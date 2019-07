Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"341910a8-a0c1-4aaa-8b0d-19a113efb0e8","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kisebb növekedést és nagyobb inflációt vár jövőre a jegybank, mint a kormány. Utóbbi sem a belső, sem a külső „ellenzéktől” nem tűr beleszólást a költségvetésbe. ","shortLead":"Kisebb növekedést és nagyobb inflációt vár jövőre a jegybank, mint a kormány. Utóbbi sem a belső, sem a külső...","id":"201929__birosagi_penzmegvonas__rejtelyes_modositok__atvert_nyugdijasok__kulonos_erzekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341910a8-a0c1-4aaa-8b0d-19a113efb0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96d3ec2-7e16-4a16-9f56-ddbb7cffafcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__birosagi_penzmegvonas__rejtelyes_modositok__atvert_nyugdijasok__kulonos_erzekkel","timestamp":"2019. július. 21. 17:30","title":"Nem a nyugdíjasokra és a betegekre fókuszál a jövő évi büdzsé, de a liblingeknek jut pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91002a25-f33b-48f8-9a7e-eb2242cb8688","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Ügyvéd, író és mindenekelőtt gondolkodó ember. Légrádi Gergely nagy visszhangot keltő fordított fejlődésregénye, a Nélkülem után újabb novelláskötettel jelentkezett. A Napfénytető idősíkokat, párhuzamos valóságokat váltakoztató mikrovilágok sűrítménye. Tömör nyelvi köntösbe bújtatott feszítő kérdéseket, határhelyzeteket vizsgál egyedi nézőpontból, szembesítve az olvasót a maga belső kételyeivel, dilemmáival.","shortLead":"Ügyvéd, író és mindenekelőtt gondolkodó ember. Légrádi Gergely nagy visszhangot keltő fordított fejlődésregénye...","id":"20190722_Legradi_Gergely_A_ma_emberenek_emlekek_helyett_mobiltelefonja_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91002a25-f33b-48f8-9a7e-eb2242cb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ae78-b891-434b-a3c0-474ce7078e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Legradi_Gergely_A_ma_emberenek_emlekek_helyett_mobiltelefonja_van","timestamp":"2019. július. 22. 17:15","title":"Légrádi Gergely: A ma emberének emlékek helyett mobiltelefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df70305c-e2da-40f3-900e-ddefecc0245f","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanságra hivatkoztak, hogy a bakterok miért nem használhatják az egyébként saját pénzükön vett légkondicionáló berendezést.","shortLead":"Szabálytalanságra hivatkoztak, hogy a bakterok miért nem használhatják az egyébként saját pénzükön vett légkondicionáló...","id":"20190722_mav_vasut_munkakorulmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df70305c-e2da-40f3-900e-ddefecc0245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4c005e-dce8-4047-ba7f-898037375032","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_mav_vasut_munkakorulmenyek","timestamp":"2019. július. 22. 10:36","title":"Ugyanazt a klímát kötötte vissza a MÁV Szobon, amelyet korábban lekapcsoltatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","shortLead":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","id":"20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12df53f7-b098-46e0-87af-c3b1cc8c9605","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 13:16","title":"Fényes nappal rugdostak egy földön fekvő embert az Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457aa82e-f7c7-4bb6-812f-b613e714ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","shortLead":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","id":"20190723_Megtiltottak_az_olimpiai_bajnok_kardvivonak_hogy_Aderrel_egyutt_adjon_at_ermet_a_pesti_vbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457aa82e-f7c7-4bb6-812f-b613e714ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97004a6e-2f77-4c6a-8bfb-cae71bb54f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Megtiltottak_az_olimpiai_bajnok_kardvivonak_hogy_Aderrel_egyutt_adjon_at_ermet_a_pesti_vbn","timestamp":"2019. július. 23. 09:28","title":"Megtiltották az olimpiai bajnok kardvívónak, hogy Áderrel együtt adjon át érmet a pesti vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előkerült egy rádiófelvétel az iráni fegyveres erők, a lefoglalt Stena Impero és egy brit hadihajó kommnikációjáról.","shortLead":"Előkerült egy rádiófelvétel az iráni fegyveres erők, a lefoglalt Stena Impero és egy brit hadihajó kommnikációjáról.","id":"20190721_Ha_engedelmeskednek_biztonsagban_lesznek__igertek_az_iraniak_a_Stena_Imperonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0397a96-9909-405d-adb0-94ad3c44d53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7683651e-d15c-4a6c-bef7-8507254668ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ha_engedelmeskednek_biztonsagban_lesznek__igertek_az_iraniak_a_Stena_Imperonak","timestamp":"2019. július. 21. 16:29","title":"“Ha engedelmeskednek, biztonságban lesznek” - ígérték az irániak a brit tankernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c60bee-14b3-462d-9d45-71ca23f64b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét hírbe hozták az izraeli NSO Groupot, kiderült ugyanis, hogy kémprogramjával felhasználói adatok szerezhetők az Apple, a Google, a Facebook, az Amazon és a Microsoft szervereiről.","shortLead":"Ismét hírbe hozták az izraeli NSO Groupot, kiderült ugyanis, hogy kémprogramjával felhasználói adatok szerezhetők...","id":"20190723_nso_group_pegasus_kemprogram_felhoszolgaltatas_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c60bee-14b3-462d-9d45-71ca23f64b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52df2618-f278-46d8-9edc-029191db471d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_nso_group_pegasus_kemprogram_felhoszolgaltatas_adatlopas","timestamp":"2019. július. 23. 09:03","title":"A Google, a Facebook és a Microsoft szervereiről is képes adatokat lopni egy új program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi lakos feljelentette a fakivágásokra engedélyt adó óbudai önkormányzatot az ügyészségen. ","shortLead":"Egy helyi lakos feljelentette a fakivágásokra engedélyt adó óbudai önkormányzatot az ügyészségen. ","id":"20190722_Tarlos_Istvan_leallitotta_a_Szentendrei_ut_felujitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053428c0-648c-4e3c-9498-1f8c8a71641e","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Tarlos_Istvan_leallitotta_a_Szentendrei_ut_felujitasat","timestamp":"2019. július. 22. 19:20","title":"Tarlós István leállította a Szentendrei út felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]