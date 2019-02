Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"1-1 lett az örökrangadó a Megyeri úton – az UTE a 93. percben egyenlített.\r

\r

","shortLead":"1-1 lett az örökrangadó a Megyeri úton – az UTE a 93. percben egyenlített.\r

\r

","id":"20190209_Dontetlen_az_UjpestFradin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2987d9f-ba53-4358-a1d0-5afa06811dc4","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Dontetlen_az_UjpestFradin","timestamp":"2019. február. 09. 22:07","title":"Döntetlen az Újpest-Fradin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem vették meg egy nürnbergi árverésen azokat a képeket, amelyeket a szervezők szerint a nácik diktátor, Adolf Hitler festett. Az aukció már a Hitler-képen megjelenése előtt is bekerült a hírekba, néhány képet lefoglaltak a hatóságok, mert az alkotások álltólag hamisítványok voltak.","shortLead":"Nem vették meg egy nürnbergi árverésen azokat a képeket, amelyeket a szervezők szerint a nácik diktátor, Adolf Hitler...","id":"20190210_Nem_kellettek_senkinek_Hitler_kepei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70294204-97e7-4311-9405-7691e0cd2864","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Nem_kellettek_senkinek_Hitler_kepei","timestamp":"2019. február. 10. 11:55","title":"Nem kellettek senkinek Hitler képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Teljes útlezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","shortLead":"Teljes útlezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.","id":"20190210_Halalos_baleset_Szombathely_utzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2fef68-5eaa-4598-aa59-0ea19eee5a26","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20190210_Halalos_baleset_Szombathely_utzar","timestamp":"2019. február. 10. 10:40","title":"Halálos baleset történt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzervatív tudósok szerint a projekt alapú finanszírozás bizonytalanságot szül, aggasztja őket az elhúzódó vita az MTA és a minisztérium között. Egy új megoldást javasoltak, amellyel a válasza alapján Palkovics László egyetért. ","shortLead":"A konzervatív tudósok szerint a projekt alapú finanszírozás bizonytalanságot szül, aggasztja őket az elhúzódó vita...","id":"20190210_A_Professzorok_Batthyany_Kore_biralja_Palkovics_elkepzeleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131ccbb4-7795-4312-9510-f661b6bdfcc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_A_Professzorok_Batthyany_Kore_biralja_Palkovics_elkepzeleset","timestamp":"2019. február. 10. 21:58","title":"MTA: A Professzorok Batthyány Köre is bírálja Palkovics elképzelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este kiadott közleményben.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este...","id":"20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccded3ee-d2f6-4b18-8b61-cf61b74b367a","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","timestamp":"2019. február. 09. 07:16","title":"Donald Trumpot megvizsgálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69178a81-0bd3-4509-9fe1-150e4e3870dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El sem tűnt a mosoly az Orbánt hallgatók arcáról a Várkert Bazárban, mikor a családvédelmi akciótervet ismertette. Ennek egyik pontja több fideszes feleséget is érint. ","shortLead":"El sem tűnt a mosoly az Orbánt hallgatók arcáról a Várkert Bazárban, mikor a családvédelmi akciótervet ismertette...","id":"20190210_Levai_Aniko_elete_vegeig_SZJAmentesseget_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69178a81-0bd3-4509-9fe1-150e4e3870dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c0ebd2-3aea-432b-ace7-af639232053c","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Levai_Aniko_elete_vegeig_SZJAmentesseget_kapott","timestamp":"2019. február. 10. 18:28","title":"Lévai Anikó élete végéig szja-mentességet kapott, de Kósa Lajos felesége is jól jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fennállása óta először számolhatott be nettó nyereségről a Spotify. Kár, hogy ez nem hosszú távú tendencia, legalábbis ezt jelzik az idei kilátások.","shortLead":"Fennállása óta először számolhatott be nettó nyereségről a Spotify. Kár, hogy ez nem hosszú távú tendencia, legalábbis...","id":"20190209_spotify_2018_q4_netto_nyereseg_felvasarlasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4f5d72-c319-41c2-be68-07b5470b7bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_spotify_2018_q4_netto_nyereseg_felvasarlasok","timestamp":"2019. február. 09. 15:03","title":"Ideje volt: egy kis időre pénzt termelt a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da3f4a8-e829-49c9-82ad-3f1fee355bfe","c_author":"Vass Péter","category":"vilag","description":"Ismét fellángolt a vita London és Madrid között Gibraltár hovatartozásáról, pláne, hogy egy uniós dokumentum brit gyarmatként emlegette a városállamot.","shortLead":"Ismét fellángolt a vita London és Madrid között Gibraltár hovatartozásáról, pláne, hogy egy uniós dokumentum brit...","id":"201906__gibraltar_es_abrexit__elet_asziklan__nemzeti_ontudat__gyarmati_kiarusitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da3f4a8-e829-49c9-82ad-3f1fee355bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3697aed2-0afe-4927-bf94-193004d95b75","keywords":null,"link":"/vilag/201906__gibraltar_es_abrexit__elet_asziklan__nemzeti_ontudat__gyarmati_kiarusitas","timestamp":"2019. február. 09. 09:00","title":"Utálják a Brexitet a gibraltáriak, mégis britek akarnak maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]