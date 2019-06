Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a461381e-ead0-4545-adc2-b28658088260","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. ","shortLead":"A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. ","id":"20190627_45_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_opel_corsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a461381e-ead0-4545-adc2-b28658088260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5579fa-3c65-4443-9c69-f2eb20075ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_45_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_opel_corsa","timestamp":"2019. június. 27. 11:21","title":"4,5 millió forinttól indul a teljesen új Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","shortLead":"\"Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves.”","id":"20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20937e09-5c79-4e37-8a29-1d49a8a1f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c706470b-25e9-49c1-8f38-96aea5554bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_10_honapos_kislanyat_igazoltatta_egy_kozlekedesi_rendor__video","timestamp":"2019. június. 27. 10:42","title":"10 hónapos kislányát igazoltatta egy közlekedési rendőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","shortLead":"Az orvosi alapellátásban egyre jobban eldurvul az ügyeletek helyzete. ","id":"20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c2da2c-59f2-4c73-bb17-cb5ad30ac300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Ki_hajlando_ugyeletes_orvosnak_allni_ennyire_keves_penzert","timestamp":"2019. június. 27. 15:36","title":"Ki hajlandó ügyeletes orvosnak állni ennyire kevés pénzért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d3d004-d5ce-481f-819e-6ac647e3f888","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone SE sikere után újra az egy kézzel is könnyedén használható telefonmérethez nyúlhat vissza az Apple.","shortLead":"Az iPhone SE sikere után újra az egy kézzel is könnyedén használható telefonmérethez nyúlhat vissza az Apple.","id":"20190627_kis_meretu_iphone_uj_iphone_modell_kisebb_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43d3d004-d5ce-481f-819e-6ac647e3f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc21a92-0bc5-4536-ab88-17264393bc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_kis_meretu_iphone_uj_iphone_modell_kisebb_iphone","timestamp":"2019. június. 27. 12:33","title":"Túl nagynak találja a mostani iPhone-okat? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50743938-7204-49f5-8989-88556ffae3b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy huszonhárom éves még meg tudott állni, de egy kilencvenéves férfi súlyos sérüléseket szenvedett a sínek közé zuhanva.","shortLead":"Egy huszonhárom éves még meg tudott állni, de egy kilencvenéves férfi súlyos sérüléseket szenvedett a sínek közé...","id":"20190626_Video_A_londoni_metron_lokott_a_sinekre_embereket_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50743938-7204-49f5-8989-88556ffae3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b80d38-a67f-4887-b3da-00b68c38166d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Video_A_londoni_metron_lokott_a_sinekre_embereket_egy_ferfi","timestamp":"2019. június. 26. 14:04","title":"Videó: A londoni metrón lökött a sínekre embereket egy férfi, életfogytiglant kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2ca1d8-7870-4ff5-bc19-09f9528267e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtök délután zivatarokkal érkezik a hidegfront.","shortLead":"Csütörtök délután zivatarokkal érkezik a hidegfront.","id":"20190626_Duhongo_kanikulaval_koszon_el_a_nagy_meleg_aztan_jon_megint_az_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2ca1d8-7870-4ff5-bc19-09f9528267e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf7cc92-3fd8-44a3-8beb-397f8827bb8d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Duhongo_kanikulaval_koszon_el_a_nagy_meleg_aztan_jon_megint_az_eso","timestamp":"2019. június. 26. 18:50","title":"Dühöngő kánikulával köszön el a nagy meleg, aztán jön megint az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2962254d-90cd-4b07-a278-ebc7c7a9662d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos végeredmény legkésőbb 6-kor kiderül.","shortLead":"A hivatalos végeredmény legkésőbb 6-kor kiderül.","id":"20190626_szavazas_elovalasztas_karacsony_kalman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2962254d-90cd-4b07-a278-ebc7c7a9662d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defed425-4fdd-4441-afdb-49a49f4738e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_szavazas_elovalasztas_karacsony_kalman","timestamp":"2019. június. 26. 12:30","title":"Eredményt hirdetünk: a hvg.hu olvasói szerint Karácsony nyeri az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","shortLead":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","id":"20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba647f9e-d452-4ffb-a755-509354edcf68","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","timestamp":"2019. június. 27. 12:19","title":"Már a Corvinus professzorai is kiállnak az Akadémia mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]