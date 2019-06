Peer Krisztián 24.hu-nak adott interjújában nagyon sok erős mondat volt, de G. Fodor Gábort csak azok a kijelentések aggasztják, amelyek az ő és a felesége személyét érintik. A költő többek között kútmérgezőnek nevezte G. Fodort, és arról beszélt, hogy Nagymaroson

Peer Krisztián valóban szóba hozta G. Fodor feleségét is, Fodor-Horváth Zsófiát, aki egyébként a férje által főszerkesztett 888 Pszicho blogjának a vezetője.

Egyszer a boltban a csajának besípolt a táskája. Ilyen kontúrtetovált-szájú, megvetően pillantgató, hivatásos jócsaj, haha. A NER nőképe is megérne egy misét, na, mindegy. Erre a biztonsági őr, de tényleg bocsánatkérően, belenézett. Amit ők baromira méltóságukon alulinak éreztek, nem is értették, hogy történhet ilyesmi velük, álruhás főrangokkal. Erre nyilván kiüvöltöttem a sorból, hogy: „az ötlet abszolút jó volt, a gnóm soha életében semmi mást nem csinált, mint lopott.” Ami nyilván nem igaz, sokkal rosszabb dolgokat is csinált a lopásnál. Hallom, hogy ez most dicsekvésnek hangzik, de látod, mi itt a probléma.