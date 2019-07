Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35b8961d-740b-471a-8373-754dfba1dc3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szürreális jelenetek zajlottak Nigéria reptéren nemrég, ahol egy potyautas felmászott az éppen felszállni készülő Boeing szárnyára. Ghánába akart jutni.","shortLead":"Szürreális jelenetek zajlottak Nigéria reptéren nemrég, ahol egy potyautas felmászott az éppen felszállni készülő...","id":"20190723_nigeria_felszallas_potyautas_szarny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b8961d-740b-471a-8373-754dfba1dc3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11671af-a898-4ad4-a122-587bf7115004","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_nigeria_felszallas_potyautas_szarny","timestamp":"2019. július. 23. 16:03","title":"Felszálláshoz készülő gép szárnyára mászott fel egy ember Nigériában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","shortLead":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","id":"20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7793adda-d74b-413a-9962-aa4c398ba769","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","timestamp":"2019. július. 22. 06:40","title":"Nincs megállás: négy év múlva az összes múzeumot megnyitnák a Ligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét fejezte ki ez ügyben – fordítási ügy borzolja a török–kínai kapcsolatokat.



","shortLead":"A Kínában élő muszlim ujgur kisebbség boldog, mondta a török elnök Kínában, vagy nem, a török fél szerint csak reményét...","id":"20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef96eb-1b9f-4c06-8b5d-c17ae033f610","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Rosszul_ideztek_Erdogant_Kinaban_es_nem_hajlandoak_korrigalni_a_szavait","timestamp":"2019. július. 23. 08:33","title":"Ankara: Rosszul idézték Erdogant Kínában, és nem hajlandóak korrigálni a szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László észrevételei egy olyan kor emlékét hozzák vissza, amikor törvényileg megengedhető volt a szellemi termékek irtása.","shortLead":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László...","id":"20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30330506-a8e4-478e-933c-5214f3c4687a","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","timestamp":"2019. július. 23. 20:17","title":"Háy János: A szerző megregulázása egy ócska kor emlékét idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","shortLead":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","id":"20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99367633-03f8-42cb-8bd1-c43274e41fb0","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","timestamp":"2019. július. 22. 14:35","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszűnik a műszaki termékek értékesítése, kisebb lesz az eladótér, és egyre több területet adnak bérbe – így reagál a Tesco a piaci változásokra.","shortLead":"Megszűnik a műszaki termékek értékesítése, kisebb lesz az eladótér, és egyre több területet adnak bérbe – így reagál...","id":"20190723_Nagy_atalakitasokra_keszul_a_Tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3b2e9-9a58-463b-bd19-fa10641a51cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190723_Nagy_atalakitasokra_keszul_a_Tesco","timestamp":"2019. július. 23. 05:53","title":"Nagy átalakításokra készül a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e556d9-9056-48ec-93b3-2f7fb03ec84c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault 4-es a maga idejében is igen kedvelt volt, de a bakancs formájú autó egy ilyen átalakítással talán meg inkább tetszetős.","shortLead":"A Renault 4-es a maga idejében is igen kedvelt volt, de a bakancs formájú autó egy ilyen átalakítással talán meg inkább...","id":"20190723_Megnyerobb_auto_ma_nem_lesz_a_neten_mint_a_Renault_elektromos_retro_mobilja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e556d9-9056-48ec-93b3-2f7fb03ec84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78666bdc-eb21-4844-a039-f56b2d59a1e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Megnyerobb_auto_ma_nem_lesz_a_neten_mint_a_Renault_elektromos_retro_mobilja","timestamp":"2019. július. 23. 11:55","title":"Csodás hangulata van a Renault elektromos retró autójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kérdés, pontosan mely országok hajlandóak részt venni az együttműködésben. ","shortLead":"Kérdés, pontosan mely országok hajlandóak részt venni az együttműködésben. ","id":"20190722_Macron_francia_nemet_elosztasi_mechanizmus_orszagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b32111-71f5-4d31-872c-b397a4afa544","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_Macron_francia_nemet_elosztasi_mechanizmus_orszagok","timestamp":"2019. július. 22. 22:17","title":"Macron: 14 ország támogatja a francia-német elosztási mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]