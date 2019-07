Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c09c143-fed2-413a-ac21-b8c4ccd0f87b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnokcsapat ötéves szerződést kötött az Ajax Amsterdamtól érkező 19 éves védővel.","shortLead":"Az olasz bajnokcsapat ötéves szerződést kötött az Ajax Amsterdamtól érkező 19 éves védővel.","id":"20190718_matthijs_de_ligt_juventus_atigazolas_ajax_amsterdam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c09c143-fed2-413a-ac21-b8c4ccd0f87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f834f74b-1780-4779-84e6-2ca96356962b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_matthijs_de_ligt_juventus_atigazolas_ajax_amsterdam","timestamp":"2019. július. 18. 10:01","title":"De Ligt végre a Juventusé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszter szerint elfogadhatatlan „az illegális migránsoknak az adott ország lakosaival egyenjogú egészségügyi ellátása”.","shortLead":"A magyar miniszter szerint elfogadhatatlan „az illegális migránsoknak az adott ország lakosaival egyenjogú egészségügyi...","id":"20190718_Szijjarto_kulon_migransegeszsegugyi_ellatast_vezetne_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae203f8-3e32-432a-aa60-9c7d2969f9cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Szijjarto_kulon_migransegeszsegugyi_ellatast_vezetne_be","timestamp":"2019. július. 18. 05:57","title":"Szijjártó külön migránsegészségügyi ellátást vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt már nem említi a közlemény, hogy Mészáros Lőrinc cége gyártja. ","shortLead":"Azt már nem említi a közlemény, hogy Mészáros Lőrinc cége gyártja. ","id":"20190719_2Rule_mezben_lep_palyara_a_magyar_kormanytol_587_milliardos_tamogatast_kapo_FK_Csikszereda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbe883b-ac9b-4708-b15c-7e638edbbef7","keywords":null,"link":"/sport/20190719_2Rule_mezben_lep_palyara_a_magyar_kormanytol_587_milliardos_tamogatast_kapo_FK_Csikszereda","timestamp":"2019. július. 19. 19:07","title":"2Rule mezben lép pályára a kormánytól 5,87 milliárdos támogatást kapó FK Csíkszereda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","shortLead":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","id":"20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344a671-6769-46fc-af7d-b8dc55688dac","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","timestamp":"2019. július. 18. 13:18","title":"Igazi különlegesség lesz Krasznahorkai László új könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt. tulajdonosai. Két éve azonban már teljesen leállt az a projekt, amely az aradi és a békési vízmű közös cége közreműködésével lassan tíz éve, kisebb-nagyobb lendülettel ugyan, de araszolt előre.","shortLead":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt...","id":"20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1247980-47af-4223-b90a-e3d69cb5ac1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","timestamp":"2019. július. 18. 11:35","title":"Bebukhat az olcsó békési ivóvíz terve, de Mészáros Lőrinc legalább jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai menekült utazott összezsúfolódva - jelentette be szerdán a mexikói országos bevándorlási hivatal.","shortLead":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai...","id":"20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449b78bb-a51f-4622-9bee-d13fbe651fe1","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","timestamp":"2019. július. 18. 05:25","title":"112 menekültet zsúfoltak össze egy kamionba Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","shortLead":"Több utcában is a keleti-nyugati közlekedési irányok élveznek majd elsőbbséget az észak-déliekkel szemben.","id":"20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e603055e-ad0a-48c0-9321-ee9a98033bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e5c70c-6632-437a-b8ca-87da9c395a7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Hetfotol_vigyazzon_az_elsobbsegadassal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 19. 15:38","title":"Hétfőtől vigyázzon az elsőbbségadással a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén júniusban már nem nyitott ki a siófoki Palace diszkó. A szórakozóhely területén luxushotel épül, a beruházó a Rahimkulov család.","shortLead":"Idén júniusban már nem nyitott ki a siófoki Palace diszkó. A szórakozóhely területén luxushotel épül, a beruházó...","id":"20190718_Orosz_uzleti_kor_kezdett_terjeszkedni_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7946c5be-c8be-43f8-93aa-3a5a5a95cee2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Orosz_uzleti_kor_kezdett_terjeszkedni_a_Balatonnal","timestamp":"2019. július. 18. 08:42","title":"Orosz üzleti kör kezdett terjeszkedni a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]