáló hatását és státuszát mi sem jelzi jobban, minthogy rajongóik között olyan zenészeket találunk, mit P. J. Harvey, az REM-frontember, Michael Stipe, Matt Bellamy a Muse-ból vagy Guy Garvey, az Elbow énekese. Zenéjük magyar együttesekre is hatott, olyanokra, mint a Quimby vagy a Heaven Street Seven. Nem csoda, hogy a jubileumi The Ideal Crash-turné iránti érdeklődést már nem egy telt házas esemény jelzi. Ilyen például az április 30-i bécsi koncert, vagy május végén Brüsszel, ahogy egymás után 8(!) sold out fellépése lesz a Tom Barmannak és csapatának.