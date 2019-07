Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több órán át válaszolt az amerikai törvényhozóknak Robert Mueller, aki két évig vizsgálta, mennyire avatkoztak be az oroszok a 2016-os amerikai elnökválasztásba. A legfontosabb üzenet az volt, hogy Mueller szerint Donald Trump amerikai elnök ellen – mandátuma lejárta után – vádat emelhetnek. Az első meghallgatás az igazságügyi bizottságban volt, a következő a hírszerzésiben lesz.","shortLead":"Több órán át válaszolt az amerikai törvényhozóknak Robert Mueller, aki két évig vizsgálta, mennyire avatkoztak be...","id":"20190724_Mueller_szerint_Trump_ellen_vadat_emelhetnek_mandatuma_lejarta_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe5fabb-edbb-465c-af28-46411a0ef74b","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Mueller_szerint_Trump_ellen_vadat_emelhetnek_mandatuma_lejarta_utan","timestamp":"2019. július. 24. 18:47","title":"Mueller szerint Trump ellen vádat emelhetnek mandátuma lejárta után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A suttyomban eltűnt diófák ügyében vizsgálat indul.","shortLead":"A suttyomban eltűnt diófák ügyében vizsgálat indul.","id":"20190723_Meg_az_onkormanyzat_sem_tudott_rola_hogy_fakat_vagnak_ki_a_verocei_ovoda_udvaran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77aaa7a-2a17-41f6-b375-39a8b5abb52d","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Meg_az_onkormanyzat_sem_tudott_rola_hogy_fakat_vagnak_ki_a_verocei_ovoda_udvaran","timestamp":"2019. július. 23. 17:32","title":"Még az önkormányzat sem tudott róla, hogy fákat vágnak ki a verőcei óvoda udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f41e8f7-7100-4d76-9f5e-1df64b789727","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tengerfenékről szivárog az édesvíz, a tó az utolsó jégkorszakban keletkezhetett. ","shortLead":"A tengerfenékről szivárog az édesvíz, a tó az utolsó jégkorszakban keletkezhetett. ","id":"20190723_Edesvizet_talaltak_a_Norvegtenger_kozepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f41e8f7-7100-4d76-9f5e-1df64b789727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f74d9f-ee88-46e6-8cb0-81ca21c58344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Edesvizet_talaltak_a_Norvegtenger_kozepen","timestamp":"2019. július. 23. 17:36","title":"Édesvizet találtak a Norvég-tenger közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","shortLead":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","id":"20190724_vw_touareg_one_million","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f494e28-6d2e-456b-b0e7-29dd4eb3e3b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_vw_touareg_one_million","timestamp":"2019. július. 24. 11:43","title":"\"Egymilliós\" verzió jön a VW Touaregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak lesznek az emberek. Úgy tűnik, igazuk lett, felháborodásnak nyoma sincs.","shortLead":"Kísérletképpen több országban is kikapcsolta a fotók alatti lájkokat az Instagram, mondván, így majd nyugodtabbak...","id":"20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a60aae3-f35c-4dc7-942b-cd48b60d6a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_instagram_lajkolas_like_gomb_fotomegosztas","timestamp":"2019. július. 23. 18:03","title":"Eltüntette a lájkokat az Instagram – az emberek pedig imádják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László észrevételei egy olyan kor emlékét hozzák vissza, amikor törvényileg megengedhető volt a szellemi termékek irtása.","shortLead":"Az író hosszú levélben válaszolt a Magyartanárok Egyesülete elnökének a bíráló szavaira. Szerinte Arató László...","id":"20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee22891-d3bd-4c5e-9327-5054253bfaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30330506-a8e4-478e-933c-5214f3c4687a","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Hay_Janos_A_szerzo_megregulazasa_egy_ocska_kor_emleket_idezi","timestamp":"2019. július. 23. 20:17","title":"Háy János: A szerző megregulázása egy ócska kor emlékét idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6faf96-7d75-488d-af75-b0b43f77b8e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 18-40 évesek online sokkal szókimondóbbak, sokszor az arcuk vállalása nélkül nyilvánítanak erőteljes véleményt a digitális térben, ezzel akár megbántva, megalázva másokat – olvasható a Lounge Group megbízásából a Századvég által készített felmérésben. A reprezentatív adatok szerint a válaszadók 70 százaléka nem ismeri személyesen minden online ismerősét.","shortLead":"A 18-40 évesek online sokkal szókimondóbbak, sokszor az arcuk vállalása nélkül nyilvánítanak erőteljes véleményt...","id":"20190725_internethasznalati_szokasok_18_40_eves_magyarok_kommenteles_szemelyes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6faf96-7d75-488d-af75-b0b43f77b8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234499d4-bd7b-4e79-82b9-9da918fe325b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_internethasznalati_szokasok_18_40_eves_magyarok_kommenteles_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. július. 25. 10:33","title":"Kommentháború dúl a magyar interneten, és sokan még a nevüket sem vállalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esztergomi nő és fia válogatott módon zaklatta ártatlan szomszédját. ","shortLead":"Az esztergomi nő és fia válogatott módon zaklatta ártatlan szomszédját. ","id":"20190725_elpusztult_macska_szomszed_zaklatas_esztergom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e01b7e-d5e5-4f24-bef0-0bdf8e3aa816","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_elpusztult_macska_szomszed_zaklatas_esztergom","timestamp":"2019. július. 25. 12:10","title":"Elpusztult macskát dobtak a szomszédjuk udvarába, mert azt hitték, az a neten szapulja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]