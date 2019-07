Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az e heti ötöslottó nyerőszámai a következők: 4, 10, 24, 55, 77","shortLead":"Az e heti ötöslottó nyerőszámai a következők: 4, 10, 24, 55, 77","id":"20190629_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33fd8ac-784d-41bf-8438-94c700e0fdf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2019. június. 29. 19:33","title":"Itt vannak az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","shortLead":"„Olyan rendőreink vannak, akik a határra is kimennek” – mondta a tisztavató ünnepségen járó miniszterelnök.","id":"20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bcead16-ad61-463f-a5c4-381397e81af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ecf51d-e750-4765-b3d0-c07ed3724bee","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Orban_Magyarorszag_ma_mar_komoly_es_tekintelyes_allam","timestamp":"2019. június. 29. 11:26","title":"Orbán: Magyarország ma már komoly és tekintélyes állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A frontvonal közepére került a Huawei az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háborúban. Bár a szigorú tiltást feloldották, a folytatás még nem egyértelmű, ezért is vetődik fel a kérdés: vajon mennyiben vannak kiszolgáltatva a Huawei-telefonok Amerikának. Például a P30-as 15 legértékesebb alkatrésze amerikai illetőségű.","shortLead":"A frontvonal közepére került a Huawei az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háborúban. Bár a szigorú...","id":"20190629_huawei_p30_teardown_alkatreszek_szarmazasi_helye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb25e2a7-0220-48fb-9ddb-002dec994cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_huawei_p30_teardown_alkatreszek_szarmazasi_helye","timestamp":"2019. június. 29. 18:03","title":"Szétszedték a Huawei P30-at, és kiderült, mennyire függ Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","shortLead":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","id":"20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a45b54e-57d7-4b1c-ba87-56223fc3cf3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","timestamp":"2019. július. 01. 06:26","title":"Nagy terveket szőnek a Mészáros-birodalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eacfedb-57a9-4290-86a5-c31c8270997a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kétnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a jövő héten. A képviselők hétfőn a kormány tagjait interpellálhatják, kedden pedig az alapvető jogok biztosává választhatják Kozma Ákost, a Független Rendészeti Panasztestület elnökhelyettesét. ","shortLead":"Kétnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a jövő héten. A képviselők hétfőn a kormány tagjait...","id":"20190630_A_lex_Czegledirol_es_a_maganiskolamagantanuloi_statsu_megszunteteserol_is_szavaznak_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eacfedb-57a9-4290-86a5-c31c8270997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883fd3b1-3be8-4429-aeb5-f1f52136faff","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_A_lex_Czegledirol_es_a_maganiskolamagantanuloi_statsu_megszunteteserol_is_szavaznak_kedden","timestamp":"2019. június. 30. 10:17","title":"A lex Czeglédiről és a magántanulói státusz megszüntetéséről is szavaznak kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceba326-7bde-44fb-9bab-4f5cc04d9c48","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","timestamp":"2019. június. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Hitelesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése, illetve a terrorizmus és az erőszak internetes terjesztése elleni intézkedések fokozása mellett foglaltak állást szombaton közzétett zárónyilatkozatukban a G20 országcsoport oszakai csúcstalálkozóinak résztvevői. Vlagyimir Putyin elárulta, miről beszéld az amerikai, brit és német vezetőkkel.","shortLead":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése...","id":"20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4d19-512c-4cab-b4ed-62969dcb23b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","timestamp":"2019. június. 29. 15:37","title":"Sikeres volt a G20-ak oszakai csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","shortLead":"Az alábbi oldalon országokra bontva láthatja, melyek azok a YouTube-videók, amelyekre a legtöbben kíváncsiak.","id":"20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45686a4-bb21-4bde-8c55-f65f546d9082","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_popular50_legnepszerubb_youtube_videok_orszagos_bontasban","timestamp":"2019. június. 29. 12:03","title":"Ne keresgéljen sokat: itt megtalálhatja az igazán népszerű YouTube-videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]