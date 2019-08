Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt Veres Pál iskolaigazgató mögött felsorakozott az ellenzék. Veresnek korábban több összetűzése is volt a fideszes városvezetéssel.","shortLead":"A független jelölt Veres Pál iskolaigazgató mögött felsorakozott az ellenzék. Veresnek korábban több összetűzése is...","id":"20190802_Miskolcon_is_megvan_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4b4b3-f4c9-47c7-b00b-cae8e3334adb","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Miskolcon_is_megvan_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:04","title":"Miskolcon is megvan a közös ellenzéki polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","shortLead":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","id":"20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2901e1-ea0d-474e-91dd-9c73b38cae31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:50","title":"A Twitteren jelentette be Trump, hogy folytatja a vámháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindig működik Putyin propagandája, a 35 évnél fiatalabb oroszok például nem hisznek a híradóknak, jókorát zuhant a tévék iránti bizalom.","shortLead":"Nem mindig működik Putyin propagandája, a 35 évnél fiatalabb oroszok például nem hisznek a híradóknak, jókorát zuhant...","id":"20190801_Az_oroszok_alig_tobb_mint_fele_hiszi_mar_csak_el_hogy_a_hirekben_igazat_mondanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57de1d-d133-43b8-8205-ea9301ac8501","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Az_oroszok_alig_tobb_mint_fele_hiszi_mar_csak_el_hogy_a_hirekben_igazat_mondanak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:35","title":"Az oroszok alig több, mint fele hiszi már csak el, hogy a hírekben igazat mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg 2018-ban összesen mintegy 15 millió beteg adatai kerültek ki az internetre, 2019-ben egyetlen félév alatt már ennek az eredménynek több mint kétszeresénél járunk.","shortLead":"Míg 2018-ban összesen mintegy 15 millió beteg adatai kerültek ki az internetre, 2019-ben egyetlen félév alatt már ennek...","id":"20190801_orvosi_adatok_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c01855a-bf56-4128-8927-6423cb1bfb3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_orvosi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:03","title":"Ömlenek a betegadatok a hackerekhez, és úgy tűnik, ez csak fokozódni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indulhat a buli. ","shortLead":"Indulhat a buli. ","id":"20190801_Quentin_Tarantino_playlist_film_zene_Spotify","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cebec282-23fb-453e-9531-b4d721056ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab745842-620d-49bd-9d9c-3206b896b49b","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Quentin_Tarantino_playlist_film_zene_Spotify","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:35","title":"Quentin Tarantino készített egy playlistet saját filmjeinek legjobb zenéiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Progressz MS-11 orosz teherűrhajó többek közt hulladékkal teletömve indult vissza a Föld felé, hogy aztán előre eltervezetten megsemmisüljön a Csendes-óceán felett.","shortLead":"A Progressz MS-11 orosz teherűrhajó többek közt hulladékkal teletömve indult vissza a Föld felé, hogy aztán előre...","id":"20190801_orosz_progressz_ms_11_teherurhajo_legkor_csendes_ocean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215bf3db-c726-4e20-b1ae-1826ce020904","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_orosz_progressz_ms_11_teherurhajo_legkor_csendes_ocean","timestamp":"2019. augusztus. 01. 11:03","title":"Amíg ön aludt, egy jókora űrhajó szénné égett a légkörben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen, ha a feladott poggyász végül mégsem érkezik meg oda, ahol az utas leszállt. Az Air France egyik új fejlesztése ezt is kiküszöböli.","shortLead":"Kellemetlen, ha a feladott poggyász végül mégsem érkezik meg oda, ahol az utas leszállt. Az Air France egyik új...","id":"20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747d4142-545d-4a51-b34e-374c67a2605c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_ferihegy_repuloter_radiofrekvencias_azonositas_air_france","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:03","title":"Nyomkövetőt tesz a poggyászokra egy légitársaság, hogy ne vesszenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

\r

","shortLead":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

\r

","id":"20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc77c4b-ea0b-4dac-b931-c91888b4405a","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:53","title":"Akár hónapokig is Németországban maradhat a kőbányai gyilkosság vélt elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]