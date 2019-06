Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","shortLead":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","id":"20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cebe3bf-464c-4da1-97c2-d81e84c5d098","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","timestamp":"2019. június. 20. 10:10","title":"Dal- és klippremier – könnyed júniusi áprilist hoz Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed938cce-31dc-4250-9562-b0f3d2f819e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósokat próbaképpen a villamossínekre terelik két hétvégére a Rudas fürdőnél. ","shortLead":"Az autósokat próbaképpen a villamossínekre terelik két hétvégére a Rudas fürdőnél. ","id":"20190619_Kiserleti_jelleggel_atszervezik_a_forgalmat_a_fovaros_egyik_legzsufoltabb_kerekparutjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed938cce-31dc-4250-9562-b0f3d2f819e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7587242-e151-4354-9687-97b6e339972f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Kiserleti_jelleggel_atszervezik_a_forgalmat_a_fovaros_egyik_legzsufoltabb_kerekparutjan","timestamp":"2019. június. 19. 08:55","title":"Kísérleti jelleggel átszervezik a forgalmat a főváros egyik legzsúfoltabb kerékpárútján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel juthatnak át a repülőtérre.","shortLead":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel...","id":"20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c0fe3-c210-4d02-a2ca-258e77dff945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","timestamp":"2019. június. 20. 07:26","title":"Már a GreenGo autóival is el lehet jutni Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen dologra alkalmas, az Office irodai programcsomag indítására szolgáló gomb bevezetését fontolgatja a Microsoft. Ehhez arra van szükség, hogy az ötlet elnyerje a Microsoft-alkalmazottak tetszését.","shortLead":"Egyetlen dologra alkalmas, az Office irodai programcsomag indítására szolgáló gomb bevezetését fontolgatja a Microsoft...","id":"20190620_microsoft_dedikalt_office_gomb_billentyuzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2716a00f-609d-4970-b8fa-d89b2a894035","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_microsoft_dedikalt_office_gomb_billentyuzet","timestamp":"2019. június. 20. 08:03","title":"Látta már? Új gomb kerülhet a számítógépek billentyűzetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő célzatú testi fenyítését. ","shortLead":"Több halálos kimenetelű bántalmazás után a japán országgyűlés törvénymódosítással tiltotta meg a kiskorúak nevelő...","id":"20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7625b6e-51f6-4831-9a0c-fbf68a29d0ab","keywords":null,"link":"/elet/20190620_testi_fenyites_japan_gyerekek_szulok_torvenymodositas_torvenyhozas","timestamp":"2019. június. 20. 11:57","title":"Több haláleset kellett ahhoz, hogy megtiltsák a gyerekek fenyítését Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0cd868-a305-40ab-b780-08bd71d7b27b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Teljesen kifejlett, tízkilós állat sétálgatott Pethőhenyén.","shortLead":"Teljesen kifejlett, tízkilós állat sétálgatott Pethőhenyén.","id":"20190620_Egy_asszony_hazafele_setalt_Zalaban_mikor_szembejott_egy_agressziv_aligatorteknos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a0cd868-a305-40ab-b780-08bd71d7b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e70db99-ecc6-4e0d-8129-4caf091106f7","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Egy_asszony_hazafele_setalt_Zalaban_mikor_szembejott_egy_agressziv_aligatorteknos","timestamp":"2019. június. 20. 09:49","title":"Egy nő hazafelé sétált Zalában, mikor szembejött egy agresszív aligátorteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb1991-962b-4829-b0bd-991a5c5235d1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Megelégelték a belgiumi Szent Sixtus-apátság szerzetesei, hogy viszonteladók fölözzék le a hasznot, ezentúl kizárólagosan csak saját webáruházukon keresztül értékesítik nagy népszerűségnek örvendő sörüket.","shortLead":"Megelégelték a belgiumi Szent Sixtus-apátság szerzetesei, hogy viszonteladók fölözzék le a hasznot, ezentúl...","id":"20190620_Webshopot_nyitottak_a_sorfozo_szerzetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb1991-962b-4829-b0bd-991a5c5235d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b456871f-a34e-4aa3-902a-c4ce71435e72","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Webshopot_nyitottak_a_sorfozo_szerzetesek","timestamp":"2019. június. 20. 13:37","title":"Webshopot nyitottak a sörfőző szerzetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76afaccb-87e3-4206-b00d-de2ab373b5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wizz Air a párizsi légiexpón szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus képviselőivel, melyben rögzítik, hogy a vállalat élni fog a 20 darab Airbus A321XLR repülőgép megvásárlására vonatkozó opciójával. Így az eddigieknél messzebbi várásokba is repülhet majd a fapados légitársaság.","shortLead":"A Wizz Air a párizsi légiexpón szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus képviselőivel, melyben rögzítik, hogy a vállalat...","id":"20190620_wizz_air_airbus_a321xlr_repulogepek_8_oras_jaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76afaccb-87e3-4206-b00d-de2ab373b5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b92bbb7-4d7b-4d41-bab2-6e4c91cb61fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_wizz_air_airbus_a321xlr_repulogepek_8_oras_jaratok","timestamp":"2019. június. 20. 11:03","title":"20 nagy hatótávú új repülőt rendelt be a Wizz Air, 8 órás utakat is mehetnek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]