[{"available":true,"c_guid":"635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És Steve Jobsnak is volt egy ilyen autója.","shortLead":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És...","id":"20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d965eabe-b358-4cae-ad98-546bed743c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","timestamp":"2019. július. 21. 06:41","title":"Csak egy 17 éves BMW, de akkor miért kerül 130 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne az éjszakai város felett libegni? Ma megteheti, több helyszínen is országosan.\r

\r

","shortLead":"Szeretne az éjszakai város felett libegni? Ma megteheti, több helyszínen is országosan.\r

\r

","id":"20190720_A_Libegok_ejszakaja_van_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fba4ee-4959-4975-b6dc-9c4227493b8f","keywords":null,"link":"/elet/20190720_A_Libegok_ejszakaja_van_ma","timestamp":"2019. július. 20. 17:39","title":"A Libegők éjszakája van ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők az amerikai határőrizetben meghalt gyerekekre emlékeztek, a rendőrség letartóztatta a Szenátus épületébe behatoló aktivistákat.\r

\r

","shortLead":"A tüntetők az amerikai határőrizetben meghalt gyerekekre emlékeztek, a rendőrség letartóztatta a Szenátus épületébe...","id":"20190720_Katolikusok_tiltakoztak_Washingtonban_Trump_migracios_politikaja_ellen_letartoztattak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7472634-4fd8-4f05-8974-00b742f6e07d","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Katolikusok_tiltakoztak_Washingtonban_Trump_migracios_politikaja_ellen_letartoztattak_oket","timestamp":"2019. július. 20. 16:11","title":"Katolikusok tiltakoztak Washingtonban Trump migrációs politikája ellen, letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591217a9-af3d-44ff-ad0c-cc76b9edf8c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV műsorvezetője szerint a miniszterelnök fociról bármikor boldogan nyilatkozik, az ellenzékkel vagy az ellenzéki választókkal viszont Orbán Viktornak nem kell szóba állnia ahhoz, hogy a Fidesz kommunikációs stratégiája legyen.","shortLead":"Az ATV műsorvezetője szerint a miniszterelnök fociról bármikor boldogan nyilatkozik, az ellenzékkel vagy az ellenzéki...","id":"20190722_Ronai_Egon_Orban_Viktor_kivalo_kommunikator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=591217a9-af3d-44ff-ad0c-cc76b9edf8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68838df7-fb59-4b98-9a30-cc37d83a6cec","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Ronai_Egon_Orban_Viktor_kivalo_kommunikator","timestamp":"2019. július. 22. 12:20","title":"Rónai Egon: Orbán Viktor kiváló kommunikátor, fociról bármikor lehet vele beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig titkosítva voltak.","shortLead":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig...","id":"20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b138e2f-9289-4ae1-ab97-64d5da8bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","timestamp":"2019. július. 20. 14:03","title":"Titkolt részletek: hajszálon múlt, hogy a holdra szállás nem végződött tragédiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik majd, mennyi van még hátra a teljes tiltásig.","shortLead":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik...","id":"20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e86a9-de05-4b1c-93e7-8a04dcbad293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","timestamp":"2019. július. 22. 10:03","title":"Bevezeti a priuszt az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és még gyengébb csapatoknak is sorra épülnek új arénák. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság elnöke; csúfos kudarcot vallott a bevándorlási különadó; NB III-as és...","id":"20190721_Es_akkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ab0ae-f4a4-4d8a-a229-89437c634f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8996285-ca37-4b77-8bf9-03bdeca5f537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Es_akkor","timestamp":"2019. július. 21. 07:00","title":"És akkor \"elkészült\" az 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","shortLead":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","id":"20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc8fe63-e057-4622-9641-6626d4a74540","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","timestamp":"2019. július. 21. 18:50","title":"Légdeszkán repüli át a La Manche csatornát a francia feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]