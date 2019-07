Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazából egyáltalán nem vagyunk meglepődve.","shortLead":"Igazából egyáltalán nem vagyunk meglepődve.","id":"20190724_A_Bohem_Rapszodia_videoja_ujabb_elkepeszto_rekordot_dontott_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02670f7-2e9b-4592-920c-896813eb5436","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_Bohem_Rapszodia_videoja_ujabb_elkepeszto_rekordot_dontott_meg","timestamp":"2019. július. 24. 11:00","title":"A Bohemian Rhapsody videója újabb elképesztő rekordot döntött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","shortLead":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","id":"20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cfc5f4-0c55-4f84-aeb9-dcb90aa0bd00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","timestamp":"2019. július. 24. 17:24","title":"Ma is volt baja a MÁV-nak a balatoni vonatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Selmeci Attila tanítványa világcsúccsal megszerzett világbajnoki címe után elmesélte, hogyan készültek a 200 méter pillangó döntőjére, és mivel nyugtatta előtte az úszója.","shortLead":"Selmeci Attila tanítványa világcsúccsal megszerzett világbajnoki címe után elmesélte, hogyan készültek a 200 méter...","id":"20190724_milak_kristof_vilagbajnok_vilagcsucs_selmeci_attila_edzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4f32a-c70f-4821-b2cb-d6a9033512d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ba32ad-b3e0-4b74-8293-9059e9058221","keywords":null,"link":"/sport/20190724_milak_kristof_vilagbajnok_vilagcsucs_selmeci_attila_edzo","timestamp":"2019. július. 24. 21:01","title":"Milák Kristóf edzője: Csodát művelt ez a gyerek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","shortLead":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","id":"20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c9d01-c815-4e08-a17b-dd1095f34cf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","timestamp":"2019. július. 23. 20:13","title":"Kasza Tibor vezeti majd a TV2 új vetélkedőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c057de-3e71-4ffb-ae9f-419c0a012777","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína délnyugati részén volt tragikus földcsuszamlás, 21 házat temetett be a sárlavina.","shortLead":"Kína délnyugati részén volt tragikus földcsuszamlás, 21 házat temetett be a sárlavina.","id":"20190724_Foldcsuszamlas_utan_tobb_halott_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c057de-3e71-4ffb-ae9f-419c0a012777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faadc5a0-023f-4b86-a80d-345ac9c70f8c","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Foldcsuszamlas_utan_tobb_halott_Kinaban","timestamp":"2019. július. 24. 05:46","title":"Földcsuszamlás után több halott Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e43e9c-351a-4f39-be96-985c654666bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190723_Marabu_FekNyuz_Eletre_neveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e43e9c-351a-4f39-be96-985c654666bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b07b9e4-cc6d-4d43-96d3-f2ccdbee42e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Marabu_FekNyuz_Eletre_neveles","timestamp":"2019. július. 23. 18:35","title":"Marabu FékNyúz: Életre nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most nyilvánosságra hozott programhiba miatt idegenek is kapcsolatba léphettek a gyerekekkel a Facebook Messenger Kids nevű alkalmazásában. Állítólag több ezer szülőnek ment bocsánatkérő levél.","shortLead":"Egy most nyilvánosságra hozott programhiba miatt idegenek is kapcsolatba léphettek a gyerekekkel a Facebook Messenger...","id":"20190723_facebook_messenger_kids_hiba_uzenetkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b633edb4-8bf9-4c2b-a1ab-2f1c98f24b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_facebook_messenger_kids_hiba_uzenetkuldes","timestamp":"2019. július. 23. 19:33","title":"Volt egy \"kis\" gond a Facebook gyerekeknek szánt alkalmazásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","shortLead":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","id":"20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a04bf3-8011-4daa-a065-5e16a72af9e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Itt a legújabb magyar szabadidőautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]