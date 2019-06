Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","shortLead":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","id":"20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0536c7-becd-4747-b570-27567bac9998","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","timestamp":"2019. június. 10. 19:22","title":"Elment az áram Majka teltházas koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton nyerte a futamot. \r

","shortLead":"A Ferrari német pilótája futott be elsőként a Formula-1 Kanadai Nagydíján, mégsem ő, hanem a mercedeses Lewis Hamilton...","id":"20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=292a5f94-234c-45d1-9f15-6445c61b4100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776c035-8ce9-476f-95fb-ccf93b9ed2d7","keywords":null,"link":"/sport/20190609_sebastian_vettel_lewis_hamilton_f1_kanadai_nagydj","timestamp":"2019. június. 09. 23:05","title":"Vettel begőzölt, de nem Hamiltonra haragszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8f8bf4-421c-4058-9d46-f221bcc69b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy családi tragédia után indult pénzgyűjtés egy anyuka és gyerekei számára.","shortLead":"Egy családi tragédia után indult pénzgyűjtés egy anyuka és gyerekei számára.","id":"20190609_Hivatalosan_is_a_csalade_lett_a_haz_amire_az_Erzsi_a_macska_kozossegi_gyujtes_indult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8f8bf4-421c-4058-9d46-f221bcc69b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd57166-0acb-44da-853c-e1e8816c313e","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hivatalosan_is_a_csalade_lett_a_haz_amire_az_Erzsi_a_macska_kozossegi_gyujtes_indult","timestamp":"2019. június. 09. 19:50","title":"Hivatalosan is a családé a ház, amire Erzsivel a macskával indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","shortLead":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","id":"20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3dfbb-c656-4852-95c3-3ec8abccfe4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","timestamp":"2019. június. 10. 20:35","title":"Felhőkarcoló tetején zuhant le egy helikopter New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","shortLead":"Jövő márciusban a zenekar nagy koncerttel ünnepli a kerek évfordulót.\r

","id":"20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e400e6b-5689-4a35-9750-1ff74c4edd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b1717-3bda-45f9-ac41-3070e5829669","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_A_Republic_meg_mindig_letezik_sot_lassan_30_eves","timestamp":"2019. június. 11. 15:40","title":"A Republic még mindig létezik, sőt lassan 30 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További négy embert még keresnek.","shortLead":"További négy embert még keresnek.","id":"20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9797af8d-7fa7-4ad2-bb60-dafab58825a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac157-e0db-40ef-83b4-57bc4926fb4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_holttestek_aldozatok_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 08:38","title":"Négy holttestet hoztak már ki a Hableányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi terjeszkedés és a vadászat egyre kisebb erdei \"szigetekre\" szorítja vissza a csimpánzokat, az ember legközelebbi rokonait az állatok között – figyelmeztettek neves primatológusok egy németországi konferencián.","shortLead":"Az emberi terjeszkedés és a vadászat egyre kisebb erdei \"szigetekre\" szorítja vissza a csimpánzokat, az ember...","id":"20190610_vadon_elo_csimpanzok_elohelyenek_zsugorodasa_erdei_gettok_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750eb57-f477-450e-bd1e-133a593778bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_vadon_elo_csimpanzok_elohelyenek_zsugorodasa_erdei_gettok_afrika","timestamp":"2019. június. 10. 12:03","title":"Szomorú a helyzet: \"erdei gettókba\" szorultak vissza a csimpánzok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6aa58-8a04-4a42-a8ec-e643abf97f2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem tizennyolc évvel a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás után sikerült megállapítani a személyazonosságát.","shortLead":"Csaknem tizennyolc évvel a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás után sikerült megállapítani...","id":"20190611_szeptember_11_terrortamadas_new_york_aldozat_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6aa58-8a04-4a42-a8ec-e643abf97f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde43c25-b3f0-480f-b716-2e02284df872","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_szeptember_11_terrortamadas_new_york_aldozat_azonositas","timestamp":"2019. június. 11. 11:05","title":"Most azonosították 9/11 egyik áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]