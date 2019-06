Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1909e34e-7057-4344-90ba-4a1d4a50d323","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken az Egyesült Államokban James Alex Fields ohiói neonáci férfit, aki a 2017 nyarán történt Charlottesville-i zavargásokon szándékosan halálra gázolt egy baloldali tüntetőt. ","shortLead":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken az Egyesült Államokban James Alex Fields ohiói neonáci férfit, aki...","id":"20190629_Eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_a_neonaci_Charlottesvillei_gazolot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1909e34e-7057-4344-90ba-4a1d4a50d323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcde27c3-84f6-4a56-856d-4bed2ad71211","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_a_neonaci_Charlottesvillei_gazolot","timestamp":"2019. június. 29. 09:05","title":"Életfogytig tartó börtönre ítélték a neonáci Charlottesville-i gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147bd450-b979-4d6a-bb07-d4eaee78dc53","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Sokan tartottak Dövényben attól a férfitól, akit társával együtt első fokon életfogytiglani börtönre ítéltek, mert halálra késeltek egy fiatalembert egy putnoki pincében. Az esetről az RTL Híradója számolt be.","shortLead":"Sokan tartottak Dövényben attól a férfitól, akit társával együtt első fokon életfogytiglani börtönre ítéltek, mert...","id":"20190629_Macsetaval_maszkalt_a_faluban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147bd450-b979-4d6a-bb07-d4eaee78dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89467680-71c4-4786-aad1-cc5a4eb81522","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Macsetaval_maszkalt_a_faluban","timestamp":"2019. június. 29. 20:15","title":"Macsétával mászkált a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Donut Library megvásárlását követően beleolvadt a Mr. Funk kft-be, s az egyik dolgozó véletlenül rossz munkaszerződést adott le a NAV-nak – írta Instagram-üzenetében a vállalkozás tulajdonosa, Vajna Tímea.","shortLead":"A Donut Library megvásárlását követően beleolvadt a Mr. Funk kft-be, s az egyik dolgozó véletlenül rossz...","id":"20190629_Vajna_Timea_megmagyarazza_miert_zartak_be_az_egyik_fankozojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b65329-1701-45c1-bdb5-df14b85b4227","keywords":null,"link":"/kkv/20190629_Vajna_Timea_megmagyarazza_miert_zartak_be_az_egyik_fankozojat","timestamp":"2019. június. 29. 16:46","title":"Vajna Tímea megmagyarázza, miért zárták be az egyik fánkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott és kezet fogott egymással Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, ezt követően Trump első amerikai elnökként észak-koreai területre lépett.","shortLead":"A Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott és kezet fogott egymással Donald Trump amerikai...","id":"20190630_Talalkozott_egymassal_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70d8bed-9ad9-4543-84f9-622ea23fb040","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Talalkozott_egymassal_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. június. 30. 09:07","title":"Találkozott egymással Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És még egy fővárosi lakást is kiadnak a férjével, amiből évi 4 millió forint bevételük van.

","shortLead":"És még egy fővárosi lakást is kiadnak a férjével, amiből évi 4 millió forint bevételük van.

","id":"20190628_Ugy_kap_az_allamtol_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit_hogy_ferjevel_milliokat_keres_havonta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a77e1995-bdb4-42dd-94f0-f51851b37084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27429ce-0ac6-49eb-94f7-64172c418a56","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Ugy_kap_az_allamtol_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit_hogy_ferjevel_milliokat_keres_havonta","timestamp":"2019. június. 28. 16:46","title":"Úgy kap az államtól lakhatási támogatást Varga Judit, hogy férjével milliókat keres havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában az a férfi, aki csütörtökön gázspray-vel fújta le egy győri benzinkút alkalmazottait, tízmilliót zsákmányolt, majd önként feladta magát.","shortLead":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában...","id":"20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648acc33-e531-4d13-8c1d-7498e201a2fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","timestamp":"2019. június. 29. 20:12","title":"A rabló a saját életét meg a hozzátartozóit próbálta menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","shortLead":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","id":"20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98e07d3-78b7-4537-a941-6a2f693e5633","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","timestamp":"2019. június. 29. 08:25","title":"Dunai hajóbaleset: törlődtek az egyik feketedoboz adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee00631a-9adf-4f15-8a43-c4d6a9f2cb45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szörnyű állapotok uralkodnak a pihenőben, a BKV elvileg az idén végre cselekedni fog. ","shortLead":"Szörnyű állapotok uralkodnak a pihenőben, a BKV elvileg az idén végre cselekedni fog. ","id":"20190628_Csotanyok_leptek_el_a_BKVsok_pihenojet_a_Kozvagohidnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee00631a-9adf-4f15-8a43-c4d6a9f2cb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498681e4-9a34-4a4e-9b70-6beda69c7330","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Csotanyok_leptek_el_a_BKVsok_pihenojet_a_Kozvagohidnal","timestamp":"2019. június. 28. 18:17","title":"Csótányok lepték el a villamosvezetők pihenőjét a Közvágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]